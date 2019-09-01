Küçük akbabaların yeni hayatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriKüçük akbabaların yeni hayatı
GeriHürriyet Pazar Küçük akbabaların yeni hayatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Pazar
01.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Küçük akbabaların yeni hayatı

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Küçük akbabaların yeni hayatı

Dünya genelinde uçurumun kenarındalar. Ama Türkiye’de onlar için durum farklı. Burası onların adeta son sığınağı... Avrupa’nın en kalabalık akbaba nüfusunun yaşadığı Ankara Beypazarı’nda 90 yuva izleniyor ve korunuyor. Yüzde 80’e yakın bir üreme başarısı sağlayan küçük akbabalar bu yıl da Türkiye’den yeni çocuklarla birlikte mutlu ayrılacak.

Onlar, akbaba ailesinin en küçük bireyi.... Bir zamanlar Hindistan ve Nepal’de sayıları yüz binlerle ifade ediliyordu. Onları yok olmanın eşiğine ineklerde kullanılan ‘diklofenak’ ve ‘ketoprofen’ içerikli ilaçlar getirdi... Bu ilaçların verildiği hayvanların leşlerini yiyen ne kadar küçük akbaba varsa hepsi zehirlenerek öldü. Sorunu tespit eden ancak makalesinin yayımlanması için iki yıl bekleyen bir bilim insanı da bu yok oluşa ekstra katkı sundu.

Hal böyle olunca sayısı hızla azalan küçük akbabaların nüfusları dünya ölçeğinde 30 bine kadar düştü. Üstelik onları bu duruma getiren sorunların birçoğu halen ortada duruyor.

Türkiye’de ise durum farklı! 1000-2000 çift akbabanın yaşadığı düşünülen ülkemizde nihayet bu türün azalmasının önüne geçilmiş durumda. Tüm Avrupa’da en büyük akbaba nüfusunun yaşadığı Beypazarı’nda Doğa Derneği’nin yürüttüğü çalışmalarla nüfusun stabil duruma geçtiğini belirten Doğa Derneği Bozkır Program Koordinatörü Itri Levent Erkol, “Beypazarı onlar için tam bir sığınak. Burada mutlular ve ürüyorlar. Ancak onlar için tehlike geçmiş değil. Onlar için en büyük sorunlardan biri mera hayvancılığından kapalı alan hayvancılığına geçilmiş olması. Bu hayvanın besin bulmasını zorlaştırıyor” diyor.

Doğa Derneği’nde Yırtıcı Kuşlar Sorumlusu Şafak Arslan da akbabaları korumak için Beypazarı kırsalında çobanlarla birlikte çalıştıklarını belirterek “Çobanlar akbabaları tanıyor ve seviyor. Seviyorlar çünkü kaybolan hayvanlarını onları izleyerek buluyorlar. Bu işbirliği ile önümüzdeki yıllarda daha çok akbaba yuvası keşfetmeyi ve onları daha etkin korumayı hedefliyoruz. Bölgede onların yaşama ihtimali olan çok yer var ve henüz hepsine bakabilmiş değiliz” diyor.

Beypazarı’nın beyaz kanatları

Küçük akbaba ülkemizde görülen dört tür akbabanın en küçüğü. Kırmızı listede yer alan yani küresel ölçekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan küçük akbabaların dünyadaki nüfusları hızla düşerken ülkemizde hâlâ düzenli olarak çoğalıyor. Kars ve Iğdır’daki Arpaçay Kanyonu ile Aras Vadisi, Doğu Anadolu‘daki önemli yaşam alanları. Ankara Beypazarı ise tüm Avrupa’daki en büyük ‘küçük akbaba’ nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Bugünlerde Beypazarı’nı ziyaret ederseniz göç hazırlığındaki küçük akbabaları gökyüzünde süzülürken izleyebilirsiniz.

Küçük akbabaların yeni hayatı

Kanat açıklığı 155–180 cm arasında olan küçük akbabaların dünya nüfusunun 21 bin 900 ila 30 bin birey arasında olduğu tahmin ediliyor.

TEMA Vakfı İzmir için fidan bağışı bekliyor

TEMA Vakfı, İzmir’in Karabağlar yangınının ardından yanan alanın ağaçlandırılması için kampanya başlattı. Dileyen herkes TEMA Vakfı’nın Türkiye İş Bankası Levent Şubesi (1035) TR18 0006 4000 0011 0351 2730 60 numaralı banka hesabına fidan bağışı yaparak kampanyaya destek olabiliyor. Bir fidan bedeli 10 TL.

Küçük akbabaların yeni hayatı

En gizemli kelebek bulundu

Adı Kuzeyli Nazuğum... “Türkiye’nin görmesi en zor canlısı hangisi” sorusunun doğru yanıtı olacak kadar gizemli bir canlı. Bugüne kadar 1970 yılında bir kez görüldü; o da Ağrı Dağı’nın 4000 metre yükseğinde. Neyse ki doğa araştırmacıları ve gözlemcileri Süleyman Ekşioğlu ve Emin Yoğurtçuoğlu geçen günlerde Ağrı Dağı’na düzenledikleri ekspedisyon ile artık bir efsaneye dönüşen türü yeniden bularak görüntülemeyi başardılar. Toplamda 30 km ve 15 saat süren zorlu bir yolculuk yapan ikili, türü yine 3800-4000 metre arasında gördü.

Küçük akbabaların yeni hayatı

Gökten leylek geçer de yağar da

Kuş göçünün tam ortasındayız. Avrupa’dan yola çıkıp Afrika’ya kışı geçirmek üzere giden leylekler bugünlerde üzerimizden uçuyor. Tek yapmanız gereken arada bir başınızı kaldırıp gökyüzüne bakmak. Daha da şanslıysanız fotoğraftaki gibi leylek yağmuruna da denk gelebilirsiniz. Göç yolundaki leylek sürüsü yağan yağmur nedeniyle yolculuklarına mola vermek zorunda kalarak İstanbul’un Ümraniye ilçesinde çatılara kondu.

Küçük akbabaların yeni hayatı

 

 

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Murat Dalkılıç'ın yeni şarkısı Hande Erçel'e
Baklavaya aşığım!
10 kilo verdi!
Aile pozu!