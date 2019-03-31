Sağımda Johnny Depp solumda Victoria Beckham...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriSağımda Johnny Depp solumda Victoria Beckham...
GeriHürriyet Pazar Sağımda Johnny Depp solumda Victoria Beckham...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Pazar
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
31.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sağımda Johnny Depp solumda Victoria Beckham...

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
Sağımda Johnny Depp solumda Victoria Beckham...

Dünyanın önde gelen mimarlarından, Fransız Jean Nouvel tarafından ‘çöl zambağı’ şeklinde dizayn edilen Katar Ulusal Müzesi’nin açılışı için gittiğim Doha’da, bir devlet görevlisi karşılıyor beni. Uzun süredir tanışıyormuşuz gibi sıcak bir şekilde yaklaşıp “Günlerdir dünyanın her yerinden sizin gibi misafirlerimiz geliyor, ne de olsa çok büyük bir olay bu!” diyor. ‘Biraz abartıyor’ diye geçiyor içimden. Değil abartmak, az bile söylüyormuş meğer.

Dünyanın dört bir yanından gelen bir ‘basın ordusu’yla beraber Katar Ulusal Müzesi’nin açılışına gidiyoruz. Müze, birbirinin içine geçmiş zambak çiçeği yapraklarından oluşan formuyla muazzam bir yapı. Yapımı 10 yıl sürmüş ve 434 milyon dolara (yaklaşık 5.5 milyar lira) mal olmuş. Önce ülkedeki tüm sanat kurumlarının ve müzelerinin başında bulunan Katar Prensesi Şeyha El Mayassa El Tani ve mimar Jean Nouvel gazetecilere müze hakkında bilgi veriyor.

Sağımda Johnny Depp solumda Victoria Beckham...

Johnny Depp, fotoğraf ricamı kırmadı.

Akşam, Katar Emiri Şeyh Tamim El Tani’nin katılımıyla gerçekleşecek resmi açılış töreni için otelde kıyafetlerimizi değiştirip yeniden müzeye gidiyoruz. Burada başınızı örtmeniz gerekmiyor ancak uzun kollu bir bluz ya da gömlek giymeniz, pantolon ya da uzun bir etekle bacaklarınızı kapatmanız tavsiye ediliyor. Bu nedenle ülkeye giderken yanıma bulabildiğim en kapalı giysilerimi almıştım. Ancak müzeye adımımı atar atmaz bu kararımdan dolayı bünyemi derin bir pişmanlık sarıyor çünkü ortalık son moda kırmızı halı tuvaletlerinin içinde salınan konuktan geçilmiyor! Bir anda etrafım süpermodeller ve Hollywood yıldızlarıyla doluyor, nereye baksam tanıdık bir yüz görüyorum. Yanlış anlamayın, tanıdık derken eş dost manasında değil, filmlerden ve cemiyet dergilerinden tanıdığım yüzlerden bahsediyorum.

Sağımda Johnny Depp solumda Victoria Beckham...

Carlo Bruni-Nicholas Sarkozy çifti gece boyu el eleydi.

Gerçeği bilmesem ‘27-28 yaşında’ derdim

Bir ara önümden eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile eşi Carla Bruni el ele geçiyor. Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde röportaj talebinde bulunmuş, yanıt alamamıştım. Sanki kaldırımda karşılaşmışız gibi önümden geçtiğini görünce dudaklarımdan, “Aaa Sarkozy” sözcükleri dökülüyor.

Tam arkamdaysa tüm ‘ihtişamı’yla Victoria Beckham oturuyor. Tören boyunca yerinden kıpırdamıyor, yanındakilerle fısır fısır dedikodu yapıyor. Ben onunla aynı karede olmak için üst üste selfie çekerken bile istifini  bozmuyor. Merak edenlere söyleyeyim: Gerçekten çok iyi görünüyor, yaşını bilmesem, “Taş çatlasa 27-28” derdim.

Sahnenin önüne sadece Katar Emiri, El Tani ailesi, yabancı liderler ve diğer önde gelen konuklar için sınırlı sayıda sandalye konulmuştu. Biz bir grup yer bulamamış insan olarak kenarda bekliyoruz. Bir bakıyorum, tam yanımda Johnny Depp! O da benim gibi ayakta bekliyor. Tam, “Bu ne rezalet, hadi biz halkız, koskoca Johnny Depp’i nasıl ayakta bekletirsiniz” diye ortaya atılacaktım ki bir görevli onu alıp götürüyor. Neyse ki bir fotoğraf çektirmek için yeterli zamanı bulabiliyorum.

Sağımda Johnny Depp solumda Victoria Beckham...

Dünya jet seti, Katar’da, müzenin açılış resepsiyonunda buluştu.

Kafamı diğer tarafa çevirdiğimde, bir diğer Hollywood yıldızı Luke Evans’ı görüyorum. Etrafı süpermodellerle çevrilmiş... Artık Hollywood yıldızlarıyla muhatap olmaya alıştığımı hissedip kendi kendime “Sen yaparsın” diyorum ve modelleri yara yara yanına gidiyorum! Gerçekten çok tatlı ve kibar, fotoğraf isteğimi geri çevirmediği gibi bir de sarılarak poz veriyor!

Sağımda Johnny Depp solumda Victoria Beckham...

Katar Ulusal Müzesi’nin mimarı Jean Nouvel.

Bu Katar’a dördüncü gidişim ve artık eminim; Körfez ülkelerinin yükselen yıldızı ne Dubai ne de diğer emirlikler. Yükselen yıldız; FIFA 2022 ile Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan, kültür-sanata yaptığı yatırımlarla tüm dünyadaki sanat çevrelerinde adından söz ettiren, parayı bastırıp Hollywood yıldızlarını ve dünya jet sosyetesini ayağına getiren Katar.

Sağımda Johnny Depp solumda Victoria Beckham...

Victoria Beckham’la aynı kareye girebilmek için her şeyi yapıyorum.

 

 

 

 

 

 

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ailesi kolunda

Barış Manço’nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs tatili!

Sıfır makyaj Hilal!