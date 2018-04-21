Olaylı derbi, olaylı hafta
Derbide çarşı pazar karıştı, seçime kim girecek kim giremeyecek o da karıştı. Gelin bakalım hafta boyunca başka karışıklık çıkmış mı? (TEST) Mehmet İren
1-YSK Başkanı Sadi Güven, İyi Parti’nin seçime girip girememesi meselesi üzerine konuştu. Ne dedi?
a-Hayırlısı
neyse o olsun
b-Ben de bilmiyorum
c-Girmek istiyorlar mıymış?
d-Girebilir gibi
ama belli olmaz
e-Giremez diye tahmin ediyorum ama ...
2-Antakya’da Künefeciler Meydanı’na konulan Künefeci Adam heykelinin tepsisi üç günde çalındı. Hırsız tepsiyi geri getirirse
ne alacaktı?( Gerçi yakalanınca alamadı)
a-Bir tepsi künefe
b-Tepsinin
ağırlığınca içliköfte
c-24 ay süreyle maaş
d-Ömür boyu sınırsız künefe hakkı
e-Hapisten şimdi çık kartı
3-Hangisi kavga etti, birbirine kafa göz girişti?
a- Mabel
Matiz-Yıldız Tilbe
b-Ahmet
Çakar-Erman Toroğlu
c-Sergen
Yalçın-Halis
Karataş
d-Cicişler
e-Grup Gündoğarken
4-ABD’de görevden alınan eski FBI Başkanı James Comey’in açıklamalarına göre Rusya Devlet Başkan Putin, ABD Başkanı Trump’a neyin en iyisinin Rusya’dan çıktığını söylemiş?
a-Yiğidin
b-Turpun
c-Âlemcinin
d-Hayat kadınının
e-Zenginin
5-Olaylı derbi kavramını epeydir dolu dolu duymuyorduk, bu hafta kısmet oldu. Peki olaylı derbi konusu nereye bağlandı?
a-Eyyam var
b-Herkesin bir durup
düşünmesi gerekenler var
c-Kumpas var
d-Futbolumuzun üzerinde dolaşan karanlık bulutlar var
e-Bir tatsızlıktır oldu uzatmaya ne gerek var
6-Magazinde bol ayrılık var. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu ayrılıklardan birinde rol alan Murat Boz’a atfedilmektedir?
a-Bekârlık sultanlıktır
b-Ben evlilik adamı değilim
c-Ben adamın dibiyim
d-Aile kurumuna karşıyım
e-Ben bitti demeden bitmez
7-Atilla Taş, “Cumhurbaşkanlığına aday olmak isterim ama olamam” dedi. Neden olamazmış?
a-Başına yeterince dert açmış, artık daha aranmanın âlemi yokmuş
b-Ankara’da yaşamak istemiyormuş
c-Üniversite diploması yokmuş
d-Olursa kazanmak zorunda kalırmış, ondan sonra da uğraş dur
e-Siyasete atılmamaya yemin etmiş
8-Antalya’da oyuncak tabanca ile banka soymaya kalkan soyguncu başarılı olamayınca ne dedi?
a-Bana de gerçek tabanca diye sattılar
b-Sanki gerçeğini görseler tanıyacaklar, onu da oyuncak zannederlerdi
c-Rahatsız ettim kusura bakmayın
d-Taş attım da kolum mu yoruldu
e-Ben onları denemek için yapmıştım zaten
Cevaplar: 1-B, 2-A, 3-D, 4-D, 5-C, 6-B, 7-C, 8-C
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