Paralar nerede? İnek içti...

1- Haşmet Babaoğlu aşağıdakilerden hangisinin arkasında küresel güçlerin oyunu olduğunu tespit etti?



a-Şampiyonlar Ligi’nin

b-Adriana Lima- Metin Hara aşkının

c-Katrina Kasırgası’nın

d-Stephen Hawking’in

e-Doğu Ekspresi’nin

2- Kenan Şeranoğlu’nun Çiftlik Bank konusuyla ilgili yorumu neydi?



a-Bu iş nesilden nesile geçen bir geleneğe dönüştü

b-Benden iyi ama Fadıl Bey kadar iyi değil

c-Biz en azından üstümüze başımıza çeki düzen verdiydik

d-Böyle üçkâğıt yapmak lazımmış

e-Eski numara bu, bunu nasıl yemişler?



3- Binlerce kişiyi göz göre göre dolandırıp her Türk’ün hayali Uruguay’a yerleşme projesini bu paralarla gerçekleştiren Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’dan sosyal medya genelinde ne diye bahsedilmektedir?



a-İnek Osman

b-Tosun Memo

c-Dombili

d-Organik hırsız

e-Tavuk hırsızı



4- Ninja Kaplumbağalar’da tespit edilen sıkıntı hangisidir?



a-Kaplumbağa yavaştır, Ninja hızlıdır, böyle kombo olmaz

b- İsimleri vasıtasıyla Hıristiyanlık propagandası yapmaktadırlar

c-Cinsiyet dağılımı yakışıksızdır

d-Sabah akşam pizza yiyerek bir jenerasyonu obez etmişlerdir

e-Başlarındaki fare efendi Rockefeller ailesinin sinsi bir üyesine göndermedir

5- Bir dizi ekibi selfie çekerken neyi masanın altına saklama ihtiyacı hissetti de biraz komik bir durum oluştu?



a-Rakı kadehlerini

b-Garsonu

c-Oktay Kaynarca’yı

d-Balıkları

e-Yanarlı meyve tabağını



6- Ahmet Çakar’a göre Nihat Doğan ne kadar gereksiz bir insandır?



a-Döner dürümdeki kaşar kadar

b-Pilavdaki ketçap kadar

c-Yüzme havuzunda bir kurbağa kadar

d-Taksi plakası kadar

e-Şekersiz çayın yanındaki kaşık kadar

7- Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu’na yaptığı sunumda nerede uyuşturucu kullandırmaya yönelik subliminal mesaj olduğunu vurguladı?



a-Morgan Freeman’ın oynadığı reklamlarda

b-Madonna’nın adında

c-Dünya Kupası logosunda

d-Kanada’nın bayrağında

e-Otoyol kenarı çiçek süslemelerinde

Cevaplar: 1-D, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A, 6-E, 7-B