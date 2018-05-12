Maçka Parkı ağaçlarının peşinde...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriMaçka Parkı ağaçlarının peşinde...
GeriHürriyet Pazar Maçka Parkı ağaçlarının peşinde...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Hürriyet Pazar
serkan.ocak@hurriyet.com.tr \ Fotoğraflar: Serkan Ocak - Drone fotoğrafı: Sebati KARAKURT
12.05.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Maçka Parkı ağaçlarının peşinde...

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
Maçka Parkı ağaçlarının peşinde...

İstanbul’un sayılı yeşil alanlarından Maçka Parkı, şubat ayında tünel yapımı gerekçe gösterilerek sökülen 199 ağaçla gündeme gelmişti. İBB bu ağaçların başka yerlere nakledileceğini açıklamıştı. Dediğini yaptı da... Peki uygulama başarılı oldu mu? Uzmanlarla birlikte yeni yerlerinde inceleyip nedenleriyle durum raporu çıkardık: Sarıyer’deki çınarlarda ümit var ama Zekeriyaköy’e dikilen sedirlerin neredeyse tamamı kurudu.

Maçka Parkı’na tünel yapılıp yapılmaması aslında uzun süredir tartışılan bir konu. İtirazlar, davalar, protestolar... Ancak geçen şubat, ani bir gelişme oldu. Kentin en gözde parkından 199 ağaç, 16 Şubat gecesi sökülüverdi. Kimse ne olup bittiğini anlayamadan, tüm itirazlara rağmen, budaması tamamlanan ağaçlar yeni yerlerine taşındı. Tam dört ay sonra ağaçları yerlerinde görmeye gittik. Sonuç vahimdi...

Dikim yerlerinden ilki Zekeriyaköy’ün girişinde, küçük bir göletin yanında bulunan boş bir arazi. Mevsim itibariyle her yer yemyeşil. Bu görüntüyü bozan tek bir bölge var: Maçka’dan getirilen ağaçların dikildiği alan...

Maçka’nın ağacından eser yok şimdi!
daha fazla video için

Burada tam 44 sedir ağacı bulunuyor. Kimi mavi, kimiyse kara selvi. Açılan çukurlara dikildikten sonra devrilmesinler diye birbirlerine bağlandıkları ipler hâlâ duruyor. Çoğu sararmış, kiminin dalları çoktan aşağıya düşmüş.

Maçka Parkı ağaçlarının peşinde...

Ağaç sökme işlemleri Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu’na bakan kısımda yapıldı. Bu alanda tünel inşaatı halen tüm hızıyla devam ediyor.

Yeri de yanlış, tekniği de...

Orman mühendisi Muhsin Kılıçoğlu’yla birlikte, ağaçların yanındayız. Kılıçoğlu, “Burada 50 yaşını aşmış ağaçlar var. Bir defa, teknik olarak yanlış dikilmişler. Ayrıca bu türün buraya dikilmesi de doğru değil. Bu selvi ağacı çukura dikilirse tabanı su toplar. Burası sulak bir havza” diyerek giriyor söze.

Ona göre bu ağaçların canlılığını kaybetmeye başlamasının asıl nedeni kuruma değil, çürüme: “Kökleri çürümüştür. Etrafınıza bir bakın; bu güzel dokuda hiç iğne yapraklı ağaç var mı? Yok. Ihlamur, gürgen, söğüt var. Çünkü burası sulak arazi. Yer seçimi yanlış olunca tabiattan şamarı yersin. Tümsek dikim yapılsa belki bu sorun olmazdı.

Kılıçoğlu, bu ağaçların daha da kuruyacağını vurguluyor. Çözüm formülünü de gene ondan öğreniyoruz: “Sarfiyat hacmini azaltmak gerekir. Yani ağacın küçültülmesi gerekiyor. Tam anlamıyla bir budama yapılmamış. Eğer bir şey yapılacaksa tabiatı taklit etmeli. Etrafa baksalar ne dikmek gerektiğini anlarlar. Buradaki koca ağaçların çoğu dişbudak. Ayrıca buranın doğal florası var.”

Maçka Parkı ağaçlarının peşinde...

Maçka Parkı’ndan sökülen ağaçlardan 44’ü Zekeriyaköy’deki boş araziye dikildi. Ancak fotoğraftaki işaretli alanda gördüğünüz bu ağaçların büyük bir kısmı tamamen kurudu.

