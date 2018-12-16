Kışın keyfine varmak için 18 uzmandan 50 öneri

Battaniyenin altına kıvrılıp kitap okuyun

Hürriyet Cumartesi kitap editörü Burcu Aktaş

1-Paul Auster, ‘Kış Günlüğü’ kitabında, kış mevsimini odasına kapanıp bir günlük yazarak geçirir, karlar içinden heveslendirici şeyler anlatır. Tam bir kış kitabı. (Can Yayınları, 20 TL)





2-Faruk Duman’ın yeni romanı ‘Sus Barbatus!’, 1979’da geçiyor ve ülkenin kara teslim olmuş kuzeydoğusundan bir hikâye anlatıyor. Tam bir doğa romanı... Domuz vurup satmak için ormana giden Kenan’ı burada bir sürpriz beklemektedir.

(Hep Kitap, 39 TL)



3-“İstanbul Boğazı dondu, üzerinde yürüyerek karşı kıyıya geçtik” lafının belgesi Cengiz Kahraman’ın ‘İstanbul Kış Günlüğü 1929 ve 1954’ adlı kitabında... Şehir için çetin geçen iki kışın fotoğraflarla anlatımı, tam bir görsel şölen.

(Yapı Kredi Yayınları, 65 TL)



4-Orijinal sıcak çikolata pişirin

Aşçı, ‘Cafe Fernando’ yemek blog’unun sahibi Cenk Sönmezsoy



Malzemeler: 1/4 su bardağı (50 gr) toz şeker,

1 yemek kaşığı (15 gr) + 1/2 su bardağı (120 gr) su, 2/3 su bardağı (160 g) süt, 2 tatlı kaşığı (4 gr) kakao, bir fiske tuz, irice doğranmış 80 gr bitter (%70 kakao) çikolata.

Yapılışı: Şekeri orta boy bir tencerenin tabanına eşit kalınlıkta yayın. Bir yemek kaşığı suyu tencerenin kenarında gezdirerek ilave edin, yüksek orta ateşe oturtun ve hiç karıştırmadan, kopkoyu bir amber rengi alana kadar, yaklaşık 7 dakika boyunca pişirin. Tencereyi ateşten alın, yarım su bardağı suyu ve sütü ekleyin ve karıştırın. Kakaoyu ve tuzu ekleyip tencereyi tekrar ateşin üzerine oturtun. Katılaşan karamel parçaları ve kakao tamamen eriyip karışım kaynama belirtileri gösterene kadar, 2-3 dakika boyunca bir çırpma teliyle karıştırarak pişirin. Tencereyi ateşten alıp çikolatayı ekleyin, eriyene kadar karıştırın. Tadına bakın, çok sert geldiyse biraz daha süt, çok tatlı geldiyse biraz daha kakao ve hatta azıcık daha tuz ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.



Kedi evi yapın, kapınızın önüne mama ve su koyun

Veteriner hekim Özge Darcan





5-Aç bir canlı, yaşamsal faaliyetleri için yeterli enerjiyi üretemeyeceğinden vücut, sahip olduğu az miktarda enerjiyi en hayati organlara yönlendirir ve çevresel dolaşım yavaşlar. Böylece giderek daha çok üşür ve ihtiyaç duyduğu ısıyı üretemez hale gelir. Bu durum çok uzun sürerse, ölümcül hastalıklara yakalanabilirler. Lütfen evinizin önüne bir kap mama, bir kap su koyun. Çok soğuk havalarda sularının donmaması için az miktarda sıvı yağ da ekleyebilirsiniz.



6-İnternette ya da petshop’larda genellikle plastik kedi evleri satılıyor. Bunlar hayvanları yağmur, rüzgâr gibi dış etkenlerden bir nebze olsun korusa da ısı yalıtımı sağladığı söylenemez. Köpek kulübesi yapan firmalardan bunların kediler için uygun boylarını, hatta çok odalı olanlarını sipariş edebilirsiniz (Fiyatlar 25 TL’den başlıyor).



