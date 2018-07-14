Sağlık Bakanlığı klip bırakma hattı
Cristiano Ronaldo Juventus’ta. Hırvatistan Modric diye oturup kalkıyor. Instagram’a soru özelliği geldi, telefon başımıza sorgu memuru oldu, Muharrem İnce “Apolet meselesini uzattım” dedi. Bunları yakalamış olabilirsiniz. Kaçırmış olabileceklerinizden bir kuple testimiz var. Sağlık Bakanlığı’nın gözüne takılan klip gibi mesela. (Mehmet İren)
1-Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO zirvesinde gerçekleştirdiği toplantıyı nasıl tanımladı?
a-İyi geçti
b-Biraz tartıştık ama tatlıya bağladık
c-Daha sık görüşmeliyiz, birbirimizi özlemişiz
d-Görüşmelerin
en kolayı değildi
e-Lafımız yarım kaldı, bir dahakine daha uzun oturacağız
2-Shakira, Vodafone Park’ta 30 bin kişiye konser verdi.
Bu vesileyle bir de uğurunu öğrendik. Shakira, eşi Pique’nin katılamadığı konserlerde ne yapıyormuş?
a-Sahne arkasına Pique posteri astırıyor
b-Kameralardan birinin üzerine Pique’nin bir biblosunu koyduruyor
c-Konserin kaydını evde Pique’ye izletiyor
d-İki şarkı arası kısa bir ara verip Pique’yi arıyor
e-Sahne arkası ekibe Barcelona forması giydiriyor
3-Rektör atamalarında ne şartı kaldırıldı?
a-Askerlik yapmış olma
b-Profesör olma
c-Lisans mezunu olma
d-Takım elbise giyme
e-4 yıl görev yapma (yıllık olarak atanacaklar)
4-Sıla’nın Harbiye konserinde giydiği elbiselerden birini başka kimin üzerinde görmüştük?
a-Rihanna
b-Sezen Aksu
c-Kate Moss
d-Madonna
e-Hande Yener
5-ABD’li model Katarina Zarutskie, Bahamalar’da Instagram için poz verirken başına iş aldı. Ne geldi kızın başına?
a-Telefonunu papağan kaptı
b-Köpekbalığı ısırdı
c-Kafasına penguen düştü
d-Balina çarptı
e-Flamingoyla kavgaya tutuştu
6-ABD Başkanı Donald Trump, Brüksel’deki NATO Zirvesi’nin ardından İngiltere’ye gitti. Ziyarette bol protesto da var. Bu kapsamda Londra semalarında dolaşan balonun adı ne?
a-Sarı Fırtına
b-Kış Güneşi
c-Tombul Portakal
d-Kızgın Bebek
e-Hava Domuzu
7-Mustafa Sandal ve Eypio’nun yeni klibi için Sağlık Bakanlığı, RTÜK’e başvurdu. Neden?
a-Klip hijyenik değil
b-Klipteki hemşire, mesleğin itibarını zedeliyor
c-Mustafa Sandal
kilo almış görünüyor, gençler için uygun bir
model görüntüsü çizmiyor
d-Klipte yer alan vücut geliştirmecinin üstünün çıplak olması gençlerin gelişimi açısından sağlıksız
e-Klip genelinde sağlıksız beslenme özendiriliyor
Cevaplar: 1-D, 2-B, 3-B, 4-C, 5-B, 6-D, 7-B
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