Taciz, şiddet, cinayet kadınların canına yetti... Çare özsavunma!

Dövüş sporu eğitimi

artık lüks değil, ihtiyaç

Ne zamandan beri spor yapıyorsunuz?

Deniz Atalay Işık: Aslında çok yeni. Spor yapmaya bundan iki yıl önce başladım. Bir süre kardiyo çalıştım, sonra kick-boksa gittim. Şimdi pilatese devam ediyorum ve kızım Selin’le birlikte boks dersleri alıyorum.

◊ Boks size ne gibi faydalar sağlıyor?

Çok fazla kalori yakıyorum, vücudum sıkılaşıyor ve ciddi anlamda konsantrasyonum artıyor. Bir yandan da maalesef Türkiye’de dövüş sporu eğitimi almak lüks değil, artık ciddi bir ihtiyaç. Sokağa çıktığımız anda erkekler tarafından başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. Her geçen gün daha da daralan tehlike çemberinin içine sıkışıp kalmak istemiyorum. Bu yüzden boks sayesinde hem spor yapmış oluyorum hem de kendimi olası bir duruma karşı hazırlıyorum. Reflekslerim artık daha kuvvetli.



◊ Kızınız için de aynı faydalardan bahsedebilir misiniz?

Kızım Selin 1.5 yıldır boks yapıyor. Jimnastik ve modern dansa da gidiyor ama boksta gerçekten çok yol kat etti. Gelişim çağında olduğu için fiziği olumlu yönde etkileniyor. Konsantrasyonunun güçlenmesi derslerinde de etkili oldu. Ayrıca olası bir saldırıya karşı kendini koruyabilecek duruma geldi. Bir kız çocuğu için bu, çok önemli. Ülkemizde ve dünyada kadınlara ve çocuklara karşı şiddet gün geçtikçe artsa da bunlarla mücadele de giderek artış gösteriyor. Kadınlar özgürce sokakta dolaşabilmeli ve korkmadan özgür çocuklar yetiştirebilmeli.

Yaşadığı tacizden sonra boksa başlayan model Gizem Barlak:

Bu coğrafya bize, ‘Kendini korumalısın’ diyor

Gizem Barlak 27 yaşında. Bir model. İstanbul Moda Haftası’nın tanınan yüzü. Bir gece saat 2.30 gibi eve dönüyordu. Yanında erkek bir arkadaşı vardı. Teşvikiye Camisi’nin köşesinde taksiden indi, yol kenarında arkadaşının parayı ödemesini bekledi. Siyah camlı bir araba ona doğru ani bir manevra yapıp tam yanında durdu ve iki erkek Nişantaşı’nın göbeğinde Barlak’ı camdan ellerini uzatarak taciz etti. Genç model olayın şokuyla bağırmaya, arabayı rastgele yumruklamaya, tekmelemeye başladı. Araba hızla uzaklaştı. Barlak soluğu karakolda aldı. Türlü mücadeleler sonucu dava açtı. 2 yıl sonra tacizcilerden biri 2 yıl, diğeri 5 yıl hapis cezası aldı.

O güne kadar hep spor yapan model, bu defa kendini savunabilmek için boksa başladı. Bugün hâlâ devam ediyor. Birkaç yıl içinde geldiği noktayı, “İnanılmaz güçlendim. Artık boşa yumruk sallamak yerine karşımdaki tehlikeyi tek hamlede yok edebilecek durumdayım” diye özetliyor.



Omzumuza taktığımız bir apolet

Kadınlar yaşadıkları şiddet ve taciz olaylarının psikolojik olarak etkisinden uzun süre kurtulamıyor. Barlak da o kadınlarla aynı kaderi paylaşıyor ve gardını hiç indirmediğini şu sözlerle anlatıyor: “Olayın etkisi hâlâ üzerimde. Şahit olduklarımız da daha iyi bir gelecek için umut verici değil. Bu yüzden kendimizi korumak zorundayız! Bu coğrafya bize ‘güçlü olmak zorundasın’ diyor.”

Barlak, tanıdığı tanımadığı tüm kadınlara şu çağrıda bulunuyor: “Artık, ‘Benim başıma gelmez’ diyemeyeceğimiz bir dönemde yaşıyoruz maalesef. Kadınlara kendi başlarının çaresine bakabilecek güçte olmalarını öneriyorum. Pilates mi yapıyorsunuz? Haftada bir gün de boks dersi alın. İnternetten videolara bakın ya da kendiniz öğrenin. Kişisel savunma atölyelerini araştırıp katılmaya çalışın. İnanın, bu, omzumuza taktığımız bir apolet.”

Savunma eğitimi alan

kadınlar anlatıyor...



◊ Selda Toroslu: 35 yaşındayım, muhasebeciyim. Sokakta başıma ne geleceğini bilmemek beni tedirgin ediyor. Bu yüzden bir arkadaşımın önerisiyle kick boksa başladım.

◊ Melike Günay: 26 yaşındayım, finans sektöründe çalışıyorum. ‘Krav-maga’da diğer savunma sanatlarındaki uzun felsefi süreçlerden geçmeden direkt aksiyona başlıyorsunuz. Hızlıca kendimi savunmayı öğrenmek cazip geldiği için onu seçtim.

◊ Gökşen İpek: 32 yaşındayım, bankacıyım. ‘Wing tsun’da altıncı dersimdeyim. Kendime güvenim arttı. Reflekslerim hızlandı. Şimdi herhangi bir saldırıya müdahale edebileceğimi biliyorum. En önemlisi artık korkmuyorum.

