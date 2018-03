Kıştan sonra yazdan önce mutluluk verecek 77 güzel şey

Edis’in yeni albümü mü yoksa Eypio single’ı mı?

MÜZİK/Naim Dilmener

1-Dev sesli Burcu Güneş türkü söylüyor. Böyle bir sesle türküler, her zamankinden daha fazla duyulacak/dinlenecek. ‘Adaletin Bu mu Dünya’ya bilhassa dikkat!

2-Nazan Öncel’in yeni albümü o eski günlerinin tadında değil ama Öncel’in zekâsının kıvraklığından pay kapmış şarkı da mevcut: ‘İllegal’.

3-Edis’in popülerliği öyle böyle değil, çok seviliyor. Yeni albümü ‘An’, önümüzdeki bahar büyük ihtimalle en fazla dinlenecek pop albüm olacak.

Edis



4-Nisan ayında Yıldız Tilbe tribute çıkıyor; 40 sanatçı/40 şarkı... Nisanda Şebnem Ferah’tan da albüm geliyor. Mayısta da Funda Arar ve Sibel Can albümleri var. Mustafa Sandal, Eypio ile single yapacak; Mor ve Ötesi de single. İrem Derici’nin albümü haziranda.

Caz festivali mi yoksa pop rock mı?

KONSER/Tolga Akyıldız

5-Sonar İstanbul: Müzik ve teknoloji içerikli festivalin ikincisi. Fatboy Slim, Jon Hopkins ve Roosevelt öne çıkanları. (6-7 Nisan - Zorlu PSM)

6-Everything Everything: Manchester’ın şahsına münhasır deneysel pop rock’çıları üç yıl aradan sonra İstanbul’da. (21 Nisan - Salon İKSV)

7-Nilüfer Yanya: Londra’yı sallayan Türk kızı İstanbul’a her ziyaretinde daha büyük bir isim olarak geliyor. Indie pop’un soul soslu prensesini canlı görün. (25 Nisan - Babylon)

8-Zorlu PSM Caz Festivali: Müziğin her türünü cazla flört ettiren festivalde 12 gün boyunca 30’u aşkın performans: Stacey Kent, Dardust, Bill Frisell... (2-13 Mayıs - Zorlu PSM)

Stacey Kent



9-Angel Olsen: ABD’li indie folk rock’çı Olsen’in biletleri üç yıl önceki konserinde çok önceden tükenmişti. Yine olabilir. (3-4 Mayıs - Salon)

10-Camel: İngiliz efsanevi progresif rock grubu klasiklerini de kapsayan bir repertuvarla geliyor. (22-23 Mayıs - Zorlu PSM)

Botanik çayları mı, agave balı mı?

MİKSOLOJİ/Ertan Engin

11-Kokteyl içme yaygınlaştıkça ‘nereden daha az kalori alırım, ne katsan daha faydalı olur’ arayışı da artıyor. Sezonun en trend kokteylleri doğal meyve ve botanik çaylarıyla hazırlananlar.

12-Meyve çaylarını bal, agave balı gibi doğal tatlılarla kullanmak da doğal ve az kalori için yükselen bir trend. Tarçın, karanfil, zencefil gibi tatları kaynatıp, doğal şekerle hazırlanan şuruplar yükselişte.

Flamingo kuru mu yoksa yunus göçü mü?

DOĞA/Yücel Sönmez

13-İstanbul için bostan vakti: Kendi domatesini, biberini yemek isteyenlerin fidelerini toprakla buluşturma günleri. Aynı şeyi saksılarda cam önünde ya da balkonlarda da yapabilirisiniz.

14-Lale devrindeyiz: Lale dünyaya bu topraklardan dağıldı. En güzel renklerini de halen bu topraklarda görmek mümkün. Üstelik uzağa gitmenize gerek de yok. İstanbul’daki park ve bahçeler rengârenk lalelerle dolmak üzere.

15-Flamingoların kur dansı: Eğer İzmir’de yaşıyorsanız şanslısınız. Hemen yanı başınızdaki Gediz Deltası’nda binlerce flamingo şu anda kur danslarını yapıyor.





16-Yunuslar güle oynaya: Bahar denizlerde de göç zamanı demek. Bugünlerde başlayan balık göçü denizlerin haşarı çocukları yunusları da peşinden sürüklüyor. Onları görmenin en kolay yolu ise Sarayburnu ya da Boğaz boyunca bir yürüyüşe çıkmak.

17-Göz görebildiği kadar gelincik: Baharı müjdeleyen çiçeklerden biri de gelincik. Eğer uçsuz bucaksız gelincik denizini görmek ve fotoğraflamak istiyorsanız Muş Ovası sizi bekliyor. Zamanlamanızı iyi yapın, 20-25 gün içinde kaybolacaklar.



