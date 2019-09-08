Åžehrin en gÃ¼zel yokuÅŸunda buluÅŸalÄ±m

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Hürriyet Pazar
08.09.2019 - 08:00, Son GÃ¼ncelleme:

Åžehrin en güzel yokuÅŸunda buluÅŸalÄ±m

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Åžehrin en güzel yokuÅŸunda buluÅŸalÄ±m

Kentin en ilgi Ã§ekici sanat etkinliklerinden biri olan Artweeks@Akaretler, BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n meÅŸhur yokuÅŸunda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez dÃ¼zenleniyor. Bu yÄ±l Aria, Ambidexter, Gama, Baraz, Artnivo, artSÃ¼mer, Mixer, Empire Project, Krank, Martch Art Project, Anna Laudel, Ferda Art Platform ve Merkur Gallery karma sergilerle programa dahil oluyor.

En dikkat Ã§ekici sergilerden biri, koleksiyoner Ã–ner KocabeyoÄŸluâ€™nun desteÄŸiyle hayata geÃ§irilen â€˜AbsÃ¼rtâ€™. Ardan Ã–zmenoÄŸlu ve 35 sanatÃ§Ä± arkadaÅŸÄ±nÄ± bir araya getiren bu sergi, sanatÃ§Ä±larÄ±n eserlerini Ã¼retmeye baÅŸladÄ±klarÄ± andan koleksiyonere ulaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± ana kadar geÃ§en sÃ¼rede karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± absÃ¼rd cÃ¼mlelerden oluÅŸuyor. SanatÃ§Ä±lar bu cÃ¼mleleri el yazÄ±larÄ±yla neon eserlere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼yor.

â€˜GÃ¶Ã§â€™ Ã¼zerineÂ dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerÂ

MÃ¼ze Evliyagil, Beral Madra kÃ¼ratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde â€˜DÃ¼ÅŸÃ¼nme Ä°konlarÄ±: Ä°mgeler ve Metinlerâ€™ sergisiyle, AgÃ¢h UÄŸur ise koleksiyonunda bulunan ve â€˜gÃ¶Ã§â€™ konusunu ele alan video yerleÅŸtirmeleriyle Artweeks@Akaretlerâ€™de.

KÃ¼ratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Japonyaâ€™da yaÅŸayan Ercan AkÄ±nâ€™Ä±n Ã¼stlendiÄŸi ve 10 sanatÃ§Ä±nÄ±n seÃ§kilerinden oluÅŸan â€˜Kusurlu GÃ¼zellikâ€™ sergisiyle Åžerife Bilgili ErcantÃ¼rkâ€™Ã¼n ilk kiÅŸisel sergisi â€˜-2â€™ de Ã¶ne Ã§Ä±kanlar arasÄ±nda. Akaretler SÄ±raevlerâ€™de 22 EylÃ¼lâ€™e kadar sÃ¼recek programda sergi ve sÃ¶yleÅŸiler Ã¼cretsiz.

Åžehrin en gÃ¼zel yokuÅŸunda buluÅŸalÄ±m

â€˜AbsÃ¼rtâ€™
Åžehrin en gÃ¼zel yokuÅŸunda buluÅŸalÄ±m

â€˜Kaza ve Kaderâ€™, Ali TaptÄ±k


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