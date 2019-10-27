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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
27.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

MİLLİ PARK STATÜSÜ KALKINCA NE OLACAK? Kapadokya endişesi

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
MİLLİ PARK STATÜSÜ KALKINCA NE OLACAK? Kapadokya endişesi

Göreme Milli Parkı’ndaki maraton yarışı için dünyanın 80 ülkesinden 2 bin koşucu geçen hafta sonu Kapadokya’daydı. Onlarla birlikte bu muhteşem coğrafyada ben de yedi saat yarıştım. Ama sadece birkaç gün sonra artık milli park olmadığını öğrendik.

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en özel yerlerinden biri Kapadokya. Sokaklar turist kaynıyor, buraya yapılan turlar yok satıyor. Son dönemde özellikle de Çinli turist akını başladı Kapadokya’ya.
Derin vadiler arasında, birer inci gibi dizilen peribacalarını görmenin en güzel yollarından biri balon turları. Her gün 150 balon vadilerin üzerinde geziyor. Fiyatları da oldukça yüksek; 250 Euro. Böyle olmasına rağmen yer bulmak güç. Ama balon, safari, atla gezi bir yana, Kapadokya’yı gezmenin en iyi yollarından biri de koşmak sanırım.
28 kilometre koştum
Bu yıl altıncısı düzenlenen ‘Salomon Kapadokya Ultra Maraton Yarışı’na ben de katıldım. Peribacalarının arasından 38 kilometre boyunca koştum. Hayatımın en güzel koşularından biriydi.
Normalde Kapadokya’ya bir turist olarak gitseniz yapılacaklar belli: Bir mağara otelde kal / Yeraltı şehirlerini gez / Asmalı Konak’ta yemek ye / Seramik atölyelerinde çamurdan çanak-çömlek yap / Sütlü kabakçekirdeği al...
Ama böyle bir yarışa katıldığınızda daha önce yöre halkından başka kimsenin gitmediği tünellerden, daracık yollardan, Kızıl Vadi’nin en bakir yerlerinden geçebilir; saatlerce doğanın içinde huzur dolu bir gezi yapabilirsiniz. İşte benim istediğim de buydu.

MİLLİ PARK STATÜSÜ KALKINCA NE OLACAK Kapadokya endişesi


Karara itiraz ediliyor
Aslında yarışla ilgili böyle bir yazı yazmak kafamda yoktu. Ama hayatım boyunca beni bu kadar etkileyen bir coğrafyanın, yarıştan sadece birkaç gün sonra ‘milli park’ zırhının kaldırıldığını öğrenmek büyük üzüntü oldu.
UNESCO, Kapadokya’yı 1985’te kültürel miras ilan edince, Türkiye de bundan bir yıl sonra alanı ‘milli park’ olarak tescilledi. Tam 33 yıl boyunca korundu bu eşsiz güzellik. Ama ne olduysa geçen bu hafta “Yetki karmaşası var” denilerek koruma statüsü kaldırıldı. Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları bölgenin yapılaşmaya açılacağı gerekçesiyle karara itiraz ediyor, mahkemeye gideceklerini söylüyor.
33 yıldır kimsenin kafası karışmadı, ne oldu da birdenbire Kapadokya’da yönetim karmaşası baş gösterdi; işte bunu anlamak çok güç...
MİLLİ PARK STATÜSÜ KALKINCA NE OLACAK Kapadokya endişesi

MİLLİ PARK STATÜSÜ KALKINCA NE OLACAK Kapadokya endişesi

‘Güzel atlar ülkesi’ anlamına gelen Kapadokya’da çok sayıda yılkı atı yaşıyor.

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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