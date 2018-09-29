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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
29.09.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

Pelikan dinlenme tesisi

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Pelikan dinlenme tesisi

Doğa Derneği’nin Karacabey’deki son çalışması gösteriyor ki dünyadaki her sekiz ak pelikandan ikisi Türkiye’de konaklıyor. Karacabey’de birkaç gün dinlenen pelikanlar buradan Avrupa’daki kuluçka alanlarına doğru ilerliyor.

Doğa Derneği’nin Karacabey Belediyesi ile ortak yürüttüğü bir çalışma gösterdi ki ak pelikanların dünya nüfusunun yüzde 5’i, Avrupa nüfusunun ise yarıdan fazlası Balkanlar’a doğru yolculukları sırasında Karacabey Ovası’nı kullanıyor. Yani, dünyadaki her sekiz pelikandan ikisi Türkiye’de... Canlı yaşamı için dünyanın gittikçe çetinleşen koşulları birçok türün korunup kollanmasını gerektiriyor. Bu yardımı yapabilmek için bilgi, bilgiyi elde edebilmek için ise araştırma, bütün bunlar için de kaynak gerekiyor.
Ak pelikanlarla ilgili bu yıl Doğa Derneği’nin gerçekleştirdiği buluş önemli ve sevindirici olsa da bu konularda henüz ne kadar yetersiz olduğumuzu ortaya koyuyor.
İki yıldır pelikan nüfusunu düzenli olarak Türkiye genelinde sayan Doğa Derneği’nin bu yıl yaptığı keşif, bu canlının neslinin devamı için büyük önem taşıyor. 15 binin üzerinde pelikanın şu ana kadar fark edilmemiş küçük bir sulak alanda, Karacabey’de konakladığını ortaya koyuyor bu çalışma... Ayrıca, hiçbir koruması bulunmayan bu alanın bahardaki göç sırasında ak pelikanların toplam Avrupa nüfusunun yaklaşık yarısına ev sahipliği yaptığı belirlendi. Verilere göre Karacabey’de birkaç gün dinlenen pelikanlar buradan Avrupa’daki kuluçka alanlarına doğru ilerliyor.
Anadolu’da benzer alanlar olabilir
Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Itri Levent Erkol ise şunları ifade etti: “Keşfettiğimiz heyecan verici bulgu, bu önemli göç yolu üzerine yapılan çalışmamızın sonu değil, başlangıcı. Bu nedenle, pelikanların izlenmesi ve korunması için Karacabey Belediyesi ve diğer ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz. Bu sırada alanla ilgili tehditlerin belirlenmesi, korunması gibi çalışmalar da devam edecek. Ayrıca keşfedilen bu alan Anadolu’da benzer başka alanların da olabileceğini gösteriyor. Doğa Derneği, kuş gözlemcisi ve fotoğrafçılarından oluşan önemli kuş alanları izleme ağıyla benzer alanların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.”

Pelikan dinlenme tesisi


Orta Anadolu’dan çekildiler
Tepeli pelikan, adını tepesindeki kıvrık ve kabarık tüylerden alıyor. Balıkların çok olduğu göllerde ve dalyanlarda besleniyor. Balık ve karides gibi sucul canlılar ile beslenen tepeli pelikanlar Büyük Menderes Deltası, Manyas Kuş Cenneti, Gediz Deltası gibi alanlarda ürüyor. Meriç Deltası, Manyas Kuş Cenneti ve Gediz Deltası türün kışladığı önemli sulak alanlar. Tepeli pelikanlar geçmişte Orta Anadolu’daki sulak alanlarda ürerken su döngüsüne müdahale, kuru tarımdan sulu tarıma geçiş gibi sebeplerle birçok önemli üreme alanını kaybetmiş durumda.

 

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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