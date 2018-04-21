Mutluluk nedir? Nasıl mutlu olunur?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Pazar
21.04.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

Mutluluk nedir? Nasıl mutlu olunur?

İpek İzci
İpek İzci
iizci@hurriyet.com.tr
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İpek İzci
İpek İzci
iizci@hurriyet.com.tr
Mutluluk nedir? Nasıl mutlu olunur?

Bir çırpıda mutlu olduğunu düşündüğünüz beş kişinin ismini sayabilir misiniz?

Başlıktaki soruya yanıtınız “Hayır”sa rehberimize bir göz atın. Psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu mutlu olmak için önce kendimiz olmaya emek vermemiz gerektiğini söylerken, psikiyatr Alper Hasanoğlu, “İnsan bir kelebek kanadının peşinde koşarak da mutlu olabilir” diyor.

Kendinizi severseniz insanlar da sizi sevecektir -  PSİKOLOG PROF. DR. DOĞAN CÜCELOĞLU

Mutlu olmak peşinde koşmayın! Kendinizi keşfetmek, anlamak, kendi gözünüzde sevilecek, sayılacak bir insan olmak için emek verin. Kendinize güvendiğiniz biri olun. İnsanlar size güvenecektir. Kendinizi anlayıp severseniz, insanlar sizi anlayacak ve sevecektir. Bir insan olarak kendiniz hakkında iyi hissederseniz, yaşamınız size iyi şeylerle dönecektir. O nedenle lütfen önce kendiniz olmaya emek verin. Olumsuz şeyleri kafadan atmaya çalışmak onları daha fazla hatırlamamıza neden olup bizi mutsuz eder. Kötü hissettiğinizde, kendinizi bir arkadaşınızın yerine koyun ve ona ne tavsiye edeceğinizi düşünün. Çözüm odaklı olun. İlgi alanlarımızı ve değerlerimizi yansıtan bir hayatımızın olması mutlu eder. Bir amacın peşinden gidin. Bu, uygulaması kolay ve etkili bir yöntem.

İnsan kelebek peşinde koşarak da mutlu olabilir - PSİKİYATR ALPER HASANOĞLU

Bize o kadar çok mutlu olmamız gerektiği söylendi ki ‘Neden mutlu olmak zorunda olalım?’ sorusunu sormamaya başladık. Düzen hemen elimize nasıl mutlu olacağımızı bildiren bir liste tutuşturdu. Bu listede aslında nasıl mutlu olacağımız değil, nelere para harcayacağımız yazılı. Dubleks ev, genç yaşta iyi bir iş, beyaz yakalıysanız bir araba vs... Büyükçekmece’de artık kimse tatil yapmaz, illâ ki Alaçatı’da ve yurtdışında tatil yapılmalı. Bir ülkenin insanlarının kaçta kaçının bu kadar harcayacak parası olabilir ki? Mutlu olmanın yolu buysa bu ülkenin çok küçük bir kesiminin mutlu olabileceği çok açık. Şu soruyu ise kimse sormuyor: Neden herkes bunları yaparak mutlu olsun? Neden herkes kayak ya da seramik yaparak mutlu olsun? Alman bir biyoloji hocam vardı, kelebek uzmanıydı. Bütün yaz tatillerini Toroslar’da kamp kurup kelebek peşinde koşarak geçiriyordu. Ve çok mutluydu! İnsan bir kelebek kanadının peşinde koşarak da mutlu olabilir.

Dünyanın en mutlu ülkesinin büyükelçisi mutluluğun sırrını açıklıyor: Özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve… SİSU
Dünyanın en mutlu ülkesinin büyükelçisi mutluluğun sırrını açıklıyor: Özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve… SİSU


Mutluluk nedir Nasıl mutlu olunur

Dünya Mutluluk Raporu’na göre Türkiye mutluluk sıralamasında 156 ülke içinde 74 sırada. TÜİK’in ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göreyse, mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 düşerek 2017’de yüzde 58 oldu.

İpek İzci
İpek İzci
iizci@hurriyet.com.tr
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