Sıcaklar bastırmadan Floransa mı yoksa Adalar mı?

SEYAHAT/Serkan Ocak

YURTTA SEYAHAT

18-Soğuktan sonra, kalabalıktan önce Prens Adaları: Kışın çok soğuk. Yazınsa başta Arap turistler, kalabalıktan oturacak yer bulunmuyor. Hem bu mevsimde doğası da daha güzel.

19-Çiçekli Karadeniz yaylaları: Doğa uyandıkça Karadeniz yeşeriyor. Hele şimdi her yer çiçek dolu. Gidin, gezin, çekin!

20-Aktivite için Fethiye: Türkiye’nin en muhteşem coğrafyalarından. Her türlü spor ve eğlence etkinliği var. Alın size bahane: 6-8 Nisan ‘Kuzu Göbeği Festivali...’





CİHANDA SEYAHAT

21-Sıcaklar bastırmadan Floransa: Uffizi Müzesi ölmeden görülmesi gereken müzelerden. Ama o uzun müze kuyruğunda sıcaklar bastırmadan beklemek lazım.

22-Çocuklarla Viyana: Schönbrunn Sarayı’nın bahçesi baharda muhteşem oluyor. Doğa Tarihi Müzesi’ni bir gören çocuk bir daha asla unutamaz. .

23-Ucuzluk için Bologna: Türkiye’den en ucuz bilet buraya. En ucuz dönemse şimdi. Trenle baştan başa İtalya’yı gezebilirsiniz.

Uzatmalı Ai Weiwei mi yoksa İstanbul Modern’in yenisi mi?

SERGİ/Erkan Aktuğ

24-İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki geçici yerinin mayısta açılması planlanıyor. Yeni mekânda bir koleksiyon sergisi ve yaşayan en önemli heykeltıraşlardan Tony Cragg’in sergisi açılacak.

25-Restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süredir kapalı olan SALT’ın Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki binasının nisan ya da mayıs gibi yeniden açılacağı konuşuluyor. Açılış sergisiyse hayli sürpriz olacakmış!

26-SALT Galata’daysa 12 Nisan’da sanat işlerinin hangi koşullar altında, ne gibi aşamalardan geçilerek nasıl ve kiminle üretildiğini araştıran ‘Tanımsız Hizmetler Bürosu (T.H.B.)’ sergisi var.

27-Sabancı Müzesi’ndeki Ai Weiwei sergisi 15 Nisan’a kadar uzatıldı. Ayrıca Atlı Köşk’ün ilk sahibi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ailesine ait özel eşyalar da 29 Nisan’a kadar görülebilir.

28-Pera Müzesi, 5 Nisan’dan itibaren iki yeni sergiye ev sahipliği yapacak: ‘İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji’ sergisinde plaj kavramı mercek altına alınıyor. ‘Görünenin Ardındaki Singapur’ sergisindeyse ülkedeki gündelik hayat manzaraları sunulacak.

Jo Nesbo’nun ‘Macbeth’i mi yoksa Teoman’ın ‘Fasa Fiso’su mu?

KİTAP/BURCU AKTAŞ

29-Durmadan Leyla - Aslı Tohumcu, İletişim: Aşkı arayan bir kadının yaşadığı duyguların resmigeçidi. Tohumcu, aşk tanrısı Eros’u da bambaşka bir şekilde yorumluyor. Nisanda raflarda.

30-Faso Fiso - Teoman, Hep Kitap: Müzisyen Teoman’ın anıları... Bir dönemin müzik tarihi açısından da okunabilir.

31-Macbeth - Jo Nesbo, Doğan Kitap: Norveç’in ünlü polisiye yazarından Shakespeare’in büyük tragedyası ‘Macbeth’i yeniden yorumlayan bir roman. Yayınevi Elif Şafak’ın yeni romanını mayıs ayında basacak.

Jo Nesbo



32-Saflık - Jonathan Franzen, Sel: Amerikan edebiyatının önemli temsilcilerinden Franzen’in bu romanında Stasi dosyaları, WikiLeaks benzeri internet fenomenleri var.

33-Orhan Veli İçin - Adnan Veli, Çınar: Her baharda “Beni bu güzel havalar mahvetti” diyen Orhan Veli’yi hatırlayanlar için şairin kardeşi Adnan Veli tarafından hazırlanan anlamlı bir derleme.