Kılcal kökler önemli

16 Şubat’ta ağaçların bir gecede sökülmesinin ardından ağaçların yanlış taşındığı da gündeme gelmişti. Bu konuda da KTÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu’na danıştık: “Büyük ağacı taşırken köklerin hava almaması gerekiyor. Bu arada, odunsu kökler ağacın yerinde durması için mühimdir ama asıl kılcal kökler hayati önem taşır. Taşımak kolay değil. Söküm aşamasında hangi yöne baktığı iyi belirlenip dikileceği yerin ona göre seçilmesi, neminden kaybetmemiş olması gerekir. ‘100 ağaç kestik ama 100 katını diktik’ demekle olmuyor. Çünkü kesilen ağaç, dikilense fidan. Bir ağacı taşımak için bir-iki yıllık ön hazırlık yapmak gerekiyor.”

Kurdoğlu, bu operasyonun nasıl yapılması gerektiğini ise Gürcistan’da taşınan yetişkin bir meşe ağacını örnek göstererek anlatıyor...

Maçka Parkı ağaçlarının peşinde...
Ağaç böyle taşınır
İşte örnek bir uygulama: Gürcistan’da yetişkin bir meşe ağacı böyle taşındı.

Çınarlardan iyi haber var

Sökülen ağaçların diğer yarısı da Sarıyer’de, Belgrad Ormanları’nın içinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı’na dikildi. Gazeteci olduğumuzu söylediğimizde buraya girmemiz zor oldu ama Maçka Parkı’ndan getirilerek buraya dikilen ağaçları kolayca bulduk. Tabiat Parkı’nda konser ve etkinlik alanı olarak yapılan açık alanın etrafında çok sayıda çınar ağacı vardı.

Buradaki çınar, yalancı keçiboynuzu (Gleditsia triacanthos) ağaçları ise derin budama yapılarak buraya getirilmişti. İşaretli olanları tek tek gezdik. Ağaçların çoğu filizlenmeye başlamıştı.

Parktaki bahçıvan da buraya ekilen ağaçların tuttuğunu ve çok sevindiklerini anlattı. Ancak bir kısmı da buraya dikilen iğne yapraklı selviler için haberlerimiz kötü: Maalesef akıbetleri Zekeriyaköy’le aynı olacak...

Maçka Parkı ağaçlarının peşinde...

‘Derin budama’ yapılarak Belgrad Ormanları’nın içindeki Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı’na dikilen çınarlara dikkatli bakarsanız çoğunun filizlenmeye başladığını göreceksiniz. Ancak uzmanlara göre iğne yapraklı selvilerin bu parkta tutunması imkânsız.

En başından beri takip ediyoruz

İstanbul Çevre Konseyi’nden Şeyma Dumrul, bir çevre örgütü olarak Maçka Parkı’ndaki olayları yakından takip ettiklerini söylüyor: “Sökülen ağaçları nereye diktiklerine baktık. Burada gözlem yaptık. Artık bu ağaçların kuruduğunu anladık. Şimdiden dörtte biri yok oldu. Yurtdışında böyle bir taşıma işlemi için iki yıl önceden hazırlık yapılıyor. Burada bir gecede yapıldı. Sonuç ortada. Kamuoyunda bir algı oluşturmak için ağaçları kurban ettiler. Kuruyacağı zaten belliydi. Maçka Parkı, Şişli için, İstanbul için çok önemli. Şehirde nefes alınabilecek tek yer. Maçka Parkı olduğu gibi korunmalıydı. Üstelik yeni dikilen yerde ağaca ihtiyaç yok. Sorun sadece tür seçimi de değil, oradan ağaçlar hiç sökülmemeliydi, Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Maçka Parkı ağaçlarının peşinde...

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Şeyma Dumrul, “Ağaçlar oradan hiç sökülmemeliydi” diyor.
Maçka Parkı ağaçlarının peşinde...

Orman mühendisi Kılıçoğlu’na göre Zekeriyaköy’deki ağaçlar, alanın yapısı dikkate alınmadan dikildiği için çürüdü.

85’i Maçka Parkı’ndaydı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Karayolu Tüneli projesi kapsamında Maçka Parkı’ndan sökülen ağaçlarla ilgili şu açıklamada bulunmuştu: “Çalışma alanı içerisinde toplam 199 ağaç bulunmakta, bu ağaçların 85 adedi Maçka Parkı içerisinde yer almaktadır. Maçka Parkı’ndaki 3 bin 500 metrekare alanda bulunan 85 ağaç, Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı’na dikilecektir. Park dışında kalan 114 ağaç da farklı bölgelere nakledilecektir.”

 

 

 

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Herkesin ilk moda ikonu aynı değil mi?

Bakın bebeğine nasıl bir isim verdi

Şebnem Bozoklu: Güzel evlilikti ama bitti!

SPONSORLU

Kendi yolunu çizmiş kadınların ilham veren hikayeleri