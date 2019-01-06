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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
Gizem Coşkunarda / gcoskunarda@hurriyet.com.tr
06.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

San Sebastian cheesecake nasıl meşhur oldu?

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San Sebastian cheesecake nasıl meşhur oldu?

Herkes ondan bahsediyor, blogger’lar yazmakla bitiremiyor, yemek sitelerinde tarifi elden ele geziyor, YouTube’da yüzlerce videosu var. Ünü; Ankara’ya, İzmir’e yayılıyor. Daha önce adını bile duymadığımız bu tatlının popülaritesi aldı başını gidiyor. İşte İspanyolların bilmediği ama Türkiye’de meşhur olan San Sebastian cheesecake’in garip hikâyesi...

Henüz duymamış olanlar için bizi kendine âşık eden bu tatlıyı ‘İspanyol usulü yanık cheesecake’ olarak tanımlayabiliriz. Bir peynir karışımından oluşuyor ve fırın sütlacı andırıyor. Yarattığı coşkuysa bir dönem trileçe için hissettiklerimizi andırıyor.  Pek çokları bu tatlıdan B Blok Bakery sayesinde haberdar oldu. San Sebastian cheesecake ve kahve satan bu sevimli kafe, İstanbul, Beşiktaş’ta. İçerde beş-altı masa, kapısında upuzun bir kuyruk var.

San Sebastian cheesecake nasıl meşhur oldu

Festivale giden şefler...

Bu tatlının ülkemiz topraklarına nasıl geldiğini Food and Travel Yayın Yönetmeni Ebru Erke’den öğreniyoruz. Meğer San Sebastian cheesecake adını aldığı şehrin ülkesinde, İspanya’da bu kadar meşhur değilmiş. “Sorsanız, hiçbir İspanyol bilmez bu tatlıyı” diyor Erke ve şöyle anlatıyor: “Hatta San Sebastián’a gidin, oranın insanının yeme-içme kültürü çok yüksek seviyede olmasına rağmen onlar da bilmez. Bundan birkaç yıl önce Gastronomika adlı bir fuar düzenlendi San Sebastián’da. Türkiye ve Macaristan konuk ülkeydi. O dönem çok fazla şef gitti bölgeye. Çok meşhur bir tapasçı vardır, adı La Vina. Bu tatlı o restorana özel bir tarif, adı ‘cheese cream cake’. Fuara gidenler bu tatlıdan yedi ve dönüşte kendi mutfağında denediler. Böylece burada bir virüs gibi yayıldı.”

San Sebastian cheesecake nasıl meşhur oldu

Beşiktaş, Akaretler’deki B Blok Bakery’nin önünde San Sebastian cheesecake için bekleyenler...

Öğle servisini kaldırdılar

B Blok Bakery’yi üç sene önce iki kız kardeş yaratmış; işletmeci Melis Çamur Aydemir ve şef Bensu Çamur. İlk sene mönüsünde öğle yemeği ve her gün değişen pastane ürünleri bulunuyormuş. Pastane büfesi için daha önce kimsenin yapmadığı, herkesin damak tadına hitap edecek bir ‘star ürün’ arayışına girmişler. O yıl İspanya’da gerçekleştirilen festival sırasında tanıştıkları tatlı gelmiş akıllarına. Mekânlarında servis etmeye başladıkları bu tatlı o kadar popüler olmuş ki öğle yemeğini tamamen kaldırmışlar. Hatta pastane büfesindeki diğer ürünleri de... Şu anda mönüde sadece San Sebastian cheesecake ve beyaz çikolata parçalı brownie var. Günde yaklaşık 60-70 kalıp cheesecake servis ediyorlar. Kapıdaki kuyruğun sırrını; malzeme kalitesinden ödün vermemek ve yoğun talebe rağmen butik üretime devam etmek olarak açıklıyorlar.

San Sebastian cheesecake nasıl meşhur oldu

Nasıl yapılır? 

* 4 adet büyük yumurta m 1.5 su bardağı şeker
* 500 gram krempeynir m 2 su bardağı krema
* 1 paket vanilya m 2 yemek kaşığı un (isteğe bağlı) Yapılışı: Tozşekerle krempeyniri 5-6 dakika çırpın. İlk yumurtayı ilave edin ve çırpmaya devam edin. Her yumurta için bunu uygulayın. Kremayı ve vanilyayı ekleyin. En son unu koyup çırpın. Orta boy bir kelepçeli kek kalıbını yağlayın. Pişirme kâğıdı yerleştirin ve karışımı içine aktarın. 190 derecede önceden ısıtılmış fırında 45 dakika-1 saat pişirin. Pişince fırının kapağı yarı açık olacak şekilde yarım saat dinlendirin. Ardından oda sıcaklığında soğumaya bırakın. En az 8 saat, tercihen 1 gün dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Neden bu kadar sevdik?

* Bu tatlı, peynir karışımından oluşuyor. Esas özelliği; tabansız oluşu. Ortasının da yumuşak kalması gerekir. Altı ve üstü yanık olarak servis ediliyor. İyi yapılan bir San Sebastian cheesecake’in tadı fırın sütlaca benzer. Bence biz de bu yüzden bu kadar sevdik. (Food and Travel Yayın Yönetmeni Ebru Erke)

* Alametifarikası; ‘yanık’ üst katmanı ve akışkan peynirli iç kısmı. Yumurta ve peynirin çok bol kullanılması sebebiyle
hem harcı hazırlarken hem de pişirirken oldukça ustalık
istiyor. (Mide Lobisi kurucusu
Koray Günyaşar)

* Sade, sakin ve iddialı... Yanık tenli bir peynir güzeli. (Hürriyet Cumartesi yazarı Aynur Tartan)

 Hangi mekânlarda tadabilirsiniz?
* B Blok Bakery / Akaretler - İstanbul
* Maskarpon Tiramisu / Kadıköy İstanbul
* Karamel Lab Bakery & Patisserie Etiler - İstanbul
* Rafine Espresso Bar Kadıköy - İstanbul
* Zula / Harbiye - İstanbul TazeTatlı.co / Online sipariş platformu - İstanbul
* Le Macaron / Acıbadem - İstanbul
* Bonkis Bahçe / Kadıköy - İstanbul
* Baci / Alsancak - İzmir
* Cafe Ponte / Bostanlı - İzmir
* Two Cups Coffee / Alsancak - İzmir
* Pastel Patisserie / Bayraklı - İzmir
* San Sebastian Cheescake / Seyyar araba Bilkent Fameo coffee ve Çayyolu Chef Akademi - Ankara 

 

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