34-Büyük Wootton Demircisi - J.R.R. Tolkien, İthaki: ‘Yüzüklerin Efendisi’ serisine iki yeni üye katılıyor nisanda. Biri muazzam bir ejderha hikâyesi, diğeri

bir peri masalı.

Logo mu yoksa çiçek mi?

STİL/Aslı Barış

35-Çiçek bahçesi: Moda dünyasında ilkbaharı çiçekle karşılamak son üç sezondur âdetten. Bu bahar da 1970’lere gönderme yapan bohem, romantik, çiçekli modeller karşılıyor bizi. Bkz: Top model Kendall Jenner’ın son çekiminde giydiği tasarım...





36-Logoya hücum: Bitpazarına yine nur yağdı. Gucci’den Louis Vuitton’a, Fendi’ye tüm markalar logoyla bezeli ürünler sürüyor piyasaya. Zara gibi zincir mağazalar bile trendden nasibini almışken, logolu tasarımlar giymekten çekinmeyin.

37-Morun hâkimiyeti: Sokak satıcıları bile parlak mor tayt satmaya başladıysa bunun bir nedeni var. Bu baharın rengi ultraviyole mor, her yerde karşınıza çıkacak.

38-Kedi çerçeveleri: Gözlük trendinde son durum: Küçük, kedi ya da yuvarlak çerçeveler moda. ‘90’lardaki gibi düşünün. Büyük çerçevelerle vedalaşın.

39-Küçük ve havalı: Mikromini trendi ile tanıştınız mı? Bu sezon kredi kartınız ve cüzdanınızın zar zor sığdığı miniklikte çantalar moda.

Galaksinin Koruyucuları mı yoksa Han Solo’nun gençliği mi?

SİNEMA/Uğur Vardan

40-Avengers - Sonsuzluk Savaşı: Marvel’ın klasiğinde korkunç titan Thanos’a karşı mücadele ediliyor. Bu kez takıma ‘Galaksinin Koruyucuları’ da eklendi. (27 Nisan)

41-Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok: Onur Ünlü’nün Adana Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ ve ‘Yönetmen’ ödüllerine uzanan çalışması, görme yetisini kaybeden bir polisin hikâyesi. (11 Mayıs)

42-Han Solo: Bir Star Wars Hikâyesi: ‘Star Wars’ fenomenine ‘ara nağme’lerden biri. ‘Rogue One’ın devam halkasında o çok sevdiğimiz karakterin gençliğine uzanacağız. Han Solo’yu Alden Ehrenreich canlandırıyor. (25 Mayıs)



Alden Ehrenreich

43-İstanbul Film Festivali:

Hep söyleriz, İstanbul’a bahar film festivaliyle birlikte gelir. Bu yıl 6 Nisan’da başlayıp 17 Nisan’a kadar sürecek etkinlikte 43 ülkeden 218 yönetmenin toplam 210 filmi sinemaseverlerle buluşacak.

44- Ankara Film Festivali: İstanbul’un hemen ardından başkent de festival havasını tadacak. Ankara Film Festivali 19 Nisan’dan 29 Nisan’a kadar.

Akıllı hoparlör mü yoksa Taş Devri oyunu mu?

TEKNOLOJİ /Ahmet Can

45-4 kameralı akıllı telefon Huawei P20: Baharın en dikkat çeken akıllı telefon modeli olacak. Arkasında üç, önünde bir kamera yer alacak. Nisanda satışa çıkacak.

46-Apple’ın akıllı hoparlörü: Siri’nin desteğiyle kullanıcıların komutlarını bekleyen HomePod Türkiye’de henüz satışa çıkmadı. Ama yaza kalmaz.

47-Taş Devri bilgisayar oyunu: Oyunseverlerin merakla beklediği Far Cry-5 iki gün içinde

önsatışa açılacak. MÖ 10 bin yılında

geçen oyunda teknolojik silahlar yerine taş, sopa ve ok gibi silahlar var.

48-Ninni söyleyen bandana: Philips’in SmartSleep adındaki yeni bandanası, insanların uykuya dalmasını kolaylaştıran bir ses çıkarıyor. Bu ses, beynin uyku moduna geçişini hızlandırıyor. Baharda Türkiye’de de satışa çıkacak.

Koşu grupları mı

yoksa kürek mi?

EGZERSİZ/Murat Bür

49-Detoksa gerek kalmadan: Detoks iyi ama önemli olan ona gerek kalmaması. Bu baharın yükselen ilkesi, ‘dengeli yiyip, aldığınız kalori kadar hareket etmek’...

50-Haliç’ten Tuzla’ya kürek: Kürek belki de en hızlı yaygınlaşan açık hava sporlarından. İster Haliç, ister Tuzla şimdi tam zamanı!