7.Kedi evlerini kendiniz de yapabilirsiniz. Üst üste yapıştırılmış ve bir kapı açıklığı oluşturulmuş iki saklama kabı, leğen ya da etrafı strafor ve kalın naylonla kaplanmış sebze kasaları kullanılabilir. İçine kalın naylon, üzerine de bez ya da gazete kâğıdı sererseniz hem temizlemesi kolay olur hem de yağışlı bir günde içeri giren ıslak kedi daha kolay kurur. Yuvaların giriş kapıları muhakkak kuzey rüzgârlarından korunacak şekilde konumlandırılmalı.



8-Yeni bir tarif deneyin

Kestane çorbası (2-3 kişilik)Aşçı, yemek yazarı Refika Birgül



Malzemeler: 1 kilo kestane, 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 soğan, 1 litre tavuk suyu, 1 çorba kaşığı kırmızı şarap

sirkesi, 1 diş sarmısak, yarım çay kaşığı tarçın, bir dal biberiye.

Yapılışı: Bir kilo kestaneyi çizerek mümkünse köz ateşinde kebaplık pişirip ayıklayın. Çıkan kestane kabuklarından bir avucunu ayırın. Kalanını ince ince kıyın. Tencereye iki çorba kaşığı tereyağı koyup eritin, bir orta boy soğanı ince ince doğrayıp pembeleştiklerinde, kıydığınız kestaneleri ekleyin. Bir çorba kaşığı sirke ve bir diş sarmısağı ince kıyıp tencereye dökün. Tüm malzemeleri iyice karıştırıp bir-iki dakika kavurun. Bir litre tavuk suyu ekleyin. Ayırdığınız bir avuç kestane kabuğunu tülbent veya süzgeç yardımıyla çorbaya köz tadının daha iyi geçmesi için sarkıtın. Birlikte bir süre kaynayınca, kabukları çıkarın ve çorbayı blendırdan geçirin. Yarım çay kaşığı tarçın ve bir çay kaşığı kuru biberiye ekleyerek tekrar ocağa alın, bir-iki dakika daha kaynatın. Birkaç közde kestane, biberiye ve taze maydanoz yaprağıyla servis yapabilirsiniz.

Şömine ateşinde ısının, soba çıtırtısında çayınızı yudumlayın

Kent yazarımız Savaş Özbey (İstanbul)

9-Peymane: Tophane’deki bu mekânda hava güzelse yemeğinizi bahçesindeki koca koca ağaçların altında yersiniz ama içerideki şöminenin etrafında oturmak da başka bir keyif tabii.



10-Lâl: Kadıköy’de kışın şöminenin karşısında içeceğinizi yudumlayacağınız en güzel yerlerden biri.



11-Backyard: Bebeköy’deki bu mekânda şöminenin karşısına kurulun ve kentin kaosunu unutun.

Doğan Burda Ankara Temsilcisi

Erdal İpekeşen (Ankara)

12-Aruni Restoran Bar: Ankara’nın zengin mirasını lezzet yolculuklarıyla paylaşmak isteyenler gurme mönüler sunan Aruni’nin şömine başı romantik anlara da vesile oluyor.



13-JW MarrIott Hotel, Sky Bar: Terasında yer alan dev şöminenin ısıttığı açık hava alanında Ankara manzarasına bakıp sıcak bir şeyler içebilirsiniz.



14-Papazın Bağı: Çayınızı soba yanında yudumlayabilirsiniz.

TV programcısı, gazeteci

Aynur Tartan (İzmir)

15-Fırın Vourla: Kışın çıtır çıtır şöminesi, 10 numara lezzetleri ve keyifli atmosferiyle Urla’da herkesin sevgilisi.



16-Insula: Alaçatı’da evimiz, dost soframız, sohbetimiz... İster lezzetine takılın ister hafta sonu kaçamağı yapın. Ama mutlaka şömine önü keyfi yapın.



17-Sızmahan Otel&Restoran: Ayvalık’ta bir zamanların zeytinyağı fabrikası şimdilerin butik oteli, restoranı... Ruhu, dokusu, lezzetleri insana şifa. Soba üzerinde demlenen bitki çayları her derde deva.

