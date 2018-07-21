Malzemenin tazesini ve iyi ÅŸartlarda yetiÅŸmiÅŸini almak mÃ¼him

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
Haberler Kelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriMalzemenin tazesini ve iyi ÅŸartlarda yetiÅŸmiÅŸini almak mühim
GeriHÃ¼rriyet Pazar Malzemenin tazesini ve iyi ÅŸartlarda yetiÅŸmiÅŸini almak mühim
PaylaÅŸ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber:

Hürriyet Pazar
iizci@hurriyet.com.tr - FotoÄŸraflar: Kerim Ayhan YanÄ±k
21.07.2018 - 08:54, Son GÃ¼ncelleme:

Malzemenin tazesini ve iyi ÅŸartlarda yetiÅŸmiÅŸini almak mühim

Ä°pek Ä°ZCÄ°
Ä°pek Ä°ZCÄ°
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Ä°pek Ä°ZCÄ°
Ä°pek Ä°ZCÄ°
Malzemenin tazesini ve iyi ÅŸartlarda yetiÅŸmiÅŸini almak mühim

Åžef ve gastronomi yazarÄ± Elif Edes Tapanâ€™Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± â€˜Mutlu Mutfakâ€™ serisinin yeni kitabÄ± raflardaki yerini aldÄ±. â€˜TÃ¼y Sikletâ€™te kolay temin edilecek malzemelerle hazÄ±rlayabileceÄŸiniz pratik ama bir o kadar gÃ¶ze ve damaÄŸa hitap eden tarifler yer alÄ±yor.

Malzemenin tazesini ve iyi ÅŸartlarda yetiÅŸmiÅŸini almak mÃ¼him

Mutfakla uÄŸraÅŸmak aklÄ±nÄ±za ne zaman dÃ¼ÅŸtÃ¼?

- Ã‡ocukluÄŸum, okul yÄ±llarÄ±m, neÅŸeli, kalabalÄ±k ve birbirinden nefis kokularÄ±n yÃ¼kseldiÄŸi, daha yemek yemeden ruhunuzun doyduÄŸu aile mutfaklarÄ±nda geÃ§ti. Liseyi bitirdiÄŸimde hedefim aÅŸÃ§Ä± olmak deÄŸildi ama sonra rastlantÄ±lar ve karar deÄŸiÅŸiklikleriyle gastronomiye bilinÃ§li bir geÃ§iÅŸ yaptÄ±m. Ä°lk uyguladÄ±ÄŸÄ±m tarifi bile hatÄ±rlÄ±yorum. Teyzelerimden anneme, ondan da bana geÃ§en bir aile klasiÄŸi olan viÅŸneli keki piÅŸirmiÅŸtim.

Kitaptaki tarifler benim yemek tercihlerimi gÃ¶steriyor

ÂBugÃ¼ne kadar mutfakla ilgili Ã¶ÄŸrendiÄŸiniz en Ã¶nemli ÅŸey sizce ne?

- Malzemelerin tazesini, iyi ÅŸartlarda yetiÅŸmiÅŸ ve son tÃ¼ketim noktasÄ±na en iyi halinde ulaÅŸmÄ±ÅŸ olanlarÄ±nÄ± almak mÃ¼him. DolayÄ±sÄ±yla â€˜satÄ±n almaâ€™ en Ã¶nemli konu. PiÅŸirme ekipmanlarÄ± ve farklÄ± teknikler hakkÄ±nda bilgili olmak da mutfakta yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± besler. FarklÄ± tarifler dÃ¼ÅŸÃ¼nebilmek, donanÄ±mlÄ± olmak ÅŸart. Yemek piÅŸirmek, klasik tarifleri iyi uygulamak veya gÃ¼nÃ¼mÃ¼z ÅŸartlarÄ±na uyarlamak, deÄŸiÅŸen trendleri, saÄŸlÄ±klÄ± beslenme Ã¼zerine geliÅŸmeleri takip etmek olmazsa olmazdÄ±r.