51-‘Sosyal sağlıklı’lar geliyor: Sağlıklı yaşamla ilgili etkinlikleri takip edin, bol alternatifli koşu gruplarında sosyalleşin.

Şampiyonlar finali mi Diyarbakır finali mi?

SPOR/Kenan Başaran

52-Şampiyonlar finaline bekleriz: Şampiyonlar Ligi, dünya futbolunun vitrini. Turnuvanın bu sezonki finali Kiev’de. 26 Mayıs’taki son randevu, ‘Avrupa’nın en iyisi’ni resmileştirecek...

53-Finalin yeri, tarihi belli: Henüz yarı final rövanşları oynanmadı ve dört takımın kâğıt üzerinde şansı var. Ama finalin yeri ve tarihi belli: Ziraat Türkiye Kupası’nın bu yılki finali 9 Mayıs’ta Diyarbakır’da oynanacak.

Sertab’ın müzikali mi yoksa Moda’nın ‘Balerin’i mi?

TİYATRO/ Bahar Çuhadar

54-Balerin: Moda Sahnesi’nin 11 Nisan’da prömiyer yapacak ve topluluğun ilk dans tiyatrosu prodüksiyonu olacak ‘Balerin’, mükemmelliği, masumiyeti ve saflığıyla idealize edilen balerinin gerçekliğinin sorgulanacağı bir iş.

55-Kafkas Tebeşir Dairesi: Tiyatronun en önemli adreslerinden, ‘Brecht’in tiyatrosu’ Berliner Ensemble, 28-29 Mart saat 20.30’da, ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ ile DasDas Sahne’de.

56-Killology: Güven Murat Akpınar, Ozan Dolunay ve Serkan Altunorak’ın çarpıcı performanslarıyla, izleyenleri şimdiden çarpmış bir baba-oğul ve şiddet hikâyesi. Nisan boyunca Kadıköy’deki Craft’ta.

57-Sertab’ın Müzikali: Sertab Erener’in kariyerinin 25 senesini özetlediği müzikal 31 Mart, 20 ve 27 Nisan’da Uniq İstanbul’da.58-

58-Yakaranlar: DasDas Sahne’nin mart başında prömiyer yapan oyunu ‘Yakaranlar’, 2 bin 500 yıl önce yazılmış bir kadın isyanı. 50 oyuncusuyla birlikte nisan boyunca DasDas Sahne’de.

Aleyna’nın yeni yaşı mı, Seren Serengil’in anlaşması mı?

MAGAZİN/Hakan Gence

59-17 yaşındaki popstarımız Aleyna Tilki bu ayın sonunda 18 yaşına giriyor. Şimdiye kadar “ABD’de parmakla gösteriliyorum”, “Los Angelas’ta konser vermezsem ev hanımı olurum” gibi açıklamalar yapan Tilki, reşit olduktan sonra kim bilir ne bombalar patlatacak?





60-Seren Serengil cephesi durmuyor. Yaşar İpek’le ayrılıp ardından ‘anlaşmalı’ şekilde barıştı. Sonra Hande Yener’le barışarak fotoğraflar paylaşıldı. Baharda Serengil bol bol gündemde olacak…

61-Yurtdışında ve Türkiye’de ünlülerin cep telefonları sık sık hack’leniyor. Buna rağmen Türk ünlüler hâlâ cesur pozlar çekip ‘kara kutu’larında saklamaya devam ediyor. Bakın en son Berk Oktay… Gidişat gösteriyor ki bu bahar gizli dünyalara daha çok seyahat edeceğiz.

Yeşil bitkiler mi yoksa

keten perdeler mi?

DEKORASYON/Ferhan İstanbullu

62-İri yapraklı, yeşil bitki trendi: Yeşil saksı bitkilerine odalarda yer açın; deve tabanı da benjamin de 70’lerden sonraki en havalı zamanlarını yaşıyor. Seramik veya mat dokulu, düz renkli saksıları tercih etmeniz, mümkünse duvarı açık renk tutmanız, o beğendiğiniz İskandinav etkinin anahtarı olabilir.





63-Keten perde ve döşemelikler: Hesaplı ürünler sunan mega dekorasyon markalarının keten kumaş koleksiyonlarında da gayet şık örnekler uygun fiyatlara satılıyor. Çıtayı yükseltmek isteyenler ketenin ipekle birlikteliğine göz atabilir.

Suçluların dünyası mı zengin-fakir çatışması mı?

TELEVİZYON/Elçin Yahşi

64-Apronda kalkış sırasını bekleyen uçaklar gibi yayın tarihi bekleyen bir sürü dizi var. ‘İnsanlık Suçu’ (Kanal D), ‘Bir Mucize Olsun’ (Fox), ‘Servet’ (Show) tarih kadar eski zengin-fakir çatışmasından yürüyecekler.

