Nice yıllara emoloji

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriNice yıllara emoloji
GeriHürriyet Pazar Nice yıllara emoloji
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Hürriyet Pazar
14.07.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

Nice yıllara emoloji

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nice yıllara emoloji

Bu haftanın takviminde Dünya Emoji Günü var. Yeni çağın alfabesini gönül rahatlığıyla kutlamanız için emojiler hakkında işinize yarayabilecek 10 küçük bilgi notu verebiliriz.( Mehmet İren)

İlim Japondan gelir

Nice yıllara emoloji
Emojinin küresel anlamda popülerliğini kazanması 2011-12. Nevi şahsına münasır bir toplum olan Japonlar ise yıllardır birbirlerine emoji gönderip duruyorlar. İlk emoji 1999’da Japonya’da tasarlanmış. Nasıl olsa anlamayız diye bile paylaşma gereği duymamışlar. Kelime, Japoncada e (resim) ve moji (harf) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. 1996’da NTT Docomo adlı bir GSM operatörünün kendi müşterileri için sunduğu bir hizmet olarak başlamış. Alfabeleri de az karakterle çok şey anlatan Japonlar emoji işini tutunca, karakterler ülkedeki diğer operatörlerce de bolca kullanılır olmuş. Yani Japonya’da satılan cep telefonları uzun süredir emoji desteğine sahip. İşler iPhone Japonya’ya ithal edilince değişiyor. Japonlar haklı olarak “Biz bu telefona bir araba para bayıldık, içinde emoji bile yok” diye isyan ediyorlar. Apple da emoji desteğini iPhone’a koyuyor, eli değmişken de “Bunu ne diye Japonya’ya has yapacağım, herkese açayım madem” diyor. Diğer ülkelerdeki iPhone kullanıcıları bunları keşfediyor ve olaylar gelişiyor. “Neden 13 farklı tren emojisi var, trene verilen bu önem niyedir?” diye merak etmişliğiniz varsa onun cevabı da yine işin kaynağında gizli. Japonlar tren seviyor, bu konuda hassaslar.

İyi bayramlar

Nice yıllara emoloji

17 Temmuz Dünya Emoji Günü kutlu olmak üzere. Yeni evrensel harflerimize tayin edilen bu özel gün 2014’ten beri kutlanıyor. Neden 17 Temmuz? Çünkü takvim emojisinde görünen tarih bu. Gerçi emojisinden emojisine de fark var. Apple ve Google’ın takvim emojisi böyle de WhatsApp’ınki 24 Şubat, Kendi takvimimde kendi doğum günümü işaretlerim” diyen Twitter’ınki 21 Mart, Facebook’unkiyse ismi olmayan bir ayın 3’ü. Ama sektörü Apple domine ettiği için ağırlıklı olarak onun emojisi, onun kararı durumu var biraz.

Ah kalbim...

Nice yıllara emoloji


Sevecen milletiz vesselam. Kalp emojisi seviyoruz. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebru Gökaliler’in 412 kişiyle yaptığı ankete göre toplum olarak en çok kalp emojisi kullanıyoruz. Favori emojimizin dünya sıralamasındaki yeriyse üçüncülük. Gerçi geri dönüşüm işaretiyle sert bir rekabet halinde, arada ikinciliğe çıktığı da oluyor. Dünyada en çok kullanılan emoji açık farkla çift göz ağlayan surat. Kendisi Oxford Dictionary tarafından 2015’in kelimesi de seçilmişti. Yalnız bu emojide şöyle bir sıkıntı var: Emojipedia bu emojinin tanımında ikircikli bir durum olduğunu belirtmiş. Bir sosyal medya yöneticisi, “Bunu ‘Çok üzgünüm’ anlamında kullananlar var, oysa ‘O kadar komik ki gülmekten ağlıyorum’ anlamına geliyor” diyerek bildirim yapmış. Evi yanan arkadaşınıza atacak emoji arıyorsanız çok doğru seçim değil yani. Tek göz ağlama emojisi bu anlamda daha net. Emoji popülerliği durumunu, Twitter’da kullanılan emojileri gerçek zamanlı olarak sayan emojitracker.com sitesinden takip edebilirsiniz. Gerçi site biraz baş dönmesi yapıyor ve o dönmeye karşılık, edindiğiniz bilgi de hayatta çok fazla işinize yaramıyor.

İş bilenin emoji kullananın

Nice yıllara emoloji


Cambridge Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göreyse iş yazışmalarında emoji kullananlar, kullanmayanlara göre daha popüler ve güçlü. Diğer yandan pazarlama alanında emoji kullanımı iyi sonuç vermiyor. Reklamlarında emoji kullanan ürünlerin satışlarında artış değil düşüş gözlenmiş. Yani dükkânın içinde emoji kullanabilirsiniz ama müşteriye ters teper.