Ââ€˜TÃ¼y Sikletâ€™te besin deÄŸerleri hesaplanmÄ±ÅŸ, rafine ÅŸekersiz, saÄŸlÄ±klÄ±, pratik ama Ã§ok uÄŸraÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ veren tarifler paylaÅŸÄ±yorsunuz. ReÃ§eteleri nasÄ±l oluÅŸturdunuz?

- Kitaptaki tarifler benim yemek tercihlerimi gÃ¶steriyor. â€˜TÃ¼y Sikletâ€™ beslenmesine dikkat eden, gÃ¼nÃ¼mÃ¼z ÅŸehir insanlarÄ±nÄ±n malzemeleri kolayca temin edebileceÄŸi, pratik hazÄ±rlanan, gÃ¶ze ve damaÄŸa hitap eden tariflerin kitabÄ±.

ÂDavet sofranÄ±zÄ±n en garanti yemeÄŸi ve tatlÄ±sÄ± hangisi?

- En garanti tatlÄ±, â€˜tarte tatinâ€™. AslÄ± elmayla olsa da bu pratik ve lezzetli tartÄ± mevsime gÃ¶re farklÄ± meyvelerle yapmak mÃ¼mkÃ¼n. Sofraya getirdiÄŸimde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ve kokusuyla beÄŸeni seslerini duymam garantidir. Yemek olarak ise, tabaklarÄ±n boÅŸ dÃ¶neceÄŸine emin olduÄŸum, mevsime gÃ¶re farklÄ± garnitÃ¼rleriyle fÄ±rÄ±nda balÄ±k veya bonfile.

Ââ€˜Yemekteyizâ€™ programÄ±nÄ± izliyor muydunuz? BeÅŸ yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n en az ikisi mercimek Ã§orbasÄ±, bonfile ve pilavdan oluÅŸan bir mÃ¶nÃ¼ hazÄ±rlÄ±yor. Yeniliklere kapalÄ± mÄ±yÄ±z, ne dersiniz?

- Ä°zliyordum tabii. BoÅŸ tenkitler deÄŸil, yapÄ±cÄ± olan olumsuz gÃ¶rÃ¼ÅŸler iÅŸimize yarar. Ã–zellikle yarÄ±ÅŸma ortamlarÄ±nda yeniliklere kapalÄ± olmamÄ±z biraz bundan kaynaklanabiliyor. SÃ¶z konusu programÄ±n izlediÄŸim bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinde yaratÄ±cÄ± fikirli yenilikleri veya dÃ¼nya mutfaÄŸÄ±ndan tarifleri farklÄ± yorumlayanlarÄ±, diÄŸer yarÄ±ÅŸmacÄ±lar -bu lezzetler kendi daÄŸarcÄ±klarÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in- kÄ±rÄ±cÄ± tenkitlerle eleÅŸtiriyor. YenilikÃ§iliÄŸin bireysel olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi oldukÃ§a zordur.

Â â€˜Mutlu Mutfakâ€™ kitaplarÄ±nÄ±z dÄ±ÅŸÄ±nda televizyon programÄ±nÄ±z, atÃ¶lye ve gezi organizasyonlarÄ±nÄ±z da var, deÄŸil mi?

- Evet, 2017â€™de baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z â€˜Elif ile Lezzet YolculuÄŸuâ€™nun yeni sezon Ã§ekimleri sÃ¼rÃ¼yor. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±m lezzet ve kÃ¼ltÃ¼r yolculuklarÄ±nÄ± aktardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z keyifli bir program bu. Sonbaharda da Okan Ãœniversitesi Gastronomi bÃ¶lÃ¼mÃ¼ iÃ§in tasarladÄ±ÄŸÄ±m â€˜Tohumdan TabaÄŸaâ€™ dersini hayata geÃ§ireceÄŸiz.

