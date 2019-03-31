Sosyal medya ünlüleri influencer olmanın sırlarını anlatıyor! Şöhret kanununu yazsam yeniden

Uluslararası ‘influencer’ olabilmek, sadece lokal sayıyla ulaşılabilecek bir durum değil

Ece Sükan-@ecesukan-191 bin takipçi

Açıkçası ben hayatta formüllere çok inanmıyorum. Kendi kariyer yolculuğumda da hep içgüdüsel ve organik adımlar attım. Uluslararası bir influencer olabilmek, sadece lokal sayıyla ulaşılabilecek bir durum değil. Elbette para bir şekilde kazanılabilir ama uluslararası arenada gerçek anlamda bir etki yaratmak, bir ‘ilham kaynağı’ olabilmek için bu yeterli olamıyor. Yani hayatta her konuda olduğu gibi bir seçim yapmak, yapılan seçimin bedeliyle beraber arkasında durmak, uluslararası bir ‘influencer’ olabilmek için temel noktalar oluyor.



Lavanta tarlalarının binlerce arıyla dolu olduğunu kaç kişi biliyor?

Bianca Somer-@biancasomer-215 bin takipçi

İnsanlar gidip bir şeyin önünde fotoğraf çektiriyorum zannediyor ya da sürekli bir yerlerde tatilde olduğumu... İşin aslı hiç öyle değil. Seyahatlerimde yeri geliyor bir gün içinde beş-altı kombin değiştiriyorum. Yeri geliyor sırf gün ışığını kaçırmayalım diye saatlerce tuvalete bile gitmiyorum. Lavanta tarlalarının binlerce arıyla dolu olduğunu kaç kişi biliyor? Adımınızı attığınız anda arı vızıltısından yanınızdakinin sesini duyamıyorsunuz. Arılar bari yüzümü sokmasın, diye suratımı tişörtle sarıp amuda kalktım ve lavantaların arasından sadece bacaklarımın ve ayakkabılarımın göründüğü o ikonik kare ortaya çıktı! Allah’tan arıların da sanata saygısı var, bir tanesi bile sokmadı beni.



Danla küfrediyor diye, siz de küfretmek zorunda değilsiniz

Danla Bilic-@danlabilic-3.4 milyon takipçi



Yeni başlayanlara kimseyi taklit etmemelerini tavsiye ederim. Danla Bilic çok rahat diye çok rahatmış gibi davranmak zorunda değilsiniz. Küfrediyor diye, siz de küfürlü konuşmak zorunda değilsiniz.



Biz sadece dijitalde yaşayan sanal varlıklar değiliz

Duygu & Bilgehan Çelik-@bizevdeyokuz-236 bin takipçi

Bu işler müzisyen ya da futbolcu olmaya benziyor. Çok fazla insan deniyor ama yüzde 1’inden azı sıyrılabiliyor. Eğer kolay para kazanmak için bu işlere heves ediyorsanız yanlış yerdesiniz. Artık takipçi sayısının önemsiz olduğu, asıl konunun sizi kimin takip ettiği ve onların sizi ne kadar umursadığı fikri kabul gördü. Ne kadar iyi niyetli ve samimi olursanız olun, sizi beğenmeyenler olacak. Bu sizin yanlış olduğunuz anlamına gelmez. Bazıları sosyal medya ünlülerini, sadece dijitalde yaşayan sanal varlıklar olarak görmeye başlıyor ve acımasızlaşıyor. Özellikle yaş ortalaması küçük takipçileri olanlar bu durumla karşılaşıyor.



Klasik bakış açınızın dışına çıkın

Önder Koca-@onderkoca 539 bin takipçi



Sonbahar fotoğrafları Instagram’da oldukça popüler. İyi bir sonbahar fotoğrafı çekmek için güneş ışınlarını her zaman yaprakların arkasında tutun. Böylece sararan yapraklar olduğundan çok daha sıcak ve ışıl ışıl gözükecek, fotoğrafın cazibesi artacak. Fotoğrafın dikkat çekmesini ve daha çok etkileşim almasını istiyorsanız, klasik bakış açınızın dışına çıkın. Mesela fotoğraf çekerken yere yatmanız her gün gördüğünüz aynı ağacı ya da manzarayı farklı bir açıdan görmenizi sağlar. Güneş yatay konumdayken çektiğiniz fotoğraflar daha derin ve renkli çıkacaktır.





Zeki Müren’in de sizi görebildiği bir dünya

Elif Tanverdi-@cizenbayan-137 bin takipçi



Bu platformların en büyük özelliklerinden biri karşılıklı paylaşım. Zeki Müren’in de sizi görebildiği bir dünya. Takipçi ve beğeni satın almak bu dünyada yapılabilecek en çiğ ve talihsiz hareket. Hem egosal olarak çirkin bir hareket hem de hırsızlık.



Dünya bizim oyun alanımız

Elvin Levinler-@elvin-780 bin takipçi

Influencer, ‘kişilerin üzerinde etkisi olan kişi’ anlamına geliyor. Ama ben kendimi influencer olarak değil, ‘içerik üreticisi’ olarak görüyorum. ‘Ben influencer olayım’ diyerek ‘influencer’ olunmaz. Gönül verdim, hayatımdan fedakârlık ediyorum, bu işe göre yaşıyorum. Tüm dünya bizim oyun alanımız. Belki ileride bu işi başka platformlarda da yaparız. Geleceği olan bir meslek mi, onu yaşayıp göreceğiz.



