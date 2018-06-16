Rusya'nın en güzelleri Samsun'da ne yapıyor?
Her biri 20 bini aşkın takipçili güzeller güzeli modeller, influencer’lar yatlarda, golf sahalarında, spa merkezlerinde, alışverişte poz veriyor. Burası neresi derseniz, Monaco değil, Samsun! Peki Samsun’daki bu değişimin sebebi ne?
Birbirinden güzel yedi kız. Hepsinin sosyal medya hesabında en az 20 bin takipçi. Kimi tasarımcı, kimi influencer, kimi model...
Bir hafta sonu kaçamağı için buluşmuşlar. Üst-baş son moda, olabildiğine ‘stylish’. Arkalarında profesyonel fotoğrafçılar, felekten bir gün çalacaklar. Önce, kent merkezinde bir alışveriş turu. Ellerde torbalar, bolca selfie. Hemen ardından yelken kulübünün lokalinde minik bir öğle yemeği molası, oradan golf sahasında küçük bir turnuva. Sonra da ver elini beş yıldızlı, son teknolojilerle donatılmış cilt bakım merkezi. Biraz cilt bakımı, biraz dolgu. Olası estetik müdahaleler için fikir alışverişi. Malum, burada sağlık hizmeti bir muhteşem! Sonraysa kentin en havalı otelinin
roof’unda bir ‘drink’ eşliğinde günbatımı manzarası. Dolce vita!
Böyle bir ortamın dekorunun Monte Carlo mu olduğunu düşünüyorsunuz, yoksa Beverly Hills mi? Cevap: Samsun!
Fursova, mayo koleksiyonunu Samsun’da
tanıttı.
Bütçemiz 25 bin Euro
Bu birbirinden afeti devran yedi sosyal medya fenomeninin sebeb-i ziyareti, Samsun’un turizm merkezi olma yönünde yaptığı atılımlar. Karadeniz’in incisinin kardeş kenti, Novorossisk. Hal böyle olunca, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğine gitti.lk hareket, Krasnodar ile direkt uçuşların başlatılması. Az değil, haftada üç uçuş var. Samsun Belediyesi, bununla eş zamanla, bölgenin en büyük sosyal medya ajansı PromoYuk ile el sıkıştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, sonuçtan memnun: “Gelen blogger’lara ekstra para vermedik. Bugüne kadar bütçemiz 25 bin euro. Ama inanılmaz tanıtım yaptık. Gelen kişiler aynı zamanda burada ticari bağlantı kuruyor” Seksi modeller, yatlar, doğa harikaları, alışveriş... Samsun seneye Monaco olursa, hiç şaşırmayın.
Gelen blogger’lardan Anastasiya Krasnorutskaya’ya (ortada) söz verelim: “Samsun’un düzenli bir şehir oluşu, çok güzel spor tesislerine, sağlık kuruluşlarına otellere, plajlara, doğal güzelliklere ve alışveriş imkânına sahip oluşu beni etkiledi. İyi tanıtıldığı takdirde, direk uçuş imkânına sahip olması sayesinde güneyde yaşayan Rus halkı için yeni bir tatil, sağlık ve alışveriş şehri olacağından eminim. Ayrıca insanlar güler yüzlü ve yardımsever. Bunlar çok önemli kriterler. Elbette Samsun’a yeniden gitmeyi çok isterim. Ve ilk fırsatta mutlaka gideceğim.
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