Malzemenin tazesini ve iyi ÅŸartlarda yetiÅŸmiÅŸini almak mÃ¼him

Ananas Tarte Tatin (6 kiÅŸilik)

Hamur: Â·150 gram tam buÄŸday unu Â·
75 gram tereyaÄŸÄ±
1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± hindistancevizi ÅŸekeri
1 yumurta sarÄ±sÄ± Â·
4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± pekmez Â·
1 ananas Â·
1 limon rendesi
Â·1-2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ badem.

YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±:
Un, ÅŸeker ve tereyaÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r. Yumurta sarÄ±sÄ± ve su ilave edilerek yumuÅŸak bir hamur elde edilir. Tuzsuz bademler sÄ±cak suda bekleterek soyulur, ince kÄ±yÄ±lÄ±r. Ananas yarÄ±m ay ÅŸeklinde dilimlenir. FÄ±rÄ±na girebilecek bir kaba Ã¶nce pekmez dÃ¶kÃ¼lÃ¼r, limon rendesi ve bademler serpilir. Ananas dilimleri hafifÃ§e Ã¼st Ã¼ste gelecek ÅŸekilde dizilir. Hamur, unlu tezgÃ¢hta kalÄ±ptan biraz bÃ¼yÃ¼k olacak ÅŸekilde aÃ§Ä±lÄ±r. AnanaslarÄ±n Ã¼zerine kapatÄ±lÄ±r, Ã§atalla delikler aÃ§Ä±lÄ±r. 200 derece Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ fÄ±rÄ±nda hamur kÄ±zarana kadar piÅŸirilir.

Malzemenin tazesini ve iyi ÅŸartlarda yetiÅŸmiÅŸini almak mÃ¼him

KÄ±ymalÄ± Ã‡Ä±tÄ±r BÃ¶rek (20 adet)

Malzemeler:
2 adet gÃ¼nlÃ¼k yufka Â·
1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sÄ±zma zeytinyaÄŸÄ±
Su Â· 150 gram kÄ±yma Â·
1 kÃ¼Ã§Ã¼k soÄŸan Â·
1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber.

YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±:
Bir kÃ¢se suya zeytinyaÄŸÄ± konur. Bir yufka tezgÃ¢ha serilir, zeytinyaÄŸlÄ± suyla Ä±slatÄ±lÄ±p ikinci yufka Ã¼zerine yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r. Bardakla yuvarlaklar kesilir. SoÄŸan rendelenir, kÄ±ymayla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r, tuz ve biber ilave edilir. Yuvarlak kesilen yufkalara harÃ§ konur. FÄ±rÃ§ayla etraflarÄ±na su sÃ¼rÃ¼lÃ¼r, yarÄ±m ay ÅŸeklinde kapatÄ±lÄ±r, yapÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in hafifÃ§e bastÄ±rÄ±lÄ±r. 180 derece Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ fÄ±rÄ±nda, 15-20 dakika piÅŸirilir. Åžefin Ã¶nerisi; sumaklÄ± ev yapÄ±mÄ± yoÄŸurtla deneyin.

Malzemenin tazesini ve iyi ÅŸartlarda yetiÅŸmiÅŸini almak mÃ¼him

TÃ¼y SikletÂ Elif Edes Tapan Alfa YayÄ±ncÄ±lÄ±k 182 sayfa 49 TL.Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Ä°pek Ä°ZCÄ°
Ä°pek Ä°ZCÄ°
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber
R

Ä°lham veren her kadÄ±nÄ±n aÅŸtÄ±ÄŸÄ± 9 bÃ¼yÃ¼k engel

GÃ¶kbakar Ailesi

O ayrÄ±ntÄ±lar gÃ¶zden kaÃ§madÄ±

ÅžÃ¶hret zehirdir panzehrini bulmazsan Ã¶lÃ¼rsÃ¼n