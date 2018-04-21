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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Pazar
Fotoğraflar: Murat ŞAKA
21.04.2018 - 12:52, Son Güncelleme:

‘Payitaht Abdülhamit’in ‘Parvus’u Kevork Malikyan:İsim değiştirmek istemedim

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Banu TUNA
Banu TUNA
‘Payitaht Abdülhamit’in ‘Parvus’u Kevork Malikyan:İsim değiştirmek istemedim

Fotoğraf çerçeveleri, yastıklar, şallar, kitaplar... Parvus karakterini canlandırdığı ‘Payitaht Abdülhamit’ dizisi nedeniyle kaldığı İzmit’te, eve dönüştürülmüş bir otel odası... Kevork Malikyan’ınki (74), 1915’ten sağ çıkmış iki Ermeni çocuğun, Diyarbakır ‘Gâvur Mahallesi’nde kurduğu aile ile başlayan, İstanbul’da ruhban eğitiminden İngiltere’de tiyatro sahnelerine, ABD’de film setlerine uzanan bir hikâye. Kariyerinde Ridley Scott, Alan Parker, Steven Spielberg gibi yönetmenler, Royal Shakespeare Company, Royal Shakespeare Theatre, Shakespeare’s Globe’da sahnelenmiş oyunlar var. Tuğba Esen’in kaleme aldığı biyografisi ‘Aktör Dediğin Nedir ki’, Aras Yayınları’ndan çıktı.

‘Önüne geleni yaşamak’ diye bir şey varsa, hayatınız bu felsefenin vücuda gelmiş hali gibi. Önemli kararları hep başkaları almış.
- Hakikaten öyle ama bazı yalnız zamanlarımda düşünüyorum da, iradem olsaydı ve bazı şeylere de “Yok” deseydim.
Nelere “Hayır” derdiniz?
- İngiltere’de tiyatro okumaya gitmeseydim ne olurdu acaba? Ya da Diyarbakır’dan İstanbul’a gelmeyi kabul etmeseydim... Bizim kültürümüzde itiraz yoktu, büyüklerin ne derse onu yapardın. Bugün de böyle yapmıyor muyuz?

‘Payitaht Abdülhamit’in ‘Parvus’u Kevork Malikyan:İsim değiştirmek istemedim


Ama sonuç kötü olmamış...
- Hayır olmadı. Bunu şimdi konuşmak kolay tabii ama yaratıcı birinin daha devrimci olması gerekir. Yaratıcı biri her şeye evet demez, araştırır. Diyarbakır’da, 10 yaşında dünyadan haberim yoktu ki benim, nerede gelip de İstanbul’da rahip olmak için eğitim alayım. 1953’te, rahip Sahak Papazyan, yetenekli öğrencileri seçip götürmek için Diyarbakır’a gelmişti. Babam, “Bak oğlum, ben her şeyimi kaybettim. Çocuklarıma eğitim verecek varlığım kalmadı. İstanbul’a gidersen iyi bir eğitim alabilirsin. Bizi düşünme, git” dedi. Dünyanın en açık zihinli insanlarındandı. 1915’te Fransız lisesinde öğrenciymiş. Neleri kaçırdığının farkındaydı, çocuklarına neleri veremeyeceğinin de... Hayat önümüze çıkan fırsatlardan ibarettir, o fırsatları değerlendirmek gerek.
Yeteneğimi rahipler fark etti
Üsküdar’daki Surp Haç Tıbrevank’ta bir fırsat daha çıkıyor önünüze...
- Shakespeare’in Hamlet’ini sahneliyorduk. Rahip Harding, beni sahnede görünce İngiltere’de oyunculuk eğitimi almam gerektiğini düşündü ve Başpatrik Kalustyan’la konuşup ayarlamaları yaptı. Gülbenkyan Vakfı ve Ermeni Genel Hayırseverlik Derneği’nden burs ayarlandı.
Evlilik teklifi de eşinizden gelmiş...
- Evet. 24’ümdeydim ama evliliğin ne demek olduğunu bilmiyordum. Bildiğim tek evlilik annemle babamınkiydi. Onlar da, 1915’te kendilerini evlerine alan iki Kürt aile tarafından evlendirilmişti. Bazı şeyleri üzerinde fazla düşünmeden yapmak belki de daha iyi. Baştan hayır derseniz, neyi kaçırdığınızı bilemezsiniz. İki çocuğumuz (Sonia ile Sevan) oldu, muhteşemler.
‘Payitaht Abdülhamit’in ‘Parvus’u Kevork Malikyan:İsim değiştirmek istemedim

