Kız sen İstanbul’un neresindensin?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriKız sen İstanbul’un neresindensin?
GeriHürriyet Pazar Kız sen İstanbul’un neresindensin?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Pazar
10.11.2018 - 15:59, Son Güncelleme:

Kız sen İstanbul’un neresindensin?

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Kız sen İstanbul’un neresindensin?

Rengârenk yapraklarla süslü ağaçlar, çiçekler hatta sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için papatyalar... Üstelik mahalle aralarında, yol kenarlarında... Yeter ki gözlerinizi beton olmayan bir yere çevirin. Ne kadar hor davransak da insanların olduğu kadar bitkilerin de toplanma alanı İstanbul. Birçok Avrupa ülkesinin toplamından daha fazla bitki çeşitliliğine sahip. Çünkü İstanbul bitki göç yolu üzerinde ve komşu ülkelerde de doğal olan çok sayıda bitki İstanbul’a gelip kalmış. Ilıman bir iklime sahip olması, farklı ekosistemleri barındırması da çeşitliliğin artmasına olanak sağlıyor.

Bugünlerde görebileceğimiz en güzel çiçekler
◊ Andızotu
(Yol kenarları ve açık alanlarda yaygın)
◊ Narin acı çiğdem
(Endemik - Belgrad Ormanı)
◊ Karahindiba
(Açık alanlarda ve parklarda yaygın)
◊ Kır papatyası
(Açık çayırlık alanlarda)
◊ Güz lalesi ya da Çiğdem
(Belgrad Ormanı)
◊ Sümbülcük ya da Güz sümbülü (Belgrad Ormanı ve açık kayalık alanlarda)

Kız sen İstanbul’un neresindensin


İÜ Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ünal Akkemik ile yeni çıkan ‘Ağaçların Fizyolojisi’ adlı kitabı vesilesiyle buluştuk, İstanbul’un bitkisel zenginliklerinin izini sürdük.

2 BİN 500
İstanbul’daki bitki çeşidi sayısı... Bu sayı bütün İngiltere’de 2 bin.

İstanbul’un çiçek ve ağaçları için en büyük 5 tehlike
◊ Aşırı nüfus artışı
Yapılaşma, doğal yeşil alanlara, sulak alanlara ve kumullara baskıyı da getirdiğinden doğal türlerin yaşam alanlarının aşırı derecede zarar görmesine sebep oluyor.
◊ İstanbul’da yapılan megaprojeler Bu projeler çok kısa bir zaman dilimi içerisinde 10 bin hektara yakın orman ve yeşil alanın zarar görmesine
neden oldu.
◊ Orman içlerindeki piknik alanları
Tesisleşme ve kapasitesinin çok üzerinde kullanım, adı ister piknik alanı, tabiat parkı ya da başka bir şey olsun, bitkilerin yaşam
alanlarını ortadan kaldırıyor.
◊ Kontrolsüz köpekler
Doğaya bırakılan hayvanlar da doğal
dengenin bozulmasına yol açıyor.
◊ Doğaya atılan çöpler
En önemli sorunlardan biri de ormanlara ve doğal tüm alanlara aşırı derecede çöp atılması: Pet şişeler, ıslak mendiller, lastikler, şişeler...

Kız sen İstanbul’un neresindensin
Yavşanotu

İstanbul’un en zengin 5 alanı
◊ Batı İstanbul Meraları olarak adlandırılan Küçükçekmece-Yarımburgaz Mağaraları-Sazlıdere-Terkos
Gölü boyunca açık alanlar, makilikler
◊ Ömerli Baraj Havzası
◊ Aydos tepeleri ve çevresi
◊ Kilyos-Şile ve
Terkos kumulları
◊ İstanbul Boğazı kuzey alanlarındaki ormanlık alanlar ve makilikler

İsmini İstanbul’dan alan bitkiler
Riva sığırkuyruğu, Kilyos düğmesi ya da Kilyos peygamberçiçeği, Kilyos moru, Kadıköy çiğdemi, Aydos çiğdemi, İstanbul madımağı,
Ümraniye çiğdemi, İstanbul düğün çiçeği, İstanbul nazendesi.

Kız sen İstanbul’un neresindensin

İstanbul düğün çiçeği

En azimli 5 istilacı tür
İstilacı ve yetişme ortamı isteği çok geniş olan türler insan müdahalesi görmüş alanlarda hızla yayılıyor.
◊ Otsu bitkiler: Yapışkanotu, karahindiba, yavşanotu
◊ Ağaçlar: Yalancı akasya, kokarağaç

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Korumasının öldüğü kazada Bengü'ye suçlama

09.05 THY uçağı

Hande Ataizi: Bitlendik!

Bülent Ersoy ile Muazzez Abacı aynı sahnede