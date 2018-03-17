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Hürriyet Pazar Haberleri
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    Paralar nerede? İnek içti...

    Mehmet İREN
    17.03.2018 - 12:25 | Son Güncelleme:

    Memleketimiz her 10 yılda bir kendi arasında para toplar, o parayı bir ihtiyaç sahibinin cebine koyup yurtdışına gönderir. Bu turda piyango Çiftlik Bank projesiyle insanları kendisine para vermeye ikna eden Mehmet Aydın’a çıktı.

    1- Haşmet Babaoğlu aşağıdakilerden hangisinin arkasında küresel güçlerin oyunu olduğunu tespit etti?

    a-Şampiyonlar Ligi’nin
    b-Adriana Lima- Metin Hara aşkının
    c-Katrina Kasırgası’nın
    d-Stephen Hawking’in
    e-Doğu Ekspresi’nin

    Paralar nerede İnek içti...

    2- Kenan Şeranoğlu’nun Çiftlik Bank konusuyla ilgili yorumu neydi?

    a-Bu iş nesilden nesile geçen bir geleneğe dönüştü
    b-Benden iyi ama Fadıl Bey kadar iyi değil
    c-Biz en azından üstümüze başımıza çeki düzen verdiydik
    d-Böyle üçkâğıt yapmak lazımmış
    e-Eski numara bu, bunu nasıl yemişler?

    Paralar nerede İnek içti...
    3- Binlerce kişiyi göz göre göre dolandırıp her Türk’ün hayali Uruguay’a yerleşme projesini bu paralarla gerçekleştiren Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’dan sosyal medya genelinde ne diye bahsedilmektedir?

    a-İnek Osman
    b-Tosun Memo
    c-Dombili
    d-Organik hırsız
    e-Tavuk hırsızı


    4- Ninja Kaplumbağalar’da tespit edilen sıkıntı hangisidir?

    a-Kaplumbağa yavaştır, Ninja hızlıdır, böyle kombo olmaz
    b- İsimleri vasıtasıyla Hıristiyanlık propagandası yapmaktadırlar
    c-Cinsiyet dağılımı yakışıksızdır
    d-Sabah akşam pizza yiyerek bir jenerasyonu obez etmişlerdir
    e-Başlarındaki fare efendi Rockefeller ailesinin sinsi bir üyesine göndermedir

    Paralar nerede İnek içti...

    5- Bir dizi ekibi selfie çekerken neyi masanın altına saklama ihtiyacı hissetti de biraz komik bir durum oluştu?

    a-Rakı kadehlerini
    b-Garsonu
    c-Oktay Kaynarca’yı
    d-Balıkları
    e-Yanarlı meyve tabağını


    6- Ahmet Çakar’a göre Nihat Doğan ne kadar gereksiz bir insandır?

    a-Döner dürümdeki kaşar kadar
    b-Pilavdaki ketçap kadar
    c-Yüzme havuzunda bir kurbağa kadar
    d-Taksi plakası kadar
    e-Şekersiz çayın yanındaki kaşık kadar

    Paralar nerede İnek içti...

    7- Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu’na yaptığı sunumda nerede uyuşturucu kullandırmaya yönelik subliminal mesaj olduğunu vurguladı?

    a-Morgan Freeman’ın oynadığı reklamlarda
    b-Madonna’nın adında
    c-Dünya Kupası logosunda
    d-Kanada’nın bayrağında
    e-Otoyol kenarı çiçek süslemelerinde

    Paralar nerede İnek içti...

    Cevaplar: 1-D, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A, 6-E, 7-B

     

    Etiketler: çiftlik bank , Mehmet Aydın , Çiftlik Bank dolandırıcılığı
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