Çocuğunuzla meşakkatli konuları bu kitaplarla konuşun

Sosyolog, çocuk kitabı yazarı

Sezai Ozan Zeybek

18-Martin Waddell ve Barbara Firth’ün yazdığı ‘Eve Dönelim, Küçük Ayı’ kitabı bir güven hikâyesi. Dünya bir çocuk için korku dolu bir yer olabilir. Yabancı her ses, bilinmedik/hayali canavarlara ait olabilir. Çocuklar bu (ve daha pek çok) korkuyla yüzleşirken bir yetişkinin orada olması, çocuğun bu bilinmedik dünyayı keşfe çıkmasına hem müsaade edip hem de ona güven teskin etmesi gerekiyor.

(Kır Çiçeği Yayınları, 15 TL)



19-Astrid Lindgren ve Marit Törnqvist imzalı ‘Güney Çayırı’ oldukça zor bir konuyu ele alıyor. Aile içi istismar, ölüm, özlem gibi temalar etrafında iki kardeşin hikâyesini işliyor. Zorlu bir hayattan ve soğuk kış aylarından kaçıp başka bir âleme sığınıyorlar. Hepimizin arada sırada hayatın zorluğundan kaçıp bir yere sığınmak istediğine eminim, güvenli bir yere... Bu bazen kafamızın içindeki bir dünya da olabilir. Kitap, iki kardeşin kurduğu işte böyle bir ortak hayali anlatıyor. Ama çocuklar kırılgan. Kitabın sonu yoruma açık. Ölüm ve kavuşmak gibi meşakkatli konuları konuşmak için kapı aralıyor. (Pegasus Yayınları, 35 TL)



Teknolojik gelişmeleri yakalayın

Hürriyet teknoloji editörü Ahmet Can

20-Çorabınızı şarj edin: Soğuk havalar önce ayaklarımızı hedef alıyor. Bu sorunun üstesinden ısıtmalı çoraplarla gelebilmek mümkün. Alfaheat’in geliştirdiği çorap, tıpkı akıllı telefonlar gibi şarj edilebiliyor. Isıtma fonksiyonu açıldığında ayaklarınızı 40 dereceye kadar ısıtıyor. Şarjı bittiğinde micro USB girişi aracılığıyla şarj ediliyor. 199.90 TL





21- Havayı radardan takip edin: Mevsimler artık eskisi gibi değil. Bir anda aşırı yağışla karşı karşıya kalabilmek mümkün. Sürpriz hava şartlarına karşı önlem almak için en iyi uygulama seçenekleri arasında ‘Hava Radarı’ uygulaması var. Canlı bir harita üzerinden bulut örtüsünü takip edebiliyorsunuz. En önemlisi de tahminleri görüntüleyebiliyorsunuz. Uygulamanın öne çıkan özelliğiyse sevdiklerinizin konumunu harita üzerinden işaretleyerek, onların da sürpriz yağışlarda mağdur olmasını engelliyorsunuz. App Store ve Google Play’den ücretsiz indirilebiliyor.

Seyahate çıkın, gezin, görün, koklayın

Hürriyet Seyahat eki editörü Yücel Sönmez

22-Hindiba Doğa Evi, Bolu:



Dokuz adet taş evi ve üç adet bungalovuyla hizmet veren Hindiba, kışın gidilebilecek en güzel taş evlerden. Yedigöller doğa yürüyüşleri için ideal konumda.

23-Nergis kokulu hava, İzmir-Karaburun: Karaburun’da nergislerin buram buram koktuğu günlerdeyiz. Güzellikleri de cabası. Hep birlikte görüldüklerinde oluşturdukları manzaraya bayılacaksınız.



24-Gediz Deltası, İzmir:

İlkbaharda gelen kuşlar çoktan sıcak yerlere vardı. Şimdi sonbaharda gelenlere merhaba deme vakti. Bunun için şehirlerin park ve bahçelerine inmeniz yeterli. Kızılgerdan, alaca ağaçkakan, baştankaralar, çalıkuşu, karakızılkuyruk gibi birçok kuş, görebilecekleriniz arasında.



