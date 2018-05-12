Selena Gomez hangi Türk şarkıcıyı dinliyormuş?
Cem Uzan siyasete dönme kararı verdi ve eski defterleri açtı, geriye dönse ne yapacağını açıkladı. Beyaz gömlek de aynen devam. İbrahim Tatlıses’in mülakatı iyi geçmiş, Johnny Sins’in de selamı var. Haftalık testimizde hepsi mevcut.
1 - Amerikalı porno oyuncusu Johnny Sins, daha önce de yaptığı gibi Twitter üzerinden içişlerimize karıştı ve T A M A M hashtag’ine destek verdi. Bir haber kanalımıza göre kendisi bu işe niçin girmiş?
a- Sitesinin Türkiye’de yayın hayatına atılmasını istiyormuş popülerliğini artırmaya çalışıyormuş
b- E-devlet kayıtlarına göre dedesi Türkmüş
c- Almanya’da FETÖ’cüler ikna etmiş
d- Konuyu yanlış anlamış
e- En popüler hashtag neyse ben ordan bir tweet atarım gerisine karışmam diyormuş
2 - Selena Gomez hangi Türk şarkıcıyı dinliyormuş?
a- Serdar Ortaç
b- Aleyna Tilki
c- Hadise
d- Tarkan
e- Murat Boz
3 - Cem Uzan, BBC Türkçe’ye konuştu. 2002’ye dönsem ne yapardım dedi?
a- Bitcoin alırdım
b- Uzan Grubu’nun 46’ncı değil 50’nci yılını kutluyoruz derdim kim bilecekti ki?
c- Olaylara karışmazdım
d- Başka partiden aday olurdum
e- O şaraba o kadar para vermezdim
4 - Canan Karatay yine açıkladı: Et alamıyorsanız...
a- Pasta alın
b- Veresiye yazdırın
c- Kemik alın
d- Bakliyata abanın
e- Çalın
5 - Aşağıdakilerden hangisi Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın Arda Turan’ın 16 maçlık cezasına istinaden söylediklerinden biridir?
a- Böyle olursa birçok oyuncuyu futboldan soğuturuz
b- Böyle olursa birçok genci adamlıktan soğuturuz
c- Cezalar hep böyle olursa ligde oynayacak adam bulamayız
d- Böyle olunca daha iyi oldu, zaten Arda’sız daha iyi oynuyorduk
e- Böyle de olmuyor ama
Cevaplar: 1-C, 2-D, 3-D, 4-C, 5-A
Yorumları Göster
Yorumları Gizle