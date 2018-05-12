Selena Gomez hangi Türk şarkıcıyı dinliyormuş?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Pazar
Mehmet İREN
12.05.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

Selena Gomez hangi Türk şarkıcıyı dinliyormuş?

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Selena Gomez hangi Türk şarkıcıyı dinliyormuş?

Cem Uzan siyasete dönme kararı verdi ve eski defterleri açtı, geriye dönse ne yapacağını açıkladı. Beyaz gömlek de aynen devam. İbrahim Tatlıses’in mülakatı iyi geçmiş, Johnny Sins’in de selamı var. Haftalık testimizde hepsi mevcut.

1 - Amerikalı porno oyuncusu Johnny Sins, daha önce de yaptığı gibi Twitter üzerinden içişlerimize karıştı ve T A M A M hashtag’ine destek verdi. Bir haber kanalımıza göre kendisi bu işe niçin girmiş?
a- Sitesinin Türkiye’de yayın hayatına atılmasını istiyormuş popülerliğini artırmaya çalışıyormuş
b- E-devlet kayıtlarına göre dedesi Türkmüş
c- Almanya’da FETÖ’cüler ikna etmiş
d- Konuyu yanlış anlamış
e- En popüler hashtag neyse ben ordan bir tweet atarım gerisine karışmam diyormuş

Selena Gomez hangi Türk şarkıcıyı dinliyormuş

2 - Selena Gomez hangi Türk şarkıcıyı dinliyormuş?
a- Serdar Ortaç
b- Aleyna Tilki
c- Hadise
d- Tarkan
e- Murat Boz
Selena Gomez hangi Türk şarkıcıyı dinliyormuş

3 - Cem Uzan, BBC Türkçe’ye konuştu. 2002’ye dönsem ne yapardım dedi?
a- Bitcoin alırdım
b- Uzan Grubu’nun 46’ncı değil 50’nci yılını kutluyoruz derdim kim bilecekti ki?
c- Olaylara karışmazdım
d- Başka partiden aday olurdum
e- O şaraba o kadar para vermezdim
Selena Gomez hangi Türk şarkıcıyı dinliyormuş

4 - Canan Karatay yine açıkladı: Et alamıyorsanız...
a- Pasta alın
b- Veresiye yazdırın
c- Kemik alın
d- Bakliyata abanın
e- Çalın

Selena Gomez hangi Türk şarkıcıyı dinliyormuş

5 - Aşağıdakilerden hangisi Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın Arda Turan’ın 16 maçlık cezasına istinaden söylediklerinden biridir?
a- Böyle olursa birçok oyuncuyu futboldan soğuturuz
b- Böyle olursa birçok genci adamlıktan soğuturuz
c- Cezalar hep böyle olursa ligde oynayacak adam bulamayız
d- Böyle olunca daha iyi oldu, zaten Arda’sız daha iyi oynuyorduk
e- Böyle de olmuyor ama
Selena Gomez hangi Türk şarkıcıyı dinliyormuş

Cevaplar: 1-C, 2-D, 3-D, 4-C, 5-A

 

 

 

 

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