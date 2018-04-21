Olaylı derbi, olaylı hafta

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Pazar
21.04.2018 - 15:35, Son Güncelleme:

Olaylı derbi, olaylı hafta

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Olaylı derbi, olaylı hafta

Derbide çarşı pazar karıştı, seçime kim girecek kim giremeyecek o da karıştı. Gelin bakalım hafta boyunca başka karışıklık çıkmış mı? (TEST) Mehmet İren

1-YSK Başkanı Sadi Güven, İyi Parti’nin seçime girip girememesi meselesi üzerine konuştu. Ne dedi?
a-Hayırlısı
neyse o olsun
b-Ben de bilmiyorum
c-Girmek istiyorlar mıymış?
d-Girebilir gibi
ama belli olmaz
e-Giremez diye tahmin ediyorum ama ...

2-Antakya’da Künefeciler Meydanı’na konulan Künefeci Adam heykelinin tepsisi üç günde çalındı. Hırsız tepsiyi geri getirirse
ne alacaktı?( Gerçi yakalanınca alamadı)

Olaylı derbi, olaylı hafta


a-Bir tepsi künefe
b-Tepsinin
ağırlığınca içliköfte
c-24 ay süreyle maaş
d-Ömür boyu sınırsız künefe hakkı
e-Hapisten şimdi çık kartı

3-Hangisi kavga etti, birbirine kafa göz girişti?
a- Mabel
Matiz-Yıldız Tilbe
b-Ahmet
Çakar-Erman Toroğlu
c-Sergen
Yalçın-Halis
Karataş
d-Cicişler
e-Grup Gündoğarken

4-ABD’de görevden alınan eski FBI Başkanı James Comey’in açıklamalarına göre Rusya Devlet Başkan Putin, ABD Başkanı Trump’a neyin en iyisinin Rusya’dan çıktığını söylemiş?
a-Yiğidin
b-Turpun
c-Âlemcinin
d-Hayat kadınının
e-Zenginin

5-Olaylı derbi kavramını epeydir dolu dolu duymuyorduk, bu hafta kısmet oldu. Peki olaylı derbi konusu nereye bağlandı?
a-Eyyam var
b-Herkesin bir durup
düşünmesi gerekenler var
c-Kumpas var
d-Futbolumuzun üzerinde dolaşan karanlık bulutlar var
e-Bir tatsızlıktır oldu uzatmaya ne gerek var

6-Magazinde bol ayrılık var. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu ayrılıklardan birinde rol alan Murat Boz’a atfedilmektedir?

Olaylı derbi, olaylı hafta


a-Bekârlık sultanlıktır
b-Ben evlilik adamı değilim
c-Ben adamın dibiyim
d-Aile kurumuna karşıyım
e-Ben bitti demeden bitmez

7-Atilla Taş, “Cumhurbaşkanlığına aday olmak isterim ama olamam” dedi. Neden olamazmış?

Olaylı derbi, olaylı hafta


a-Başına yeterince dert açmış, artık daha aranmanın âlemi yokmuş
b-Ankara’da yaşamak istemiyormuş
c-Üniversite diploması yokmuş
d-Olursa kazanmak zorunda kalırmış, ondan sonra da uğraş dur
e-Siyasete atılmamaya yemin etmiş

8-Antalya’da oyuncak tabanca ile banka soymaya kalkan soyguncu başarılı olamayınca ne dedi?
a-Bana de gerçek tabanca diye sattılar
b-Sanki gerçeğini görseler tanıyacaklar, onu da oyuncak zannederlerdi
c-Rahatsız ettim kusura bakmayın
d-Taş attım da kolum mu yoruldu
e-Ben onları denemek için yapmıştım zaten

Cevaplar: 1-B, 2-A, 3-D, 4-D, 5-C, 6-B, 7-C, 8-C

 

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