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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
Mehmet İREN
20.10.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Şöyle bir hava almaya çıktım kendimi selfie tepesinde buldum!

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Şöyle bir hava almaya çıktım kendimi selfie tepesinde buldum!

Bu kez boş günümü selfie çekmeyi öğrenerek doldurmak istedim ve kendimi şehrin bu alanda en namlı noktasına attım. Görev başarısız oldu ama boşa da gitmedi...

Selfie çekemiyorum ben hocam. Yani prensip olarak karşıyım, burun kıvırıyorum gibi bir durum yok. Çeksem abartmamak kaydıyla ara ara çekerim. Lakin olmuyor. Yok telefonu tutup düğmeye basmaya çalışırken düşürmeler, yok açıyı bir türlü kafası almamalar, bulamamalar, hepsi var hamdolsun.

İnternete sordum, “Kol boyunuz kısaysa selfie çubuğu kullanın” diyor. Değil kol boyum kısa. Başka? İşte filtrelerden düzeltirsiniz, kameraya bakın aman falan. Baktım Google ile Quora laf çeviriyor, siz dedim kardeşim hiç şey etmeyin, bana İstanbul’un en güzel selfie noktası neresi onu söyleyin.

Pierre Loti Tepesi. Peki, günüm de boş. Boş adam boş işlerle uğraşır, buyurun gidelim. Çıkmışken de hiç gereksiz yere kalbini kırdığınız ve “Bir daha da yerli restoranlardan video çekmiyorum” deme noktasına getirdiğiniz Vedat Milor’a sembolik desteğimi göstermek için Eminönü’nde beğendiği büfede döner yerim.

Tepede asayiş berkemal. Yalnız tabii İstanbul’un selfie noktaları listesinin bir numarası, artık nokta denecek durumu aşmış. Selfie parkı (bahçesi de olur) denebilir mesela. Bu iş için tahsis edilmiş balkonuna kadar var. İniş-çıkış etabı olan Eyüp Mezarlığı’nda bazı rahmetli ünlülerin de katkısıyla çeşitli selfie noktaları da oluşmuş.

Şöyle bir hava almaya çıktım kendimi selfie tepesinde buldum

Tecrübesiz ve pratik yapmak isteyen kullanıcılar için zorluk derecesi yüksek bir parkur. Bir kere işin öncesi var, o selfie çekilecek alanı kapmak gerekiyor. Ben burada stresten bırak kendiminkini, etraftakilerin bile telefonunu düşürür, kadrajını bozarım. Az aşağıya kaçıp Necip Fazıl Kısakürek’in, Ahmet Haşim’in mezarlarıyla pratik yapsam o da tuhaf bir durum. Zaten kendileriyle öyle bir hukukumuz da yok, mezardan “Ne münasebet” diye ses gelse hiçbir şey diyemem.

Hâsılı, en iyi selfie noktasına ulaştım ulaşmasına da mükemmel selfie’nin yanına bile yaklaşamadım. Galiba birilerinin selfie’sine “Şu olmasa güzel fotoğrafmış” diyecekleri kazık olarak misafir oldum ama. Adabımla bir şat çayımı içtim, masamı Pierre Loti ile Pierre Loti olmaya gelmiş iki Fransıza bırakıp kalktım.

Ama yine de yolu boşuna yapmış olmadım. Bir kere döneri yedim tabii ki. Ayrıca mükemmel selfie noktalarımı da belirledim. Biraz evde pratik yapıp hazır hale geldiğimde Fetih 1453 Cafe&Nargile’de cheesecake yerken fotoyu yapıştırıp altına da “Destuuur limonlu cheesecake” yazmak suretiyle paylaşmayı hedefliyorum. Artık olmadı alırız bir selfie çubuğu da meydandan, nedir yani!

Şöyle bir hava almaya çıktım kendimi selfie tepesinde buldum


 

 

 

 

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