Sağlık Bakanlığı klip bırakma hattı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Pazar
14.07.2018 - 12:43, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı klip bırakma hattı

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Sağlık Bakanlığı klip bırakma hattı

Cristiano Ronaldo Juventus’ta. Hırvatistan Modric diye oturup kalkıyor. Instagram’a soru özelliği geldi, telefon başımıza sorgu memuru oldu, Muharrem İnce “Apolet meselesini uzattım” dedi. Bunları yakalamış olabilirsiniz. Kaçırmış olabileceklerinizden bir kuple testimiz var. Sağlık Bakanlığı’nın gözüne takılan klip gibi mesela. (Mehmet İren)

1-Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO zirvesinde gerçekleştirdiği toplantıyı nasıl tanımladı?
a-İyi geçti
b-Biraz tartıştık ama tatlıya bağladık
c-Daha sık görüşmeliyiz, birbirimizi özlemişiz
d-Görüşmelerin
en kolayı değildi
e-Lafımız yarım kaldı, bir dahakine daha uzun oturacağız

2-Shakira, Vodafone Park’ta 30 bin kişiye konser verdi.

Sağlık Bakanlığı klip bırakma hattı


Bu vesileyle bir de uğurunu öğrendik. Shakira, eşi Pique’nin katılamadığı konserlerde ne yapıyormuş?
a-Sahne arkasına Pique posteri astırıyor
b-Kameralardan birinin üzerine Pique’nin bir biblosunu koyduruyor
c-Konserin kaydını evde Pique’ye izletiyor
d-İki şarkı arası kısa bir ara verip Pique’yi arıyor
e-Sahne arkası ekibe Barcelona forması giydiriyor

3-Rektör atamalarında ne şartı kaldırıldı?
a-Askerlik yapmış olma
b-Profesör olma
c-Lisans mezunu olma
d-Takım elbise giyme
e-4 yıl görev yapma (yıllık olarak atanacaklar)

4-Sıla’nın Harbiye konserinde giydiği elbiselerden birini başka kimin üzerinde görmüştük?

Sağlık Bakanlığı klip bırakma hattı


a-Rihanna
b-Sezen Aksu
c-Kate Moss
d-Madonna
e-Hande Yener

5-ABD’li model Katarina Zarutskie, Bahamalar’da Instagram için poz verirken başına iş aldı. Ne geldi kızın başına?
a-Telefonunu papağan kaptı
b-Köpekbalığı ısırdı
c-Kafasına penguen düştü
d-Balina çarptı
e-Flamingoyla kavgaya tutuştu

6-ABD Başkanı Donald Trump, Brüksel’deki NATO Zirvesi’nin ardından İngiltere’ye gitti. Ziyarette bol protesto da var. Bu kapsamda Londra semalarında dolaşan balonun adı ne?
a-Sarı Fırtına
b-Kış Güneşi
c-Tombul Portakal
d-Kızgın Bebek
e-Hava Domuzu

7-Mustafa Sandal ve Eypio’nun yeni klibi için Sağlık Bakanlığı, RTÜK’e başvurdu. Neden?

Sağlık Bakanlığı klip bırakma hattı


a-Klip hijyenik değil
b-Klipteki hemşire, mesleğin itibarını zedeliyor
c-Mustafa Sandal
kilo almış görünüyor, gençler için uygun bir
model görüntüsü çizmiyor
d-Klipte yer alan vücut geliştirmecinin üstünün çıplak olması gençlerin gelişimi açısından sağlıksız
e-Klip genelinde sağlıksız beslenme özendiriliyor

Cevaplar: 1-D, 2-B, 3-B, 4-C, 5-B, 6-D, 7-B

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