Kız sen İstanbul’un neresindensin?
Rengârenk yapraklarla süslü ağaçlar, çiçekler hatta sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için papatyalar... Üstelik mahalle aralarında, yol kenarlarında... Yeter ki gözlerinizi beton olmayan bir yere çevirin. Ne kadar hor davransak da insanların olduğu kadar bitkilerin de toplanma alanı İstanbul. Birçok Avrupa ülkesinin toplamından daha fazla bitki çeşitliliğine sahip. Çünkü İstanbul bitki göç yolu üzerinde ve komşu ülkelerde de doğal olan çok sayıda bitki İstanbul’a gelip kalmış. Ilıman bir iklime sahip olması, farklı ekosistemleri barındırması da çeşitliliğin artmasına olanak sağlıyor.
Bugünlerde görebileceğimiz en güzel çiçekler
◊ Andızotu
(Yol kenarları ve açık alanlarda yaygın)
◊ Narin acı çiğdem
(Endemik - Belgrad Ormanı)
◊ Karahindiba
(Açık alanlarda ve parklarda yaygın)
◊ Kır papatyası
(Açık çayırlık alanlarda)
◊ Güz lalesi ya da Çiğdem
(Belgrad Ormanı)
◊ Sümbülcük ya da Güz sümbülü (Belgrad Ormanı ve açık kayalık alanlarda)
İÜ Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ünal Akkemik ile yeni çıkan ‘Ağaçların Fizyolojisi’ adlı kitabı vesilesiyle buluştuk, İstanbul’un bitkisel zenginliklerinin izini sürdük.
2 BİN 500
İstanbul’daki bitki çeşidi sayısı... Bu sayı bütün İngiltere’de 2 bin.
İstanbul’un çiçek ve ağaçları için en büyük 5 tehlike
◊ Aşırı nüfus artışı
Yapılaşma, doğal yeşil alanlara, sulak alanlara ve kumullara baskıyı da getirdiğinden doğal türlerin yaşam alanlarının aşırı derecede zarar görmesine sebep oluyor.
◊ İstanbul’da yapılan megaprojeler Bu projeler çok kısa bir zaman dilimi içerisinde 10 bin hektara yakın orman ve yeşil alanın zarar görmesine
neden oldu.
◊ Orman içlerindeki piknik alanları
Tesisleşme ve kapasitesinin çok üzerinde kullanım, adı ister piknik alanı, tabiat parkı ya da başka bir şey olsun, bitkilerin yaşam
alanlarını ortadan kaldırıyor.
◊ Kontrolsüz köpekler
Doğaya bırakılan hayvanlar da doğal
dengenin bozulmasına yol açıyor.
◊ Doğaya atılan çöpler
En önemli sorunlardan biri de ormanlara ve doğal tüm alanlara aşırı derecede çöp atılması: Pet şişeler, ıslak mendiller, lastikler, şişeler...
Yavşanotu
İstanbul’un en zengin 5 alanı
◊ Batı İstanbul Meraları olarak adlandırılan Küçükçekmece-Yarımburgaz Mağaraları-Sazlıdere-Terkos
Gölü boyunca açık alanlar, makilikler
◊ Ömerli Baraj Havzası
◊ Aydos tepeleri ve çevresi
◊ Kilyos-Şile ve
Terkos kumulları
◊ İstanbul Boğazı kuzey alanlarındaki ormanlık alanlar ve makilikler
İsmini İstanbul’dan alan bitkiler
Riva sığırkuyruğu, Kilyos düğmesi ya da Kilyos peygamberçiçeği, Kilyos moru, Kadıköy çiğdemi, Aydos çiğdemi, İstanbul madımağı,
Ümraniye çiğdemi, İstanbul düğün çiçeği, İstanbul nazendesi.
İstanbul düğün çiçeği
En azimli 5 istilacı tür
İstilacı ve yetişme ortamı isteği çok geniş olan türler insan müdahalesi görmüş alanlarda hızla yayılıyor.
◊ Otsu bitkiler: Yapışkanotu, karahindiba, yavşanotu
◊ Ağaçlar: Yalancı akasya, kokarağaç
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