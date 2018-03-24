Paranızı tavuğa, ineğe kaptırmayın
Parayı alan Uruguay’a geçti ama hâlâ muadil işler var. Yatırımlarınızı dikkatli yapın, gerekirse Cem Uzan’dan feyz alın.
1-Defne Samyeli niye para cezası aldı?
a. Antrenmana geç kaldı
b. TÜİK anketine katılmadı
c. Kırmızı ışıkta geçti
d. Gelir vergisini unuttu
e. Kamu görevlisine itiraz etti
2-. Çiftlik Bank’tan sonra benzer isimli bir kuruluş daha battı. Nedir adı?
a. Sütbank
b. Peynirbank
c. Hellimbank
d. Yumurta Bankası
e. Zeytinbank
3-Amerikalı gazeteci Adriana Aristizabal bir ünlümüzle röportaj yaptı ve kendisini “Türkiye’nin Marlon Brando’su” olarak tanımladı. Kim bu?
a. Fatih Terim
b. Çetin Tekindor
c. Engin Altan Düzyatan
d. Kerem Bursin
e. Ahmet Mümtaz Taylan
4- İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Cem Uzan, kraliyet vakıflarına neden bağışta bulunmuş?
a. Buckingham Sarayı’nda konaklamak için
b. Chelsea kombinesi için
c. Prens Charles ile fotoğraf çektirmek için
d. Monarşiye inandığı için
e. Kraliçe ile çay içmek için
Cevaplar: 1-B, 2-A, 3-C, 4-C
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