Söylesene, senin ismin ne tatlım?
İspanya’da kimsenin bilmediği ama ülkemizde fenomen olan San Sebastian cheesecake, manşetlerden düşmüyor. Bu hafta sayfamıza geliş nedeni ise yol açtığı patent krizi!
Geçen hafta Hürriyet Pazar ekinde ülkesi İspanya’da tanınmayan San Sebestian cheesecake’in ülkemizde nasıl meşhur olduğunu anlatan bir habere yer verdik. Meğer o buzdağının sadece görünen yüzüymüş: Hafta sonu gelen mail’ler ve yorumlardan gördük ki, San Sebastian cheesecake çılgınlığı zannettiğimizin de ötesinde. Hatta iş bir ‘patent krizi’ boyutuna erişti.
Hemen özetleyelim: Şef Ali Açıkgül, haberi gördükten sonra bir mail göndererek ‘San Sebastian Cheesecake’ marka tescilinin kendi üzerinde olduğunu yazmış. “İyi de bu yeni patlama yaptı, ne ara yediniz de tescil ettirdiniz” sorusunun kendisine yönelmesine geçit vermeyerek, Türk Patent Enstitüsünden ‘Ali Açıkgül’ adına aldığından ve bunu ‘Peynirli Lezzetler’ kitabında anlattığından bahsetmiş.
Tadı aynı olabilir ama adı asla!
Aslında geçen hafta haberimizde Ebru Erke’nin anlattığı hikâye, Ali Açıkgül’ün kitabında anlattığıyla aynı. Bu ‘keşfedilme’ öyküsünü kısaca yeniden hatırlatalım: İki sene önce San Sebastian’da düzenlenen ‘Gastronomika’ etkinliğinin konuk ülkesi Türkiye’ydi. Katılan şeflerin birçoğu sadece ‘La Vina Tapas Bar’ da yapılan bu tatlıyı çok beğendi, döner dönmez de kendi mutfağında uyguladı. İstanbul’da meşhur olmasını sağlayan mekân ise, İspanya’ya giden kafilede yer alan ‘B Blok Bakery’ adlı mini pastane oldu. Bu arada ‘B Blok Bakery’nin tatlıyı ‘San Sebastian’ değil, ‘Creamy Cheesecake’ adıyla sattığını belirtmek lazım. Türkiye’ye döndükten sonra tatlıyı kendi mutfağında deneyip tarifi geliştiren kişi ise şef Ali Açıkgül oluyor. Ali Bey bununla da kalmıyor ve tatlının adını kendi adına tescilliyor. Öğrendiğimize göre bundan sonra Ali Açıkgül dışında hiçbir mekân ‘San Sebastian Cheesecake’ ismiyle bu tatlıyı satamayacak. İspanya’da bilinmeyen, Türkiye’de paylaşılamayan bu tatlının açılan davalarla daha çok haber olacağı kesin. Takibindeyiz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle