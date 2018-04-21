Mutluluk nedir? Nasıl mutlu olunur?

Başlıktaki soruya yanıtınız “Hayır”sa rehberimize bir göz atın. Psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu mutlu olmak için önce kendimiz olmaya emek vermemiz gerektiğini söylerken, psikiyatr Alper Hasanoğlu, “İnsan bir kelebek kanadının peşinde koşarak da mutlu olabilir” diyor.

Kendinizi severseniz insanlar da sizi sevecektir - PSİKOLOG PROF. DR. DOĞAN CÜCELOĞLU

Mutlu olmak peşinde koşmayın! Kendinizi keşfetmek, anlamak, kendi gözünüzde sevilecek, sayılacak bir insan olmak için emek verin. Kendinize güvendiğiniz biri olun. İnsanlar size güvenecektir. Kendinizi anlayıp severseniz, insanlar sizi anlayacak ve sevecektir. Bir insan olarak kendiniz hakkında iyi hissederseniz, yaşamınız size iyi şeylerle dönecektir. O nedenle lütfen önce kendiniz olmaya emek verin. Olumsuz şeyleri kafadan atmaya çalışmak onları daha fazla hatırlamamıza neden olup bizi mutsuz eder. Kötü hissettiğinizde, kendinizi bir arkadaşınızın yerine koyun ve ona ne tavsiye edeceğinizi düşünün. Çözüm odaklı olun. İlgi alanlarımızı ve değerlerimizi yansıtan bir hayatımızın olması mutlu eder. Bir amacın peşinden gidin. Bu, uygulaması kolay ve etkili bir yöntem.

İnsan kelebek peşinde koşarak da mutlu olabilir - PSİKİYATR ALPER HASANOĞLU

Bize o kadar çok mutlu olmamız gerektiği söylendi ki ‘Neden mutlu olmak zorunda olalım?’ sorusunu sormamaya başladık. Düzen hemen elimize nasıl mutlu olacağımızı bildiren bir liste tutuşturdu. Bu listede aslında nasıl mutlu olacağımız değil, nelere para harcayacağımız yazılı. Dubleks ev, genç yaşta iyi bir iş, beyaz yakalıysanız bir araba vs... Büyükçekmece’de artık kimse tatil yapmaz, illâ ki Alaçatı’da ve yurtdışında tatil yapılmalı. Bir ülkenin insanlarının kaçta kaçının bu kadar harcayacak parası olabilir ki? Mutlu olmanın yolu buysa bu ülkenin çok küçük bir kesiminin mutlu olabileceği çok açık. Şu soruyu ise kimse sormuyor: Neden herkes bunları yaparak mutlu olsun? Neden herkes kayak ya da seramik yaparak mutlu olsun? Alman bir biyoloji hocam vardı, kelebek uzmanıydı. Bütün yaz tatillerini Toroslar’da kamp kurup kelebek peşinde koşarak geçiriyordu. Ve çok mutluydu! İnsan bir kelebek kanadının peşinde koşarak da mutlu olabilir.





Dünya Mutluluk Raporu’na göre Türkiye mutluluk sıralamasında 156 ülke içinde 74 sırada. TÜİK’in ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göreyse, mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 düşerek 2017’de yüzde 58 oldu.