Kevork ve Mayda Malikyan.
İsim değiştirmek istemedim Hayır dediğiniz tek şey, kariyer için isminizi değiştirmek olmuş sanırım.
- Dünyada bir miktar ırkçılığın olmadığı ülke yok. 1967’de ajansım ismimi değiştirmeyi önerdiğinde, benim henüz farkında olmadığım bir şey biliyordu. “İsmini değiştirmek ister misin” diye sordular, istemedim. Kevork Malikyan, saf Ermeni bir isim. Pek çok Yahudi aktörün, şöhreti yakalamak için ismini değiştirdiğini sonradan öğrendim. O günlerde Hollywood da ırkçıydı. İsmimi değiştirsem ne olurdu bilmiyorum, “Öyle yapsaydım ne olurdu” diye düşünerek tüm hayatınızı gözden geçiremezsiniz.
Kitapta, Türkiye’ye dönüşünüzü mesleki bir karar gibi anlatıyorsunuz. 2011’de dönmenizin tek sebebi bu mu?
- Hasret de var. Doğduğu toprağı kimse unutamaz. Türkçe oynamak nasıl, bakmak da istedim. Becerdim mi, bilmiyorum. İngiltere’de oyunculuk sınavlarına girmeden önce, 1962 yazında, İstanbul’da da konservatuvar sınavına girmiştim. Oyunculuğumu beğenmelerine rağmen, şivem yüzünden almadılar. Sonra tek kelime bilmediğim İngilizceyle, İngiltere’de sınav kazandım. Oyunculukta 50. yılımı doğduğum topraklarda, Hrant Dink Vakfı organizasyonuyla kutlamak da o kadar yerinde oldu ki... O gece, bana bin tane Oscar ödülüne bedeldi.

‘Payitaht Abdülhamit’in ‘Parvus’u Kevork Malikyan:İsim değiştirmek istemedim

Mardiros ve Tuma Malikyan, torunlarıyla.

Ben şimdi hayattaki tek Malikyan’ım

1915’ten sağ kurtulmuş bir ailenin çocuğu olmak ne demektir?
- Öksüzlük, yalnızlık, haksızlık demektir... Diyarbakır’da arkadaşlarımla sokakta oynarken, “Bu akşam bize dedemler, halamlar geliyor” deyip eve erken dönerlerdi. Anama babama sorardım “Neden benim dedem, nenem yok” diye. Hep “Sonra anlatırız” dediler ama o ‘sonra’ hiç gelmedi. Benim gibi böyle bir dolu çocuk vardır; ne dede ne nene gördüler. Bugün annemle babam İstanbul’da, iki ağabeyim Almanya’nın farklı şehirlerinde gömülü. Ablam Paris’te hayatını kaybetti ve orada toprağa verildi. Ben şimdi yalnız, tek Malikyan’ım. Nerede benim amcalarım, dayılarım? Herhalde benim de, hepimiz gibi akrabalarım vardı.

‘Payitaht Abdülhamit’in ‘Parvus’u Kevork Malikyan:İsim değiştirmek istemedim

Hugh Laurie ile ‘Anka’nın Uyanışı’ setinde.
Anne-babanız, 1915’te sağ kalmayı nasıl başarmışlar?
- Babamın hikâyesini yedi yaşındayken, hamamda omzundaki izi görünce öğrenmiştim. Babam Mardiros, Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Gasma (Kesme) Köyü’nden. 1915’te, bunları köyün dışına çıkarıp sıraya sokuyorlar. Yakınlarında da bir koru var, oraya doğru kaçmaya başlıyor. Arkasından ateş ediyorlar, omzundan vurulup düşüyor. Küçük çocuk, ölmüştür deyip gidip bakmıyorlar. Kurşun omzunun arkasından girip önden çıkmış. Ormanın içinden Diyarbakır’a kadar yürüyor. Orada bir Kürt aile ona bakıyor. Annem Tuma ise Diyarbakır Eğil doğumlu. 1915’te dört yaşında. Kadınları, çocukları ve yaşlıları topluyorlar. Annesinin vücudu koruyor.

‘Payitaht Abdülhamit’in ‘Parvus’u Kevork Malikyan:İsim değiştirmek istemedim

Banu TUNA
Banu TUNA
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