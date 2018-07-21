Malzemenin tazesini ve iyi ÅŸartlarda yetiÅŸmiÅŸini almak mÃ¼him



Mutfakla uÄŸraÅŸmak aklÄ±nÄ±za ne zaman dÃ¼ÅŸtÃ¼?

- Ã‡ocukluÄŸum, okul yÄ±llarÄ±m, neÅŸeli, kalabalÄ±k ve birbirinden nefis kokularÄ±n yÃ¼kseldiÄŸi, daha yemek yemeden ruhunuzun doyduÄŸu aile mutfaklarÄ±nda geÃ§ti. Liseyi bitirdiÄŸimde hedefim aÅŸÃ§Ä± olmak deÄŸildi ama sonra rastlantÄ±lar ve karar deÄŸiÅŸiklikleriyle gastronomiye bilinÃ§li bir geÃ§iÅŸ yaptÄ±m. Ä°lk uyguladÄ±ÄŸÄ±m tarifi bile hatÄ±rlÄ±yorum. Teyzelerimden anneme, ondan da bana geÃ§en bir aile klasiÄŸi olan viÅŸneli keki piÅŸirmiÅŸtim.

Kitaptaki tarifler benim yemek tercihlerimi gÃ¶steriyor

ÂBugÃ¼ne kadar mutfakla ilgili Ã¶ÄŸrendiÄŸiniz en Ã¶nemli ÅŸey sizce ne?

- Malzemelerin tazesini, iyi ÅŸartlarda yetiÅŸmiÅŸ ve son tÃ¼ketim noktasÄ±na en iyi halinde ulaÅŸmÄ±ÅŸ olanlarÄ±nÄ± almak mÃ¼him. DolayÄ±sÄ±yla â€˜satÄ±n almaâ€™ en Ã¶nemli konu. PiÅŸirme ekipmanlarÄ± ve farklÄ± teknikler hakkÄ±nda bilgili olmak da mutfakta yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± besler. FarklÄ± tarifler dÃ¼ÅŸÃ¼nebilmek, donanÄ±mlÄ± olmak ÅŸart. Yemek piÅŸirmek, klasik tarifleri iyi uygulamak veya gÃ¼nÃ¼mÃ¼z ÅŸartlarÄ±na uyarlamak, deÄŸiÅŸen trendleri, saÄŸlÄ±klÄ± beslenme Ã¼zerine geliÅŸmeleri takip etmek olmazsa olmazdÄ±r.

Ââ€˜TÃ¼y Sikletâ€™te besin deÄŸerleri hesaplanmÄ±ÅŸ, rafine ÅŸekersiz, saÄŸlÄ±klÄ±, pratik ama Ã§ok uÄŸraÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ veren tarifler paylaÅŸÄ±yorsunuz. ReÃ§eteleri nasÄ±l oluÅŸturdunuz?

- Kitaptaki tarifler benim yemek tercihlerimi gÃ¶steriyor. â€˜TÃ¼y Sikletâ€™ beslenmesine dikkat eden, gÃ¼nÃ¼mÃ¼z ÅŸehir insanlarÄ±nÄ±n malzemeleri kolayca temin edebileceÄŸi, pratik hazÄ±rlanan, gÃ¶ze ve damaÄŸa hitap eden tariflerin kitabÄ±.

ÂDavet sofranÄ±zÄ±n en garanti yemeÄŸi ve tatlÄ±sÄ± hangisi?

- En garanti tatlÄ±, â€˜tarte tatinâ€™. AslÄ± elmayla olsa da bu pratik ve lezzetli tartÄ± mevsime gÃ¶re farklÄ± meyvelerle yapmak mÃ¼mkÃ¼n. Sofraya getirdiÄŸimde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ve kokusuyla beÄŸeni seslerini duymam garantidir. Yemek olarak ise, tabaklarÄ±n boÅŸ dÃ¶neceÄŸine emin olduÄŸum, mevsime gÃ¶re farklÄ± garnitÃ¼rleriyle fÄ±rÄ±nda balÄ±k veya bonfile.

Ââ€˜Yemekteyizâ€™ programÄ±nÄ± izliyor muydunuz? BeÅŸ yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n en az ikisi mercimek Ã§orbasÄ±, bonfile ve pilavdan oluÅŸan bir mÃ¶nÃ¼ hazÄ±rlÄ±yor. Yeniliklere kapalÄ± mÄ±yÄ±z, ne dersiniz?

