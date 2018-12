Prensiplerim vardır: Ofis partilerinde hayatta kalırım

Çıkmak için iyi bir sebebim var. Hanımın ofisinde erken yılbaşı kutlaması düzenlenmiş, eşli davet yapılmış. Bonkör bir işyeri; ben bir miktar yıl önce kendi ofis partilerimden birine giderken ‘yalnız katılın’ anlamında not eklemişlerdi davetiye mail’ine. Masraf olmasın hesabı.

Ben ister kendi ofisim, ister başkasının ofisi olsun, bu tip partilere giderken kendime eski iş arkadaşım Ayhan’ı düzenli olarak hatırlatırım. Ayhan yılbaşı partisinde alkol duvarını hızla aşmış ve bütün gece başka bir iş arkadaşımızın partiye davet ettiği ikizine asılmıştı.

Gece koluna girilerek taksiye bindirildi. Sabah gözü mor geldi. Hatırlamadığı bir sebepten dolayı taksici kendisini yumruklamış. “Ben gece burada hatırlamadığım bir tatsızlık yarattım mı?” dedi. “Yarattın, Selin’in kardeşine asıldın” dedik, “Selin’in kardeşi mi varmış?” dedi. Yürüdüğü yere de hiç bakmamış zahar.

Madem 80’ler partisi, bir Lambada patlatalım mı?

Yani temel kurallar belli: Boş mideyle gitme; genelde yiyecek doğru dürüst bir şey bulunmaz. Erken gitme, tam zamanında da gitme; mümkünse bir tık geç git. Ağzınla iç, hatta onu bile az iç; her ofis partisinde ertesi gün lafı yapılacak bir Ayhan mutlaka olur, o sen olma. Fotoğraf çekiliyorsa hiç kaçma, hemen dahil ol ki partiye katıldığın belgesiyle kanıtlanmış olsun. Fazla iş konuşma; herkes ayılınca onları hatırlayacak.

Tabii insan hem talim terbiyesini koruyup hem partileyemiyor. Partiye partilememek üzere gelince de vakit geçirmekte zorlanıyor. Sağa sola bakınıp profesyonelce oyalanıyorum.

Partiyi 90’lar temalı organize etmişler. Ama ekibin genç ayağı 90’ları tam hatırlamıyor, yaşı tutan kısım da unutmuş. O yüzden ofisin yarısı 80’ler temalı giyinmiş. “90’larda vatka ne arar arkadaş, yanlış onyıldasınız” diyemiyorsun tabii. Kalan yarısında 90’lar var ama yaratıcılık yok. Hepsinde kareli önü açık gömlek, kot ceket, Converse ayakkabı.

Hanıma “Madem 80’ler de geçerli, efendiliği elden bırakıp bir Lambada patlatalım mı?” diyorum. Gözlerini devirip bakıyor evimin direği. Sıkıntımı dağıtamadığım gibi, şakasına gülünmeyen adam olduğumla kalıyorum.

Parti değil canlı

TikTok videoları

Partinin başında her şey her zamanki gibi kontrol altında. Kostümler hariç bir sıkıntı yok. Ama yaklaşmakta olan yaklaşıyor ve en nihayetinde geliyor, efendilik de topluca elden bırakılıyor.

Birkaç saat içinde parti canlı TikTok videoları kıvamına gelmiş durumda. Küçük komedi dans üçlüleri oluşturulmuş. Giyimini 80’lerden seçenler kostümün de etkisiyle daha bir güzel tozutuyor. Kravatını kafasına bağlamış bir bey masanın üzerinde, insan kaynakları müdiresi olduğunu öğrendiğim bir hanım ona manidar gözlerle bakıyor; gecenin başında tanıştığım bir başka bey benle iki kere daha tanışıyor; kuytuda da sanki birisi birinin kucağına oturmuş gibi. Ben hemen başka yere bakıyorum çünkü herkesin işine kimse karışmamalı.

Bir ara tuvalete gidiyorum, girdiğim gibi geri çıkıyorum. Orda da öpüşenler var hocam, yakınlarından geçersem tutup beni de çat diye öpebilecek gibi duruyorlar. Vallahi öptürmem.

Döndüğümde partinin müziği ‘Hadi Yine İyisin’ ve ‘Oynatmaya Az Kaldı’ya bağlamış. Oynatmaya da pek az kalmamış esasen, oynatan oynatmış çoktan. Deminki bey de masadan düşmüş ayrıca, kenarda kafasına buz koyuyorlar.

Artık iyi bir şey olmaz

Bundan sonra partide kalanların başına iyi bir şey gelme ihtimali düşük. Hanıma “Patronla karaoke kısmına kalman gerekiyor mu yoksa ufaktan tüyelim mi” diye sorup onay alıyorum ve bize yakışan şekilde temiz temiz partiden ayrılıyoruz.

Geceden verim almış ve ‘Ayhan’lık yapmamış bir kişi olarak mutluyum, gururluyum. Seneye Allah kerim. Ofis partilerini de seviyorum valla, insanlar güzel eğleniyor. Sabahına kovulmuyorlarsa sıkıntı yok.