65-Star, ‘Nefes Nefese’ ve ‘Avlu’ ile drama denizine dalıyor. Avantajları, ilkinde Uğur Yücel ve senarist Selin Tunç faktörü, ikincisinde yönetmen Yüksel Aksu ve çok iyi bir ekip oluşturmuş olan tüm oyuncu kadrosu.

66-‘Masum Değiliz’ (atv) ve bu gece ilk bölümünü izleyeceğimiz ‘Tehlikeli Karım’ (Show) ise izleyiciyi suçluların dünyasına götürecek. İlkinde vicdan muharebesi, ikincisinde eğlence ve aksiyon var; bir de Gonca Vuslateri ve Mustafa Üstündağ.





67-Dünya ekranlarında pişip bize de düşecek olanlardan bazılarına gelince... Uzayda geçen bir aile dizisi ‘Lost in Space’ ve platformun ilk Danimarka dizisi, yine bir distopya hikâyesi ‘The Rain’, Netflix’den geliyor.

68-FX’te Donald Sutherland ve Brendan Fraser’ın oynadığı, ilk üç bölümünü Danny Boyle’un yönettiği ve medya imparatorunun torunu John Paul Getty’nin kaçırılmasını konu edinecek olan ‘Trust’ var.

FESTİVAL GİBİSİN, KATILMAK İSTİYORUM (İsmail Sarı)

69-Portakal Çiçeği Karnavalı - Adana: Halkının misafirperverliği, iklimin davetkârlığıyla birleşince sayı her geçen yıl arttı; bu yıl rekor bir katılım bekleniyor: 70-Açık hava konserleri, sergiler, söyleşiler, Adana ve çevre turları, uçurtma şenliği... (5-8 Nisan)

71-Kuzugöbeği Mantar Festivali - Fethiye: Yeşilüzümlü beldesini özel kılan bu mantar. Festivalinin bu yıl 10’uncusu düzenlenecek: Mantar avı, koşu, klasik müzik konseri, kıyafet sergisi ve konserler... (6-7-8 Nisan)

VegFest - Didim: Didim’i Türkiye’nin ilk resmi vegan kentinde festival, Apollon Tapınağı’nın yanında gerçekleşecek: Konserler, paneller ve eğlencenin yanı sıra aslında bir sağlıklı yaşam protestosu... (20-23 Nisan)

72-Floral Fest - İstanbul: Doğayla yaratıcılığın, çiçeklerin büyüleyici renkleriyle de tasarımın harmanlandığı harika bir festival. Küçükçiftlik Park’ta düzenlenecek: Çiçekli lezzetler, bitki satış noktaları, atölyeler... (4-6 Mayıs)

73-Kakava Şenlikleri - Edirne: İki ayrı mekânda gerçekleşecek: Konser, yarışma, dans gösterileri Saraçlar Caddesi’nde, diğer etkinliklerse Kırkpınar Güreşleri’nin de düzenlendiği Sarayiçi’nde… ‘Kakava Ateşi’nin yakılmasıyla heyecan başlayacak, sonra gelsin dilek dilemeler!

Festival Ege’de başkadır!

Aynur Tartan

Otuyla, enginarıyla, türküsüyle, kokteylleriyle Ege’ye bahar festivallerle geldi. Hoş geldi, sefa geldi! Ege’nin festival kortejini selamlamaya

hazır mısınız?

74-Alaçatı Ot Festivali: Geri sayım başladı. Bu seneki teması lezzetiyle kalbimizi, damaklarımızı sarıp sarmalayan ‘sarmaşık/kuşkonmaz’. Tur şirketleri çoktan programlarını yayınladılar, kontenjanları doldurup, taşırdılar. Elinizi çabuk tutun derim. (5–8 Nisan)

Alaçatı Ot Festivali



75-Karşıyaka Türkü Festivali: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda hepsi sahnede: Kardeş Türküler, Pinhâni, Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu, Nida Ateş, Yeni Türkü, Moğollar... (9–14 Nisan)

76-İzmir Cocktail Fest: Bu sene ilk. Workshop’lar, sanatçı ve DJ performansları, festivale özel kokteyller şimdiden gençleri ve ruhu 18’likleri heyecanlandırıyor. (21–22 Nisan)

77-Urla Enginar Festivali: Sadece otların değil enginarın da kalbi Urla’da atıyor. Çeşit çeşit enginar yemeklerinden bakalım en çok hangilerini beğeneceksiniz... (27–29 Nisan)