Milli Mücadele’nin 100’üncü yılında İktisadi Bağımsızlık Müzesi
Türkiye İş Bankası Ankara’daki 90 yıllık üçüncü genel müdürlük binasını İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ne çevirdi. Müzede, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren ülkemizin iktisadi bağımsızlık yolunda attığı büyük adımlar, bankanın tarihiyle birlikte ele alınıyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924’te kurulan Türkiye İş Bankası, milli iktisat tarihi açısından büyük önem taşıyan bugüne kadarki birikimini toplumla paylaşmak üzere, Ankara Ulus’taki tarihi binasını müzeye dönüştürdü.
Orijinal olarak korunan tarihi alanlar, sanat galerisi ve sergi salonları
Müzeye, bankanın kurucusu Atatürk’ün, askeri zaferlerin ancak iktisadi zaferlerle kalıcı olabileceği vizyonu çerçevesinde, ‘Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ adı verildi. 3 Mayıs’ta ziyarete açılan müzede, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren ülkemizin iktisadi bağımsızlık yolunda attığı büyük adımlar, bankanın tarihiyle birlikte ele alınıyor.
Müzeye dönüştürülen tarihi binanın bodrum katındaki kiralık kasa bölümüyle giriş ve birinci katlarında orijinal olarak korunan özel tarihi alanlar ziyarete açıldı. Zemin ve birinci katlarda ayrıca, bankanın iktisadi bağımsızlık tarihine dair koleksiyonunda yer alan fotoğraf, belge, obje ve filmler sergileniyor. İkinci katta, bankanın iletişim faaliyetlerini ve toplumsal katkılarını anlatan ‘Türkiye İş Bankası İftiharla Sunar’ başlıklı kalıcı bir sergi kurgusu yer alıyor.
Müzede, bir sanat galerisi ve süreli sergi salonları da mevcut. Sanat galerisinde ressam Mevlut Akyıldız’ın ‘Resmigeçit Ankara’ başlıklı sergisi; süreli sergi salonundaysa bir ayağı İstanbul’da açılan Milli Mücadele’nin 100. yılında ‘İstiklâl’ sergisi görülebiliyor.
Atatürk’ün misafir edildiği salon da gezilebiliyor
Tarihi bina, İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından 1929’da İş Bankası’nın üçüncü genel müdürlüğü olarak inşa edildi. Dekorasyonu, Atatürk’ün Çankaya Köşkü’ndeki çalışma odasını da tasarlayan Selahattin Refik Sırmalı tarafından yapılan 90 yıllık tarihi bina, hizmete açıldığı ilk günlerden itibaren Ankara’nın simge yapıları arasında yer aldı.
22 Ekim 1929’da Atatürk’ün misafir edildiği, orijinaline uygun şekilde korunan ‘İdare Meclisi Salonu’ da müzede izleyiciye açıldı. Kurt Bullent tarafından, Atatürk’ün ziyareti sırasında çekilen fotoğraftan yapılan bir yağlıboya tabloyla Atatürk’ün bankanın İskenderiye şubesine hitaben imzaladığı Weinberg tablosu da sergileniyor. Erken Cumhuriyet dönemi mimarisinin günümüze ulaşmış en önemli örneklerinden biri olan tarihi binada, Batı ve Osmanlı mimarisiyle Art Nouveau ve Neo Rönesans akımlarının izleri dikkat çekiyor.
Müze tasarımını Burçak Madran’ın, grafik tasarımını Emre Senan’ın, danışmanlığını Prof. Dr. Zafer Toprak’ın üstlendiği Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, pazartesi günleri hariç her gün 10.00-18.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.
‘İstiklal’ sergileri Ankara ve İstanbul’da yıl sonuna kadar ziyaret edilebilir
Türkiye İş Bankası, Atatürk’ün liderliğinde milletle el ele verilen Milli Mücadele’nin 100. yılında hazırladığı ‘İstiklal’ başlıklı sergilerini, İstanbul Eminönü’ndeki İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ziyaretçileriyle buluşturuyor.
Türk milletinin verdiği mücadeleyi bine yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatan ‘İstiklal’ sergileri, ziyaretçilerini yüz yıllık bir tarih yolculuğuna davet ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele’nin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergiler; ‘On Yıllık Savaş’, ‘Mütareke ve İşgal’, ‘Direniş ve Kuvayı Milliye’, ‘Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa’, ‘Hukuk ve Taarruz’, ‘İstiklal ve Cumhuriyet’ olmak üzere altı bölümde bilgi ve belgeleri ziyaretçilere aktarıyor.
Sergilerde savaşa dair askeri objeler, o dönem kaleme alınmış günlükler, notlar, savaş sırasında hazırlanmış ve savaşın seyrini belirleyen haritalarla cephelerde komuta kademeleri arasındaki emirler görülebiliyor.
Sergilerdeki projeksiyonlarda Milli Mücadele dönemine ait çok sayıda tarihi görüntü izlenebiliyor. Ziyaretçiler, etkileşimli ekranlar sayesinde sergide yer alan kişi, belge ve objelere dair ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyor. O dönemde yayımlanmış Minber, Tasviri Efkâr, Memleket, Ati, İkdam gibi gazetelere yansıyan başlıkları, muharebeler sırasında Milli Mücadele’yi anlatan propaganda afişlerini, dünya basınıyla yapılan mülakatları da sergide görmek mümkün.
Her iki müzede de yıl sonuna kadar görülebilecek olan ‘İstiklal’ sergileri, ziyaretçilerin hafızalarında Milli Mücadele’ye dair önemli izler bırakmayı hedefliyor.
Ankara’da resmigeçit
Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin üçüncü katında kapılarını ziyarete açan Ankara Sanat Galerisi’nin ilk konuğu ‘Resmigeçit Ankara’ başlıklı sergisiyle Mevlut Akyıldız oluyor. Sergi, rengârenk dünyasını dil, ironi ve alegori ekseninde resmeden Mevlut Akyıldız’ın 40 yıllık sanat hayatından seçmelerden oluşuyor. Yağlıboya çalışmaları, heykelleri ve cam altı resimleriyle tanınan Mevlut Akyıldız’ın modern yaşamın kaotik ve çelişkilerle dolu akışına eğlenceli bir üslupla yaklaştığı eserleri
31 Ağustos tarihine kadar görülebilecek.
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