Aile içi iletişimi desteklemek için kutu oyunları oynayın

PSİKOLOG AYBEN ERTEM

25-Türkçeye ‘Patika’ olarak çevrilen ‘Avenue’ oyunu 10 kişiye kadar oynanabilmesi hem düşündürmesi hem de eğlendirmesi açısından aile oyunlarına güzel bir örnek. Ama strateji oyunu olduğundan okul çocukları katılabilir. (70 TL)



26-‘Monopoly’, ‘Scrabble’, ‘Jenga’ ya da ‘Tabu’ gibi çoğunuzun bildiği klasik oyunların dışında, adında da iletişim barındıran ‘Az Lakırtı Bol



27-İletişim’ oyunu gibi oyunlar ailenin birbirini daha iyi tanıması için bir fırsat. (47 TL)

“Hep birlikte gülelim hem de çocukların tiyatro becerisi gelişsin” istiyorsanız 3 yaş ve üstüne hitap edebilecek ‘1001 Surat’ drama oyunu biçilmiş kaftan. Bizim çocukluğumuzun ‘sessiz sinema’sı tadında. (79 TL)

Kış kampı yapın

Hürriyet Ekler editörü, gezgin Serkan Ocak

28-Yedigöller: Aileye de uygun. Sadece akşam ateş yakabilirsiniz. Odunu yanınızda götürün. Çadır bedeli 15 TL. Tuvalet var ama adı üzerinde kış kampı, ormanın nemiyle birlikte soğuk, meteorolojinin verdiğinden de fazla hissediliyor. Sıkı ve kat kat giyinin. İyi bir uyku tulumu şart.



29-Uludağ: Düzenli bir kamp yeri değil. Ama tırmanışçıların, ekstrem hava şartlarını sevenlerin, İstanbul ve Ankara’dan otomobille rahatça ulaşılabilecek bir yer. Karda yatacaksınız, uyku tulumu çok önemli. Çadır da fırtınaya dayanıklı olsa

iyi olur.



30-Kapadokya: Şu sıralar kar düşmedi ama sonbaharın son demlerini yaşayabilirsiniz. Vadilerin arasında harika vakit geçirmeniz garanti. En güzeli Kızıl Vadi.



Film keyfi yapın

Sinema yazarımız Uğur Vardan

31-Bohemian Rhapsody: Rock müzik tarihinin en unutulmaz gruplarından biri ve bu grubun efsanevi solistinin hikâyesi... Hem Freddie Mercury’nin hem de Queen’in serüvenlerine odaklanıyor ve müzikleriyle içinizi ısıtıyor.



32-Noel zamanı mutsuzluğuyla ve topluma olan nefretiyle yüzleşen ve nihayetinde iyiliğin erdemleri hatırlayan bir kahraman... Theodor Seuss Geisel’in ‘How the Grinch Stole Christmas!’ındaki yeşil tüylü yaratık, bu kez animasyon olarak huzurlarımızda. Minik seyirciler için kaçmaz bir kış filmi.



33-Dr. Jivago: Bolşevik Devrimi sırasında bir burjuva aydınının yaşadıkları... Boris Pasternak’ın romanından sinema uyarlanan David Lean imzalı bu başyapıt, kış döneminde evde izlenecek unutulmaz filmlerden biri. Başrollerde Ömer Şerif, Julie Christie ve Geraldine Chaplin var.

Yeni diziler keşfedin

Televizyon yazarımız Ceren Şehirlioğlu

34-The Haunting of Hill House (Tepedeki Ev): Crain ailesi, anne Olivia’nin ölümünden sonra çocukların büyüdüğü gotik malikâneye geri döner. Beş kardeş yalnızca annelerinin anısıyla değil, geçmişte takılı kalan gerçek hayaletlerle de mücadele edecektir. Netfliz’te yayımlanan ve Mike Flanagan’ın imzasını taşıyan bu korku dizisi, kış aylarında battaniyenizin altına sık sık saklanmanızı gerektirecek kadar ürkütücü. Aynı zamanda şahane bir karakter öyküsü.



