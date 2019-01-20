Sinemaya gitmek ya da gitmemek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriSinemaya gitmek ya da gitmemek
GeriHürriyet Pazar Sinemaya gitmek ya da gitmemek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Pazar
Mehmet İREN
20.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sinemaya gitmek ya da gitmemek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinemaya gitmek ya da gitmemek

“Platformlar sinemayı öldürüyor mu” konusunu evde masaya yatırdık. Öldürmediğine kanaat getirdik ve bunu kanıtlamak için sinemaya gittik.

Evde sabahları herkes işine gücüne dağılmadan önce kahve eşliğinde gündeme bakıp karşılıklı kısa bir değerlendirme yapma huyumuz var. Bu durumun rutine dönmesi evde sabah kahvesi seansının, ‘NTV Yazı İşleri’ programına bağlamasına sebep oldu. Bir süredir kahveyi koyarken ‘Maçka’da Buluşalım’dan uyarladığım “Sen Mirgün ol ben Ruşen salonda bu-lu-şa-lım, salonda bu-lu...” şeklindeki şarkımı söylüyorum. Artık fark etmişsinizdir böyle abuk sabuk şarkı mırıldanma huyum var, ben de memnun değilim, bazen ağzımdan saçma yerlerde kaçtığı oluyor ama ne yapacaksın insan bir yaştan sonra çok da değişemiyor.

ŞİMDİ BÖYLE Mİ OLDU SPIELBERG EFENDİ?

 Bu hafta hane içi gündem programlarımızdan birini “Platform yayıncılığı sinemayı öldürüyor mu” sorusuyla açtık. Steven Spielberg başta olmak üzere bazı büyük yönetmenler bu yönde fikir belirtmişler. Kendisine “Sen aynı seriden 47 kere para kazanırken ölmüyordu da şimdi mi ölüyor Steven” diye gıyabında çemkirdikten sonra kendi film izleme alışkanlığımızı masaya yatırdık.

*   *     *

Mesela ben eskiden “Televizyon izlemiyorum” şekli yapan insanlara içimden “Aman ne havalısın maşallah” falan diye sallıyordum. Yüzlerine bir şey demiyordum tabii, densizliğin âlemi yok çünkü. Fakat gel zaman git zaman, televizyon da dizisiyle olsun, programıyla olsun malum halini alınca giderek az açılır oldu. Sonra bir gün bir baktım ben de “Yok ya bizde televizyon hiç açılmıyor” adamı olmuşum.

Sonuna kadar direndik!

Böyle olunca televizyona kuruldum. Bu alet kapladığı alanın hakkını vermiyor, iş yapmıyorsa yürüsün gitsin diye yan yan bakmaya başladım. Eşbaşkana “Ben bunu buradan sepetleyip yerine tırmanış duvarı yapsam ufak bir tane, karşısına da kanepe koyar birbirimizin düşmesini izleriz” gibi projelerle geldim. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu alamadım projelerime. Ne zaman ki platform yayıncılığı işi devreye girdi, bizim gözden düşen televizyona kendini tekrar kanıtlama, kapladığı metrekarenin gereğini yapma fırsatı doğdu. Bilgisayarı ona bağlayıp az da olsa iş yapar hale getirdik.

Peki böyle olunca sinema bizim nezdimizde öldü mü? Hayır katiyen öyle bir şey yok.

Nitekim Netflix’in “Ben mi sinemayı öldürüyorum alın o zaman size sinemanın kralı” diyerek giriştiği, Alfonso Cuaron’un ‘Roma’sını izlemeyi “Bunu sinemada görelim” dediğimiz için haftalarca öteledik.

Her Netflix açtığımızda karşımıza çıktı, azimle “Yok izlemeyelim” dedik sabrettik. Değdi de valla beklediğimize. Ha onu izlememek için bir sürü kötü dizi izledik o kısım sıkıntı oldu biraz. Platformdaki arkadaşlar “İçeriği bol tutalım” deyince, 72 milletten ipini koparan bunlara dizi satmış.

Bir tane hoşumuza giden bulmak için 40 tane çöp, çöp, bu da çöp elemesi yapmamız gerekiyor. Ama sırf o ‘jeneriği geç’ butonunun getirdiği medeniyet hatırına bile sıkıntı yapmaz insan. Biz de yapmıyoruz. “Seri dizi getir kardeşim” diyoruz.

Sinemaya gitmek ya da gitmemek

KORELİLER SİNEMA İŞİNİ  BİLİYOR HOCAM!

Neyse, evde sabah programımızı bu şekil bağlayınca iş çıkışı şöyle bir hava almak için sinemaya gitmeye karar verdik.

Akşam kol kola girip yeryüzündeki cennet Kadıköy Sineması’na yöneldik, ‘Burning’i izledik (Koreliler sinema işini biliyor hocam). Mısır tartışmalarından uzak bu salonun hastasıyım. “Film kötüyse bile sorun değil; o güzel salonda oturur iki saat geliriz, güzelse yanımıza kâr” gibi artı bir motivasyon veriyor. 

*   *     *

Neticede genel kanaatimiz sinemanın verdiği bu deneyimi platformun öldüremeyeceği yönünde. Hatta Cuaron Bey’de olduğu gibi hayırlı katkıları da olabiliyor. Evde mısırımı kendim patlatıp zırva sapan bilet fiyatları ödememem de bir ayrı artı. İnsan o paraları ödeyip de filmi beğenmezse ekstra sinir basıyor. Televizyon dizilerini öldürebilir belki. E onların da iyi bir hayatı oldu. Kimse sonsuza kadar yaşamaz sonuçta.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Düğün tarihi belli oldu

Ünlü çift Phuket'te! Filleri yıkayıp, temizledik...

'Ben Ajda Pekkan değilim'

'Sus bence, kendi iyiliğin için sus artık!'