◊ Zeynep Akbulut: 24 yaşındayım, öğrenciyim. Yakınlarımda daha önce saldırıya uğrayanlar oldu. Hiçbir şey yapamadılar. Ben de ‘wing chun’ öğrenmeye karar verdim. Erkeğin gücüne güçle karşılık verirseniz sonuç negatif olur. Önemli olan, karşımızdakinin baskısını yönlendirme metotlarını bilmek.

Şimdi bunlar trend: ‘Weapon’ ve ‘striking’

B.O.B GYM Boks antrenörü Mehmet ali Bakır: Kadınlar saldırganı tek yumrukta

yere serebiliyor



◊ Kadınların boksu tercih etme sebeplerinin başında kilo vermek, sıkılaşmak, iş stresini atmak ve fiziksel şiddete karşılık verebilmek geliyor.

◊ Yumruk atmayı ve boksu 10-15 derste öğretebiliyoruz. Ancak öğrendiğini adrenalin salgılarken kas refleksi olarak kullanabilmesi, 7 ay-1.5 sene arasında, kişinin fiziksel yatkınlığına göre değişiyor. Bir saldırı anında saldırganı tek yumrukta yere serebilecek kadın öğrencilerim var.

◊ Boks, fiziki olarak katkılar sağladığı gibi mental olarak da fayda sağlar. Fiziki olarak kilo verdirir, sıkılaştırır. Günlük hayatta daha kaliteli bir enerji üretmenizi sağlar. Reflekslerinizi ve dikkatinizi geliştirir. Mental olaraksa tehlike anında daha sakin kalmanızı sağlar, hızlı karar verme yetinizi geliştirir.



Modern Fight Academy’den eğitmen

Mert Hüseyin Gürsoy anlatıyor...

◊ Nedir?

Striking: Vücudunu bir silah olarak kullanmayı ve tekme, yumruk, tokat gibi saldırılardan korunmayı öğretir.

Weapon: Herhangi bir nesne aracılığıyla dövüşmeyi veya tehlikeli silahlara karşı kendini korumayı öğretir.

◊ Fiziksel katkısı

Kısa sürede fiziksel güç kazanıyor. Eskiden tokat dahi atamayanlar yumruk ve tekme atmasını öğreniyor.

◊ Mental katkısı

Kadınların bir saldırı karşısında yapması ve yapmaması gerekenlere dair bir fikri oluşuyor. Bilinmezlik en büyük korkuyu yaratır, bu yüzden öğrendikleri korkularını azaltmakta yardımcı oluyor.

Bunlar da var...

◊ Aikido: Fazla güç gerektirmez. Antremanları ağır değil. Amaç saldırganın gücünü ona karşı kullanmak.

◊ Kick boks: Boksa ek olarak tekme vardır. Bu sayede karşınızdaki size yaklaşmadan etkili bir şekilde darbe vurabilirsiniz.

◊ Eskrima: Güç kullanımı gerektirmez. Çantadakiherhangi bir şeyi silah olarak kullanmayı öğretir.

◊ WIng tsun: Tek amacı karşıdaki rakibi etkili şekilde yere indirmektir. En zayıf noktalara hedef almayı ve zor durumdan birkaç hareketle hızlıca kurtulmayı öğretir.

◊ Krav-maga: İsrail savunma kuvvetlerinin resmi silahsız dövüş sistemidir. Saldırgana karşı minimum kuvvetle maksimum zararı vermeyi öğretir.

Hukuk

meşru müdafaa

için ne diyor?

Av. Tuğba Sinem Özsaygılı anlatıyor...

◊ Amacınızın size veya başkasına yapılan bir saldırıyı engellemek

olması gerekir.

◊ Önceden gerçekleşmiş bir saldırıya meşru savunma yapılamaz. Meşru

savunma halindeyseniz savunma anında saldırı altında olmanız gerekir.

◊ Hakaret, aşağılama, küfür gibi eylemlere karşı meşru savunma yapılması hukukumuzca korunmamaktadır.

◊ Savunma halindeyken ölçülü olmanız gerekir. Yani saldırganın elinde herhangi bir bıçak veya ateşli silah yoksa ve siz savunmayı ateşli silahla öldürmeye yönelik gerçekleştirirseniz meşru savunma kapsamında

değerlendirilmeyecektir.

◊ Ölçülü olarak yapılan savunma neticesinde karşınızdaki saldırgana zarar verseniz dahi bu savunmanız hukuka uygun kabul edilebilecektir.

Kadınlar birlikte güçleniyor

Women Self-Defence Academy, kadınların mental

ve fiziksel güçlenmesi için 2018’den bu yana çalışmalar yürüten gönüllü bir platform. Birlikte Güçleniyoruz projesi kapsamında gezici atölyeler düzenleyerek, Türkiye’nin birçok şehrinde kadınlarla bir araya geliyorlar. Buluşmalarda ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’, ‘cinsiyete dayalı ayrımcılık farkındalığı’, ‘şiddet türleriyle mücadele’ ve ‘fiziksel ve mental özsavunma’ atölyeleri gerçekleştiriyorlar. Sosyal medyada @wsacademyturkey hesabını takip edebilir ya da womenselfdefenceacademy@gmail.com

adresinden onlara ulaşabilirsiniz.





