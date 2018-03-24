Taksim Meydanı’nda yürümek dağa tırmanmaktan çok daha tehlikeli

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriTaksim Meydanı’nda yürümek dağa tırmanmaktan çok daha tehlikeli
GeriHürriyet Pazar Taksim Meydanı’nda yürümek dağa tırmanmaktan çok daha tehlikeli
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Hürriyet Pazar
İpek İZCİ
24.03.2018 - 15:18, Son Güncelleme:

Taksim Meydanı’nda yürümek dağa tırmanmaktan çok daha tehlikeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taksim Meydanı’nda yürümek dağa tırmanmaktan çok daha tehlikeli

Dünyanın en büyük gemi acentesinin Türkiye temsilcisiydi, çok çalışıyordu. Açık konuşalım, her şeyi vardı. Ancak bir gün kardeşleriyle birlikte çalıştığı şirketi satmaya karar verdiler. İşte o gün, kendine yeni bir hayat inşa etmeyi kafaya koydu. Bir motosiklet aldı, yollara düştü... Sacit Erdem’in ta Fildişi Sahili’ne uzanan hikâyesi, değişimden korkanlara ilham verecek cinsten...

Sahra, belki de gezegenin en steril bölgesi... O kadar kuru ve sıcak ki her şeyi kavuruyor. Kilometrelerce kum tepeleri, ara sıra rastladığınız kamyonlar, başıboş deve sürüleri ve tek tük yerleşim yerleri. Hepsi bu. Gerisi kupkuru bir sıcak. Yerleşim yerlerinde yapılar çamurdan. Buralarda tuğla yapmaya gerek kalmamış. Toprağı çamur haline getirmek yeterli olmuş, gerisini güneş halletmiş, fırın gibi yakmış çamuru, kaskatı olmuş çamur... Ve çocuklar, saklambaç oynayamıyorlar. Bu uçsuz bucaksız kum denizinde saklanacak hiçbir yer yok.
Geçen sene defterine; bir motosikletin üstünde Moritanya’dan Senegal’e giderken böyle yazmıştı. Aylardan mayıstı ve sıcaklık 55 dereceye varmıştı.

Taksim Meydanı’nda yürümek dağa tırmanmaktan çok daha tehlikeli


Kaç ülke gezdi, saymamış...
Sacit Erdem, bir gezgin. Hayatını baştan aşağı değiştirmiş, yenilenmekten korkmamış biri. Aslında kimya mühendisi. Yedi sene bu işi yaptı ama akabinde gemi acenteliği işiyle uğraşan iki kardeşine katıldı. 15 senenin sonunda 48 yaşında ve 109 kiloydu; günde iki paket sigara içiyor, 16 saat çalışıyordu. Bir hobisi de yoktu.
Şirketi sattılar ancak aynı işi tekrarlamak ona cazip gelmiyordu. Kendine bir yelkenli aldı. O yelkenliyi bir kaptanla 20 günde Fransa’dan Türkiye’ye getirdiler. Dönüşümlü olarak üçer saat uyuyorlardı. Ne ehliyeti vardı ne de deniz bilgisi... Ama öğrendi. Bir gece saat 04.00’te, gökyüzüne baktı, “Allah kahretsin” dedi, “Ben neden bunu bugüne kadar yapmadım?” Yapmak için her şeyi vardı ama kendini “Vaktim yok”a inandırmıştı.
O günden bu yana geçen sekiz senede iki maraton koştu, yelkenli bir tekneyle Atlas’ı geçti, bir tanesi 7 bin metre olmak üzere 4 bin 500 metrenin üstünde beş dağa çıktı, motosikletle Sahra’yı geçerek Fildişi Sahili’ne kadar gitti...
Yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak için motivasyonu öyle yüksekti ki “Sizin hiç tecrübeniz yok. Önce küçük bir motosiklet verelim. Onu bir sene kullanın, alışın. Sonra böyle bir motosiklet alırsınız” diyen satış görevlisini dinlemedi. 54 yaşına varmıştı ve kendi deyişiyle alışmaya zamanı kalmamıştı. Motosikletini aldığı gibi yollara düştü. Kaç ülke gezdiğini hiç saymadı.

Taksim Meydanı’nda yürümek dağa tırmanmaktan çok daha tehlikeli

“İnsanlar gezmenin pahalı bir şey olduğunu zannediyor” diyor. Günde 15-20 avro harcayarak dolaştığı günler olduğunu, çadırda kaldığını, konserve yediğini, bazen de açıkta uyuduğunu anlatıyor. “Sahra’da çadır kurup uyuduğunuzda çakallar sizi yemiyor” diye de ekliyor.
Bu artık, onun yeni yaşam şekliydi. Sigarayı bıraktı, işlere gereğinden çok zaman ayırdığı için çocuklarının büyüdüğünü fark edemediği zamanı telafi etmeye de kararlıydı. Bir aylığına Patagonya’ya gittiler. Üşüdüler, aç kaldılar, pis gezdiler, hatta rüzgâr çadırlarını söktü!