- Ä°zliyordum tabii. BoÅŸ tenkitler deÄŸil, yapÄ±cÄ± olan olumsuz gÃ¶rÃ¼ÅŸler iÅŸimize yarar. Ã–zellikle yarÄ±ÅŸma ortamlarÄ±nda yeniliklere kapalÄ± olmamÄ±z biraz bundan kaynaklanabiliyor. SÃ¶z konusu programÄ±n izlediÄŸim bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinde yaratÄ±cÄ± fikirli yenilikleri veya dÃ¼nya mutfaÄŸÄ±ndan tarifleri farklÄ± yorumlayanlarÄ±, diÄŸer yarÄ±ÅŸmacÄ±lar -bu lezzetler kendi daÄŸarcÄ±klarÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in- kÄ±rÄ±cÄ± tenkitlerle eleÅŸtiriyor. YenilikÃ§iliÄŸin bireysel olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi oldukÃ§a zordur.

Â â€˜Mutlu Mutfakâ€™ kitaplarÄ±nÄ±z dÄ±ÅŸÄ±nda televizyon programÄ±nÄ±z, atÃ¶lye ve gezi organizasyonlarÄ±nÄ±z da var, deÄŸil mi?

- Evet, 2017â€™de baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z â€˜Elif ile Lezzet YolculuÄŸuâ€™nun yeni sezon Ã§ekimleri sÃ¼rÃ¼yor. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±m lezzet ve kÃ¼ltÃ¼r yolculuklarÄ±nÄ± aktardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z keyifli bir program bu. Sonbaharda da Okan Ãœniversitesi Gastronomi bÃ¶lÃ¼mÃ¼ iÃ§in tasarladÄ±ÄŸÄ±m â€˜Tohumdan TabaÄŸaâ€™ dersini hayata geÃ§ireceÄŸiz.



Ananas Tarte Tatin (6 kiÅŸilik)

Hamur: Â·150 gram tam buÄŸday unu Â·

75 gram tereyaÄŸÄ±

1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± hindistancevizi ÅŸekeri

1 yumurta sarÄ±sÄ± Â·

4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± pekmez Â·

1 ananas Â·

1 limon rendesi

Â·1-2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ badem.

YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±:

Un, ÅŸeker ve tereyaÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r. Yumurta sarÄ±sÄ± ve su ilave edilerek yumuÅŸak bir hamur elde edilir. Tuzsuz bademler sÄ±cak suda bekleterek soyulur, ince kÄ±yÄ±lÄ±r. Ananas yarÄ±m ay ÅŸeklinde dilimlenir. FÄ±rÄ±na girebilecek bir kaba Ã¶nce pekmez dÃ¶kÃ¼lÃ¼r, limon rendesi ve bademler serpilir. Ananas dilimleri hafifÃ§e Ã¼st Ã¼ste gelecek ÅŸekilde dizilir. Hamur, unlu tezgÃ¢hta kalÄ±ptan biraz bÃ¼yÃ¼k olacak ÅŸekilde aÃ§Ä±lÄ±r. AnanaslarÄ±n Ã¼zerine kapatÄ±lÄ±r, Ã§atalla delikler aÃ§Ä±lÄ±r. 200 derece Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ fÄ±rÄ±nda hamur kÄ±zarana kadar piÅŸirilir.

KÄ±ymalÄ± Ã‡Ä±tÄ±r BÃ¶rek (20 adet)

Malzemeler:

2 adet gÃ¼nlÃ¼k yufka Â·

1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sÄ±zma zeytinyaÄŸÄ±

Su Â· 150 gram kÄ±yma Â·

1 kÃ¼Ã§Ã¼k soÄŸan Â·

1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber.

YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±:

Bir kÃ¢se suya zeytinyaÄŸÄ± konur. Bir yufka tezgÃ¢ha serilir, zeytinyaÄŸlÄ± suyla Ä±slatÄ±lÄ±p ikinci yufka Ã¼zerine yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r. Bardakla yuvarlaklar kesilir. SoÄŸan rendelenir, kÄ±ymayla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r, tuz ve biber ilave edilir. Yuvarlak kesilen yufkalara harÃ§ konur. FÄ±rÃ§ayla etraflarÄ±na su sÃ¼rÃ¼lÃ¼r, yarÄ±m ay ÅŸeklinde kapatÄ±lÄ±r, yapÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in hafifÃ§e bastÄ±rÄ±lÄ±r. 180 derece Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ fÄ±rÄ±nda, 15-20 dakika piÅŸirilir. Åžefin Ã¶nerisi; sumaklÄ± ev yapÄ±mÄ± yoÄŸurtla deneyin.



TÃ¼y SikletÂ Elif Edes Tapan Alfa YayÄ±ncÄ±lÄ±k 182 sayfa 49 TL.Â

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