35-Camping (Digitürk): ‘Girls’ dizisinin yaratıcısı Lena Dunham’ın HBO için uyarladığı Camping, 40’lı yaşlarında hayli sinir bozucu, orta yaş krizi içinde bir ailenin kamp macerasını müthiş bir alaycılıkla anlatıyor. Harika doğa manzarası, Jennifer Garner’ın canlandırdığı Kathryn’in gergin enerjisinin üstesinden gelmenize yardımcı olabilir.



36- Çarpışma (Show TV): Kıvanç Tatlıtuğ karısını ve kızını kaybeden polis Kadir rolüyle Kuzey Tekinoğlu çıtasını aşıyor. Elçin Sangu’yla başrolü paylaştığı ‘Çarpışma’ kış sezonunun en sıcak dizisi.



Kulaklarınızın pasını silin

Müzik yazarımız Tolga Akyıldız

37-Yabancı-eski: A Winter’s Tale (Queen)



38- Yabancı-yeni: Wintertime (Norah Jones)



39- Yerli-yeni: Dostum Değil Uykular (Sena Şener)



40- Yerli-eski: Bir Harmanım Bu Akşam (Fikret Kızılok)



Çocuklarınızla evde nitelikli vakit geçirin

Çocuk/genç ve yetişkin psikiyatrı Yankı Yazgan

41- Fotoğraf albümü: Ailece beraber yaptığınız, anılar bırakan yolculukların, onun hayatında yeri olan özel günlerin (sene sonu gösterisi doğum günleri vs.) fotoğraflarını içeren bir albümü çocuğunuzla beraber hazırlamak için iyi bir zaman. Çocuğunuz bu özel anları sizinle beraberce

hatırlayarak ilişkinizdeki yakınlığınızı hissedecek.



42- Evde hazine avı: Evde çocuğunuzu hedefe (hoşuna gidecek bir yiyecek, kitap ya da oyuncak gibi) yönlendirecek ipuçları yerleştirin, bu ipuçlarını izleyerek ve bir araya getirerek çocuğunuz sevdiği şeye ulaşsın. Belki evin içindeki bilinmez

köşeleri de keşfetmiş olur.



43- Yapboz: Çocuğunuzla beraber hem ona eğlenceli gelecek hem onun bilişsel ve problem çözme kapasitesini güçlendirecek bir yapboz yapın. Daha önceden yaptınızsa yenisini yapın. Yapboz’dan pek sıkılınmaz.



44- Kukla: Çocuğunuzla beraber evdeki eşyalarla kuklalar hazırlayın. Hazırladıktan sonra birlikte tüm ailenin izleyeceği bir gösteri yapın. Mümkünse kısa bir senaryo yazmak, yazma becerilerini geliştirici olur.







Şehri keşfedin

Hürriyet Seyahat yazarı, rehber Saffet Emre Tonguç

45-Hıdiv Kasrı: Bahçesi, bu günlerde sonbahar renklerinin harmonisi gibidir. (Çubuklu Korusu, Çubuklu Yolu No:32 Beykoz)



46-Kuzguncuk: İstanbul’da köy atmosferini soluyabileceğiniz nadir yerlerden biri. Ana cadde İcadiye’deki kafelerden birinde kahvaltı edin,

47-Tomtom Sokak: Büyük bir değişim içinde, harika dükkânlar açılıyor, saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.



Sıcacık kazaklar, şallarla ısının

HÜRRİYET STİL EDİTÖRÜ ASLI BARIŞ

48-Davetlerde şık ayakkabı ve botlar giymek istiyorsunuz ama ince çoraplarla üşüyorsunuz. Üzülmeyin: Bu kış stiletto, açık ayakkabı ve botları kalın çoraplarla giymek ‘in’.



49-Kış stilinin diğer bir parlayanı, dağ kazakları. Uzun eteklerle ya da taytlarla kombinleyin, üzerine de ceket giyin.

Ne kadar kalın, o kadar iyi. Hatta boğazlı olanı en makbulü.



50-Sakince o depresyon hırkasını bir kenara bırakın. Şimdi yeni moda battaniye-şallar. İçinde kaybolduğunuz, sizi inanılmaz sıcak tutan bu son icat, blogger’ların yeni gözdesi. Özellikle logolu olanlar moda.





