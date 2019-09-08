Åžehrin en gÃ¼zel yokuÅŸunda buluÅŸalÄ±m

Åžehrin en güzel yokuÅŸunda buluÅŸalÄ±m
Kentin en ilgi Ã§ekici sanat etkinliklerinden biri olan Artweeks@Akaretler, BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n meÅŸhur yokuÅŸunda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez dÃ¼zenleniyor. Bu yÄ±l Aria, Ambidexter, Gama, Baraz, Artnivo, artSÃ¼mer, Mixer, Empire Project, Krank, Martch Art Project, Anna Laudel, Ferda Art Platform ve Merkur Gallery karma sergilerle programa dahil oluyor.
En dikkat Ã§ekici sergilerden biri, koleksiyoner Ã–ner KocabeyoÄŸluâ€™nun desteÄŸiyle hayata geÃ§irilen â€˜AbsÃ¼rtâ€™. Ardan Ã–zmenoÄŸlu ve 35 sanatÃ§Ä± arkadaÅŸÄ±nÄ± bir araya getiren bu sergi, sanatÃ§Ä±larÄ±n eserlerini Ã¼retmeye baÅŸladÄ±klarÄ± andan koleksiyonere ulaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± ana kadar geÃ§en sÃ¼rede karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± absÃ¼rd cÃ¼mlelerden oluÅŸuyor. SanatÃ§Ä±lar bu cÃ¼mleleri el yazÄ±larÄ±yla neon eserlere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼yor.
â€˜GÃ¶Ã§â€™ Ã¼zerineÂ dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerÂ
MÃ¼ze Evliyagil, Beral Madra kÃ¼ratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde â€˜DÃ¼ÅŸÃ¼nme Ä°konlarÄ±: Ä°mgeler ve Metinlerâ€™ sergisiyle, AgÃ¢h UÄŸur ise koleksiyonunda bulunan ve â€˜gÃ¶Ã§â€™ konusunu ele alan video yerleÅŸtirmeleriyle Artweeks@Akaretlerâ€™de.
KÃ¼ratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Japonyaâ€™da yaÅŸayan Ercan AkÄ±nâ€™Ä±n Ã¼stlendiÄŸi ve 10 sanatÃ§Ä±nÄ±n seÃ§kilerinden oluÅŸan â€˜Kusurlu GÃ¼zellikâ€™ sergisiyle Åžerife Bilgili ErcantÃ¼rkâ€™Ã¼n ilk kiÅŸisel sergisi â€˜-2â€™ de Ã¶ne Ã§Ä±kanlar arasÄ±nda. Akaretler SÄ±raevlerâ€™de 22 EylÃ¼lâ€™e kadar sÃ¼recek programda sergi ve sÃ¶yleÅŸiler Ã¼cretsiz.
â€˜AbsÃ¼rtâ€™
â€˜Kaza ve Kaderâ€™, Ali TaptÄ±k
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