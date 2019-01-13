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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Pazar
13.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Söylesene, senin ismin ne tatlım?

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
Söylesene, senin ismin ne tatlım?

İspanya’da kimsenin bilmediği ama ülkemizde fenomen olan San Sebastian cheesecake, manşetlerden düşmüyor. Bu hafta sayfamıza geliş nedeni ise yol açtığı patent krizi!

Geçen hafta Hürriyet Pazar ekinde ülkesi İspanya’da tanınmayan San Sebestian cheesecake’in ülkemizde nasıl meşhur olduğunu anlatan bir habere yer verdik. Meğer o buzdağının sadece görünen yüzüymüş: Hafta sonu gelen mail’ler ve yorumlardan gördük ki, San Sebastian cheesecake çılgınlığı zannettiğimizin de ötesinde. Hatta iş bir ‘patent krizi’ boyutuna erişti.
Hemen özetleyelim: Şef Ali Açıkgül, haberi gördükten sonra bir mail göndererek ‘San Sebastian Cheesecake’ marka tescilinin kendi üzerinde olduğunu yazmış. “İyi de bu yeni patlama yaptı, ne ara yediniz de tescil ettirdiniz” sorusunun kendisine yönelmesine geçit vermeyerek, Türk Patent Enstitüsünden ‘Ali Açıkgül’ adına aldığından ve bunu ‘Peynirli Lezzetler’ kitabında anlattığından bahsetmiş.
Tadı aynı olabilir ama adı asla!
Aslında geçen hafta haberimizde Ebru Erke’nin anlattığı hikâye, Ali Açıkgül’ün kitabında anlattığıyla aynı. Bu ‘keşfedilme’ öyküsünü kısaca yeniden hatırlatalım: İki sene önce San Sebastian’da düzenlenen ‘Gastronomika’ etkinliğinin konuk ülkesi Türkiye’ydi. Katılan şeflerin birçoğu sadece ‘La Vina Tapas Bar’ da yapılan bu tatlıyı çok beğendi, döner dönmez de kendi mutfağında uyguladı. İstanbul’da meşhur olmasını sağlayan mekân ise, İspanya’ya giden kafilede yer alan ‘B Blok Bakery’ adlı mini pastane oldu. Bu arada ‘B Blok Bakery’nin tatlıyı ‘San Sebastian’ değil, ‘Creamy Cheesecake’ adıyla sattığını belirtmek lazım. Türkiye’ye döndükten sonra tatlıyı kendi mutfağında deneyip tarifi geliştiren kişi ise şef Ali Açıkgül oluyor. Ali Bey bununla da kalmıyor ve tatlının adını kendi adına tescilliyor. Öğrendiğimize göre bundan sonra Ali Açıkgül dışında hiçbir mekân ‘San Sebastian Cheesecake’ ismiyle bu tatlıyı satamayacak. İspanya’da bilinmeyen, Türkiye’de paylaşılamayan bu tatlının açılan davalarla daha çok haber olacağı kesin. Takibindeyiz.

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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