Paralar nerede? İnek içti...

1- Haşmet Babaoğlu aşağıdakilerden hangisinin arkasında küresel güçlerin oyunu olduğunu tespit etti?
a-Şampiyonlar Ligi’nin
b-Adriana Lima- Metin Hara aşkının
c-Katrina Kasırgası’nın
d-Stephen Hawking’in
e-Doğu Ekspresi’nin
2- Kenan Şeranoğlu’nun Çiftlik Bank konusuyla ilgili yorumu neydi?
a-Bu iş nesilden nesile geçen bir geleneğe dönüştü
b-Benden iyi ama Fadıl Bey kadar iyi değil
c-Biz en azından üstümüze başımıza çeki düzen verdiydik
d-Böyle üçkâğıt yapmak lazımmış
e-Eski numara bu, bunu nasıl yemişler?
3- Binlerce kişiyi göz göre göre dolandırıp her Türk’ün hayali Uruguay’a yerleşme projesini bu paralarla gerçekleştiren Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’dan sosyal medya genelinde ne diye bahsedilmektedir?
a-İnek Osman
b-Tosun Memo
c-Dombili
d-Organik hırsız
e-Tavuk hırsızı
4- Ninja Kaplumbağalar’da tespit edilen sıkıntı hangisidir?
a-Kaplumbağa yavaştır, Ninja hızlıdır, böyle kombo olmaz
b- İsimleri vasıtasıyla Hıristiyanlık propagandası yapmaktadırlar
c-Cinsiyet dağılımı yakışıksızdır
d-Sabah akşam pizza yiyerek bir jenerasyonu obez etmişlerdir
e-Başlarındaki fare efendi Rockefeller ailesinin sinsi bir üyesine göndermedir
5- Bir dizi ekibi selfie çekerken neyi masanın altına saklama ihtiyacı hissetti de biraz komik bir durum oluştu?
a-Rakı kadehlerini
b-Garsonu
c-Oktay Kaynarca’yı
d-Balıkları
e-Yanarlı meyve tabağını
6- Ahmet Çakar’a göre Nihat Doğan ne kadar gereksiz bir insandır?
a-Döner dürümdeki kaşar kadar
b-Pilavdaki ketçap kadar
c-Yüzme havuzunda bir kurbağa kadar
d-Taksi plakası kadar
e-Şekersiz çayın yanındaki kaşık kadar
7- Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu’na yaptığı sunumda nerede uyuşturucu kullandırmaya yönelik subliminal mesaj olduğunu vurguladı?
a-Morgan Freeman’ın oynadığı reklamlarda
b-Madonna’nın adında
c-Dünya Kupası logosunda
d-Kanada’nın bayrağında
e-Otoyol kenarı çiçek süslemelerinde
Cevaplar: 1-D, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A, 6-E, 7-B