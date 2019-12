Milyon dolarlık gençlik aşısı

Herkesin hayatında mutlaka duyduğu bir öğüt vardır: “Gençliğinin kıymetini bil.” Her insanın yaşam deneyimi farklı olduğundan gençliğin maddi değerini bilemeyiz. Söz konusu ‘gençleşmek’ olduğundaysa işler değişiyor. Estetikle genç görünüme kavuşmak artık normalleşti. Sağlıklı beslenme, fit olma gibi doğal yollardan gençlik enerjisine kavuşmanın ciddi bir ekonomisi var.

Hali vakti yerinde olan her insan uzun yaşamak ister. Genç kalmak isteyen milyonlarca insan varken tıp sektörü de boş durmayacak, mucizevi bir formülün peşine düşecekti elbette... Yaşlanmanın baş aktörü hücreler. Dolayısıyla formülün anahtarı genetik biliminde. DNA teknolojisinin hızla ilerlemesiyle, gençlik mucizesi vaat eden genetik firmaları ortaya çıkmaya başladı.



Ya yan etkileri?

ABD’nin Kansas eyaletindeki Libella Gene Therapeutics, geçen hafta yaşlanmayı 20 yıl kadar geri döndürebilen bir gen terapisi geliştirdiğini duyurdu. Henüz klinik araştırma düzeyindeki terapi için 45 yaşın üzerinde denekler aranıyor. Firma, deneye katılmak isteyenlerden 1 milyon dolar talep ediyor.

Libella’nın terapi yöntemi, telomerlerin uzatılması esasına dayanıyor. Telomerler, kromozomların uç kısmında yer alan dizilimlerden oluşuyor ve genetik materyali koruyucu işlev görüyorlar. İnsan yaşamı boyunca hücreler devamlı olarak bölünüyor. Yaş almayla birlikte her bölünmede telomerler giderek kısalıyor ve hücrenin yaşama olasılığı azalıyor. Hücre bölünmesi bir noktada duruyor ve bu andan itibaren bedenin kullanma süresi dolmaya başlıyor.

Telomerlerin yaşlanmayla ilgisi ilk olarak 1970’lerde keşfedildi. Yaşlanma önleyici genetik terapi, telomerleri onararak yeniden uzatma esasına dayanıyor. Libella firması TERT adı verilen bir geni hücrelere ulaştırmayı hedefliyor. Telomerleri yeniden büyüten telomeraz adlı bir enzimle yaşlanmanın önlenebileceğini hatta geriye döndürülebileceğini düşünüyorlar.

Telomer terapisi tıp dünyasını ikiye bölmüş durumda. Bir kesim terapinin olumlu sonuçlarını kanıtlamaya çalışırken bir kesim de yan etkilerinin tehlikelerine karşı uyarıyor. Yakın zaman önce İspanya’da fareler üzerinde yapılan bir deneyde, telomerleri uzatılan deneklerin metabolizma ömrünün yüzde 12’ye kadar uzadığı gözlemlendi. İnsanlar üzerinde sonuç alabilmek içinse büyük miktarda genetik materyalin bedene enjekte edilmesi gerekiyor. Terapinin çok pahalı olmasının sebebi bu.

Telomerlerin uzaması, hücrelerin yenilenme oranını arttırıyor fakat kanser riskini de getiriyor. Genlerin hücrelere girebilmesi için modifiye edilmiş virüsler kullanılıyor. Virüsler hastalık riski taşımıyor ancak bağışıklık sistemini devreye sokabiliyorlar.

Böyle riskler varken gençlik aşısına kim 1 milyon dolar verir derseniz, Libella yaşı 70’in üzerinde iki denekle anlaşmış bile!

Gençlik arayışı yeni değil... İçeni ölümsüz kılan ab-ı hayat masalları, mitolojik öyküler, tanrıçalar, krallar hep o sihirli iksirin hayali peşinde sürüklenir. Varlıklı insanların madde âlemini bırakamaması anlaşılabilir bir durum. Ama sonunda her şeyi geride bırakma vakti gelir. O ana kadar maddeye ne kadar tutunmuşsa bırakmak o kadar kaygılandırır, zor gelir.

Tatmin olma hissi 60’larda geliyor

Hayatını dolu dolu yaşayan insan için aldığı her yaş kıymetli. Yaşamından tam tatmin olma hissinin ortalama 62 yaşında geldiğini biliyor muydunuz? Gençlik aşısı istediği kadar fahiş fiyata olsun, yaşadığı anın kıymetini bilenler için gerçek huzur ve tatmin, ömür boyu bedava.

Genetiğiyle oynanmış bebekler deneye alet edilmiş

Genetik ve tıp alanında 2018’in en çarpıcı gelişmelerinden biri, hamilelik sürecinde genetiği düzenlenen ilk tüp bebeklerin dünyaya gelişiydi. Çin’de gerçekleşen ve Doktor He Jiankui tarafından yürütülen deney, dünya çapında etik tartışmalara neden olmuştu. Doktor Jiankui, ikiz bebeklerin babasının HIV pozitif olduğunu ve bebekleri korumak amacıyla deneyi yürüttüklerini söyleyerek kendisini savunmuştu. Aralık ayı başında MIT Technology Review dergisinde yer alan bir makalede deney raporu ortaya çıktı. Rapora göre ebeveynlerin tüp bebek tedavisi dışında bir uygulamadan haberleri yoktu ve embriyoları HIV’den korumak yönünde bir talepte bulunulmamıştı. Jiankui’nin deneyi gizli kapaklı yürüttüğü anlaşıldı. Bebeklerin sağlığının bu durumdan gelecekte nasıl etkileneceği belirsiz.

Robot Kafe Japonya’da açıldı

İnsanlar yaşam süresini uzatmaya çalışadursun, küresel ısınma tehdidi altındaki gezegenin daha ne kadar yaşanır kalacağı şaibeli. Yapay zekânın da gelecekte basit işleri insanların ellerinden alarak hayatta kalmayı zorlaştırabileceği öngörülüyor. Japonya’da açılan robot kafe Pepper PARLOR, ilk örneklerden biri. SoftBank Robotics tarafından açılan kafede üç tip Pepper robot, insan garsonlarla birlikte servis ve eğlence hizmeti sunuyor. Firma yetkilileri kafenin mottosunu, “İnsanların robot evrimine tanık olacağı, gelecekte robotlarla birlikte yaşama aşina olacakları bir mekn açtık. Robotların yalnızca kolaylık değil, insanlara mutluluk getirebileceklerini de göstermek istedik” diyerek anlatıyor.



Pokemon GO üreticilerinden arttırılmış gerçeklik gözlüğü

Akıllı telefonlarla sokakta Pokemon avına çıkmak geçen yılların en hareketli dijital eğlencelerinden biriydi. Pokemon GO oyununu geliştiren Niantic firması, şimdilerde Qualcomm işbirliğiyle yeni bir AR, (Arttırılmış gerçeklik gözlüğü) tasarlıyor. Gözlüğün tasarım amacı, AR uygulamaları geliştiren firmalara standart bir model sunmak. Qualcomm’un gözlüğü günlük kullanıma uygun çizgisi ve açık yazılımıyla sonunda AR teknolojisini sokağa indirebilir.