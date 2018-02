Sağa kaydırmadan önce düşün!

Çevrimiçi tanışma ve buluşma aplikasyonları, sanal flörtün süper kahramanlarını dahi yordu. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, SeatGeek ve Greatist adlı iki sitenin yaptığı araştırmalar Y kuşağının (1981-2000 arası doğanlar) sanal flörtten soğuduğunu ortaya koydu. Bunun sonucu olarak eski usul ‘çıkma’ metotları yeniden revaçta! Araştırmaya katılanların yüzde 81’i aşk yaşayacağı partneri, arkadaşlarının arkadaşlarından ya da ilgi alanına giren etkinliklere katılarak bulacağına inanıyor. Yani Tinder’da beğendiğiniz kişinin fotoğrafını sağa, beğenmediğiniz kişininkini sola kaydırmak bir ara ne kadar popülerse şimdi bir o kadar demode. Sosyal medyada aşkı aramaktan vazgeçen Y kuşağına çevrimiçi flört yorgunluklarını ve yeni tanışma metotlarını sorduk. Hâlâ aşkınızla tanışamadıysanız, sizin için aracı olan ajansların da listesini çıkardık...

NEDEN ESKİYE DÖNDÜK?

İlişki uzmanları anlattı: “Hızlı tüketimden sıkıldık.”

Seda Diker (İlişki terapisti): Eski usul görüşmelerde duyguları geliştirme şansımız çok daha fazla. İlişkilerde sadece cinsellik değil aslında gerçek bir bağ kurmak istiyoruz. Bunlar için zamana ihtiyaç duyulur. Oysa çevrimiçi ilişkilerde hız esastır. Hızlı ilerler, hızlı tüketilir. Y kuşağının da bunu deneyimledikten sonra daha eski kuşakların flört metotlarına dönmesi çok normal.

Hande Akın (Yaşam koçu ve yazar): Çevrimiçi flört kavramı kendimizden kaçış... Koyduğunuz fotoğraf başka birine ait olabiliyor. Kişinin değersizlik inancını kamufle etmesini sağlıyor. Sadece Y kuşağı değil, özsaygısı olan herkes, gerçek ilişkiler için samimi olmaya gayret etmeli.

ÇÖPÇATANLIK AJANSLARI NASIL ÇALIŞIR?

Sosyal medyayı veya bazı uygulamaları yeni insanlar tanımak için güvenli bulmuyor ya da bu durumdan sonuç alamıyorsanız, sizin için doğru adayı bulmak üzere çalışan ajanslar da mevcut. Bunların başında çöpçatan sitesi My Macchiato geliyor. Üyelik ücreti karşılığında size yılda minimum iki, maksimum sekiz görüşme vaat ediyor. Restoran rezervasyonları ve hesaplar onlardan. Commeetment.com ise bir diğer alternatif. İlişki koçları sizinle görüşmeler yaparak, psikolojik analizler sonucu uygun olan üç adayı belirliyor. Speeddatingtr.com farklı bir metot sunuyor. 15 kadın ve erkekten oluşan grupta herkes birbiriyle dört dakika konuşuyor ve yorumlarını görüşme sonunda not ediyor. Her iki taraf da olumlu yorumda bulunursa ajans yeniden buluşmaya aracı oluyor. Bekârlar Kulübü ve Club Pera gibi şirketler ise düzenledikleri organizasyonlarla yalnızları bir araya getiriyor.

Y KUŞAĞI ANLATIYOR

Madem beni 25 bin kişi beğendi, neden yalnızım?

Doğa Dağdeviren (Reklamcı / 30): Tinder yoğunluğu, Tinder yorgunluğuna sebep oluyor. 2018’e girerken Tinder’dan bildirim geldi; ‘Bugüne kadar 25 bin kişi sizi beğendi’ diye. Sonuç sıfır. Sadece arkadaşlarımla eşleşip eğlenmek için kullandığım bir uygulama haline geldi. Çevrimdışı usuller çok daha güvenilir. Yüz yüze tanışmak daha ‘dürüst’ geliyor, zaman kaybını da önlüyor.

Sinem Meral (Avukat / 34): Bugüne kadar eşleştiğim birçok insanla önce yazıştım, sonra aralarından bazılarıyla da yüz yüze görüştüm ancak sonuç felaketti. İnsanlar sosyal medyada hayatlarını bambaşka gösterebiliyor. Oysa buluştuğunuzda, gitmeyi önerdiği bir restoran ya da kurduğu bir cümle sizi hayal kırıklığına uğratabiliyor. Ne ilişki ne de seks için doğru bir seçim yapmanız mümkün değil.

Mert Kayalar (İlaç mümessili / 32): Tüm üyeliklerimi kapattım. Sonrasında bir spor salonuna yazıldım. Orada tanıştığım insanların organizasyonlarına dahil oluyorum. Çevremi yeniledim ve üç ay içinde Tinder’dan çok daha fazla kişiyle tanışma şansım oldu.

ÇEVRİMDIŞI FLÖRT ETME REHBERİ

Çevrimdışı olun ve hayata karışın

Çevrimiçi flört aplikasyonlarının tümünden çıkın. Bunların yerine telefonunuza şehirdeki etkinlik ve partilerin bilgilerini veren uygulamaları yükleyin. Meetup.com sitesinden ilgi alanınıza uygun grup buluşmalarına katılın. Ve burada tanıştığınız insanların tüm parti ve organizasyon davetlerine “Evet” deyin.

Komşularınızı tanıyın

Yaşamın genelinde sosyalleşmek için en iyi anahtar yakınlıktır. Match.com’un verilerine göre Y kuşağının yüzde 36’sı, kendi semtinde yaşayan insanlarla daha çok ortak noktaya sahip olduklarını düşündüklerinden komşularıyla tanışmak ve flört etmek istiyor.

Bekârlar gecesi düzenleyin

Evinizde güzel bir akşam için yemek ve müzik hazırlığı yapın. Kendi çevrenizden beş arkadaşınıza yanlarında sizin tanımadığınız bir bekâr arkadaşıyla geceye katılması için davet gönderin.

Büyükannenize güvenin

Bırakın anneniz ve hatta anneanneniz sizin için doğru partneri arasın. Kimi zaman eski yöntemler işe yanıyor; Arkadaşlar ve ‘büyükler’ tarafından yakıştırılan çiftlerin aşk yaşayabiliyor.