Emojiciler odası başkanı da var

Modern emojiler başıboş değil. Unicode Consortium adlı kâr amacı gütmeyen organizasyon tarafından denetleniyor ve standardize ediliyorlar. Şu anda listelerinde 2666 emoji var. İşin başında da 1984 doğumlu Emoji tarihçisi Jeremy Burge var (evet, böyle de bir meslek var). Burge, Apple’ı tabanca emojisini su tabancasıyla değiştirmesi konusunda uyarmış ve haklı davasını kazanmıştı. Bugün sadece Microsoft’un emoji setinde tabanca bulunuyor.

O bayrak inecek
o emoji
gidecek

Nice yıllara emoloji


Erişim yasağı demişken bazı ülkelerden vize alamayan emojiler de elbette var. Örneğin lokasyon olarak Çin’de görünüyorsanız ve Tayvan bayrağı emojisi kullanırsanız karşıya bayrak falan gitmiyor.

Bana şöyle
bir emoji lazımdı

Unicode ve Emojipedia, ‘emoji talepleri’ni alıyor ve ilgili makamlara listeleyerek iletiyor. Şu sıralar eksikliği en çok hissedilen ve yapılması istenen emojiler şöyle: Afro saçlı insan, gol sevinci misali elle yapılan kalp şekli, Türkiye’de “Çok leziz, güzel”; İtalya’daysa “Ne var, ne istiyorsun” anlamına gelen, parmakların lale gibi birleştirildiği el hareketi, Arjantin için mate çayı ve Katalunya bayrağı (İspanya’da görünmez bu.)

 Siyaset de boş durur mu? Yapıştırır emojiyi!

Siyasiler de elbette emoji vagonuna atlamadan duramıyorlar. Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Buzzfeed’e sadece emoji kullanarak bir röportaj vermişti. Bizde siyasi konuşmalar daha ateşli ve emoji sevimliliğinden uzak olduğundan burada işlemez muhtemelen. Bu arada Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Fin kültürünü doğru yansıtmaları açısından bir ‘yerli ve milli’ emojiler skalası hazırladı. Gerçi biz bunu Hürriyet Pazar olarak daha önce yapmıştık. Kusura kalmasınlar, Finlandiyalılar giderken biz dönüyorduk.

Değişmeyen tek şey değişim

Nice yıllara emoloji


Emojiler elbette ilk tasarlandıkları haliyle kalmadılar. Zaman içerisinde pek çok değişiklik ve ekleme yapıldı. Ten renginin belli olduğu bazı emojilerde Fitzpatrick Skalası’na (ABD’li dermatolog Thomas Fitzpatrick tarafından ten renklerini kategorize etmek için kullanılan cetvel) uygun beş farklı ten rengi seçeneği getirilmesi, bütün ülkelerin bayraklarının zaman içinde eklenmesi, heteronormatif aile yapısını gösteren emojilerin yanına eşcinsel veya tek ebeveynli aile figürlerinin eklenmesi gibi değişiklikler yapılmış. Yine de bu kısmı siz sağda solda yüksek sesle söylemeyin, bazı emojilere küt Türkiye’den erişim yasağı gelebilir.

Mutluysak emoji var

Nice yıllara emoloji


Nihal Kubilay Pınar ve Yunus Pınar tarafından yapılan ‘Üniversite öğrencilerinin WhatsApp Metin Yazışmaları ve Emoji kullanımı’ başlıklı araştırmaya göre katılımcıların önemli bir kısmı sevinç, mutluluk, neşe ve coşku gibi olumlu duyguların açığa çıktığı sosyal etkileşim durumlarında daha çok pozitif emojilere başvurduklarını; korku, kaygı, hüzün, hayal kırıklığı gibi duygularla karşılaştıklarında ya da ikircikli durumda emoji kullanımından uzaklaştıklarını söylüyor. Katılımcılar stres içeren ve çeşitli olumsuz duygusal çağrışımları tetikleyebilecek uyaranlar karşısında emoji kullanımından uzaklaştıklarını, dile ait unsurlarla (kelimeler ya da telefon görüşmesi) duygularını aktarma yolunu seçtiklerini ifade etmişler. Uzun lafın kısası, iş ciddiye binince emoji falan çare etmiyor. “Şimdi ne dedin sen bana” diye açıyoruz telefonu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

İlham veren her kadının aştığı 9 büyük engel

Setlerde değisim başladı artık

Tekne kazası

Instagram yıldızı olmak için okulu bıraktı