Yaptıklarının tehlikeli olduğunu düşünenler olsa da Erdem’e göre, Taksim Meydanı’nda yürümek dağa tırmanmaktan, İstanbul’da araç kullanmak Sahra’yı motosikletle geçmekten çok daha tehlikeli. Sonuçta denizde her an kusursuz fırtınalar çıkmıyor, dağlarda hep çığ düşmüyor ya da Afrika’da her köşe başında insanlar ellerinde otomatik silahlarla sizi öldürmek için beklemiyor.

İyiler, kötülerden fazla
Peki ama hiç mi korkmuyor? Bittabii korkuyor: “Korkmak iyi bir duygu. İnsanı alarmda tutuyor. Sadece bu korkunun paniğe dönüşmesine izin vermemek lazım. O zaman insan kontrolünü yitiriyor, yanlış kararlar almaya başlıyor. Kuş yuvası kadar ufak bir kaya çıkıntısında parmaklarınızın ucunda durmaya çalıştığınızda ya da okyanusun ortasında teknede sallanırken elbette korkuyorsunuz. İçinizden küçük bir adam ‘Burada ne işin var? Deli misin, dönsene evine’ diyor. Zaten asıl mücadeleyi o küçük adamla yapıyorsunuz. Yoksa doğada yaptığınız tek şey ona uyum sağlamaya çalışmak, onunla savaşmak değil.”

Taksim Meydanı’nda yürümek dağa tırmanmaktan çok daha tehlikeli

Sacit Erdem yeri geldi, Arjantin’de bir dağa tırmanırken 10 gün boyunca kendi dışkısını çantasında taşıdı. Kulağa garip geliyor ama bu bir kural. Her sene o dağa çıkan 3 bin kişinin verebileceği zararı düşününce insana mantıklı da geliyor. En son, vahşi yaşam fotoğrafı çekmek için Güney Afrika’ya gitti. Bir grup aslan, üstü açık arazi araçlarının yanına geldiğinde, içini karın boşluğundan yukarı doğru büyüyen bir korku doldurduğu doğru. Aklından geçenler şuydu: “15 bin sene önce bir aslana bu kadar yakın olduğumda yaşamıyordum. Bugünse sosyal medyada yayımlamak için fotoğraflarını çekiyorum. O aslansa 15 bin senedir aynı şekilde yaşıyor. Ana güdüsü karnını doyurmak, genlerini aktarmak ve hayatta kalmak. İnanıyorum ki biz insanoğlu bu gezegenin başına gelmiş en büyük felaketiz. Bunu değiştirmemiz mümkün değil. 70 sene önce biri leopar desenli bir bikini giydi diye o günden beri 300 bin leopar öldürülmüş. Sadece varlığımız ve yaşam biçimimiz doğanın ve doğadaki diğer türlerin yok olmasına yol açıyor.”
İsviçre’deki Eiger Dağı’na tırmanmaya hazırlanan Erdem, şöyle diyor: “Değişin. Ne yapın edin, değişime karşı durmayın. Doğada en kuvvetli değil, en çok uyum sağlayabilen hayatta kalıyor. Korkularımızın çoğu gereksiz yanılsamalardan ibaret. Bunu bir kere fark edebilirse insan, yaşam çok daha heyecanlı ve keyifli bir serüvene dönüşüyor.”

Taksim Meydanı’nda yürümek dağa tırmanmaktan çok daha tehlikeli

Bunları
almadan olmaz!

“Gittiğim yerlerden sevdiklerime kart atmak çok hoşuma gidiyor. Postane bulabildiğiniz her yerde bu olanaktan faydalanın. İnsan gezerken birçok olaya şahit oluyor. “Bunu kesinlikle unutmam” deseniz de, o süreci o kadar dolu yaşıyorsunuz ki birçok şeyi unutuyorsunuz. Bunları not etmek için yanımda mutlaka ufak bir defter ve kalem taşıyorum. Selobant, tam bir hayat kurtarıcı. Botlarınızın kopan tabanından su toplayan ellerinize kadar her yerde kullanabiliyorsunuz. Mutlaka bir fotoğraf makinesi edinin, sonradan bakıp gülümseyeceğiniz fotoğraflar olsun.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

1000 Feet'ten Türkiye

Altıncı yılda 50 sanatçı

Genç girişimciden yayınevine suç duyurusu: Hayatımı çaldınız!

Opus Amadeus'ta final zamanı