Bundan sonraki durak neresi, ben de bilmiyorum

Rüya Büyüktetik @tuyauyuktetik-160 bin takipçi



Şimdiki paylaşım şekli, ilham vermekten ziyade imrendirmeye dönmeye başladı. Çok daha hızlı tüketilen ve çoğu zaman sadece bakıp geçilen, basmakalıp filtrelerin sanallaştırdığı, realiteden uzak bir dünyaya doğru evrildi. Bundan sonraki durak neresi inanın ben de bilmiyorum.



Prodüksiyonlarının arkasında epey emek var

Salih Seçkin Sevinç-@harbiyiyorum-350 bin takipçi

‘Influencer’lığı hobi olarak yapan da var ama artık bence bu tam zamanlı bir mesleğe dönüştü. Benim 10 yıldır mesleğim. Benim farkım, sanırım, yeme-içme blogger’lığında ilklerden biri olmam, bir de bir ekiple çalışmam. Instagram var diye web sitemizi dışlamadık. Harbiyiyorum.com’a her gün içerik girmeye devam ediyoruz. Birçok mecradan ilerliyoruz. O eğlenceli gibi görünen sosyal medya prodüksiyonlarının arkasında epey emek var.

İçinize sinmiyorsa yapmayın

Kenan Yıldırım @gezmelerdeyim-153 bin takipçi



Kim soğuk yemekten keyif alır ki? Evet, ben fotoğraf çekmek için pek çok kez soğuk yemek yiyorum ama güzel bir kare yakalayınca lezzeti daha da artıyor. Özenli kareler yakalayıp hesabınızı bunlarla canlı tutmak olmazsa olmazlardan. İçinize sinmedi mi? O zaman yapmayın. Hırsla mutluluk birbirlerini hiç göremezler!

Atomu parçalamıyorsunuz!

Ece Kumkale @hassasanne-155 bin takipçi

Hayat bizim muhteşem sosyal medya yaşamlarımızdan ibaret değil. Dünyadaki ve ülkemizdeki sorunlara duyarsız kalmayın. Markaları devamlı sizinle işbirliği yapmaları veya promosyon ürün göndermeleri için zorlamayın. Yüz binlerce takipçiniz var diye, atomu parçalıyormuş havalarına girmeyin!



Kukla fikri ağlarken aklıma geldi

Kukla Süreyya @kuklasureyya-143 bin takipçi

Annem kanser tedavisi görüyordu. Doktorların “Yapacak bir şey kalmadı, günler sayılı!” dedikleri aşamaya geldik. İşte o günlerde, annemi kaybetmemize bir hafta kala hastaneden çıkıp vapura bindim. O kadar kötüydüm ki ağlamaktan önümü göremiyordum. Tam o sırada geldi aklıma kukla fikri. Yaşadığım, gördüğüm, sevdiğim, sevmediğim kısacası her şeyi bir kuklanın ağzından yazmak istedim. Sanal bir dünyadaymış gibi değil, yakın arkadaşlarımlaymış gibi iletişim kurmaya çalışıyorum.

İnsanlar sonuçtan çok süreci merak ediyor

Akasya Asıltürkmen - @akasyasilturkmen - 144 bin takipçi



Bir influencer’ı kıymetli kılan şey deneyimlerini paylaşma biçimidir. İnsanların sonuçtan çok süreci merak ettiği bir çağda yaşıyoruz. En çok izlenen içerikler, neyin nasıl yapıldığı, yapılırken neler yaşandığıyla ilgili olanlar.

3 SAAT



‘We are Social’ adlı kuruluşun 2017 verilerine göre Türkiye’de nüfusun yüzde 60’ının her gün sosyal medyada geçirdiği süre...

Hızla güven kaybediyorlar

‘Sosyal Medya ve Türkiye’ kitabının yazarı Onur Yazıcıoğlu

‘Influencer’lığın temel gereği popülerleşme. Ancak popüler olan kişi influencer olabiliyor. Bu işi, dijital iletişimin bir parçası olarak görmek lazım. Geleceği tabii ki var. Ama Türkiye’de çok çabuk tüketildiğini söylemek lazım. Çünkü bizde her şey ‘çok görünmek’ ve ‘çokluk’ üzerine. Bunu şöyle açayım: Etkili bir kullanıcı her konuda etkili kullanıcı olamaz. Bizdeki ‘influencer’ların büyük kısmında spesifikleşmeme sorunu var. Bugün moda üzerine paylaşım yapıyor, ertesi gün anne blogger’ı oluyor, başka bir gün bir bakıyorsun bir mağazanın açılışında. Bu konuda, medyanın etkisini kaybetmesinin de konuşulması gerekiyor. Basın yansımaları, günbegün etkisini kaybettiği için, PR ajansları onun yerine ‘influencer’ları koymak istedi. ‘Influencer’ların bir kısmı bedavacılığı, para karşılığı bir şey övmeyi marifet sayıyor. Oysa hızla güven kaybediyorlar. Özellikle yeme-içme alanında. Restoran davet ediyor; yediriyor, içiriyor. Bunun karşılığında influencer post atıyor. İnsanlar bir gitti, iki gitti ama sonra bunların şikeli içerik olduğunu anladı. “Fikrim neyse onu söyleyeceğim” dese güven kaybetmez oysa. Bu alanı, ileride daha odaklanmış, bilgi aktaran, iyiye iyi, kötüye kötü diyen ‘influencer’lar domine edecekler.