1 - Amerikalı porno oyuncusu Johnny Sins, daha önce de yaptığı gibi Twitter üzerinden içişlerimize karıştı ve T A M A M hashtag’ine destek verdi. Bir haber kanalımıza göre kendisi bu işe niçin girmiş?

a- Sitesinin Türkiye’de yayın hayatına atılmasını istiyormuş popülerliğini artırmaya çalışıyormuş

b- E-devlet kayıtlarına göre dedesi Türkmüş

c- Almanya’da FETÖ’cüler ikna etmiş

d- Konuyu yanlış anlamış

e- En popüler hashtag neyse ben ordan bir tweet atarım gerisine karışmam diyormuş



2 - Selena Gomez hangi Türk şarkıcıyı dinliyormuş?

a- Serdar Ortaç

b- Aleyna Tilki

c- Hadise

d- Tarkan

e- Murat Boz



3 - Cem Uzan, BBC Türkçe’ye konuştu. 2002’ye dönsem ne yapardım dedi?

a- Bitcoin alırdım

b- Uzan Grubu’nun 46’ncı değil 50’nci yılını kutluyoruz derdim kim bilecekti ki?

c- Olaylara karışmazdım

d- Başka partiden aday olurdum

e- O şaraba o kadar para vermezdim



4 - Canan Karatay yine açıkladı: Et alamıyorsanız...

a- Pasta alın

b- Veresiye yazdırın

c- Kemik alın

d- Bakliyata abanın

e- Çalın



5 - Aşağıdakilerden hangisi Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın Arda Turan’ın 16 maçlık cezasına istinaden söylediklerinden biridir?

a- Böyle olursa birçok oyuncuyu futboldan soğuturuz

b- Böyle olursa birçok genci adamlıktan soğuturuz

c- Cezalar hep böyle olursa ligde oynayacak adam bulamayız

d- Böyle olunca daha iyi oldu, zaten Arda’sız daha iyi oynuyorduk

e- Böyle de olmuyor ama



Cevaplar: 1-C, 2-D, 3-D, 4-C, 5-A