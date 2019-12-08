Kışın faturasını azaltan sıcaklar yazın faturasını katlayacak

Buğday ve çavdarda azalma var

TÜİK’in 2019 tahminlerine göre tahıl üretim miktarı bu yıl sonunda yaklaşık 34.4 milyon ton olacak. Bu, bir önceki yıla oranla yüzde 0.1 oranında azalma demek. Ürün bazında bakıldığında buğdayın 19 milyon ton (yüzde 5 azalma), arpanın 7.6 milyon ton (yüzde 8.6 artış), çavdarın 310 bin ton (yüzde 3.1 azalma), yulafın 265 bin ton (yüzde 1.9 artış) üretileceği öngörülüyor.

İklim değişiyor, biz değişmiyoruz; bunlar iyi günlerimiz



“Kurak bir iklime gidiyoruz. Modellemelere göre Trakya, Ege ve Akdeniz bu kışı da kurak geçirecek gibi görünüyor. Az kar yağışı ve az kış... Bu çok ciddi bir tehlike! Tarımı da yaşam tarzımızı da bu yeni duruma göre gözden geçirmeliyiz. İklim değişiyor, biz değişmiyoruz; bunlar iyi günlerimiz.” (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu)

Nohut hariç üretim düşüyor



Veriler bakliyat üretiminin de nohut hariç hemen hemen tüm ürünlerde azalacağını söylüyor.

%20

“Kuraklığa bağlı olarak özellikle buğday ve bakliyatta

şu anda kayıp yüzde 20’ler civarında görünüyor.”

(Çiftçi Sendikaları Genel Başkanı Abdullah Aysu)

Yüzde 30 daha az yağış



Hükümetlerarası ‘Akdeniz için Birlik’ kuruluşunun hazırladığı rapora göre özellikle Balkanlar ve Türkiye’de 2040’a kadar yağışlarda yüzde 30 oranında düşüş ve kuraklık yaşanması bekleniyor. Ayrıca şiddetli yağmur fırtınalarında artış ve Akdeniz’de

2.2 dereceyi bulan sıcaklık artışı öngörülüyor. Uzmanlar, bölgede su kıtlığı yaşayan insan

sayısının da önümüzdeki 20 yılda 180 milyondan

250 milyona yükseleceğine dikkat çekiyor.

Maliyet % 15-20 artar

“Umudumuz kışın ve baharda gelecek yağışlarda. Ancak geçen sene son 28 yılın,

bir önceki sene de son 40 yılın en kurak kış ve baharını yaşadık. Hem ürün kaybı hem de her sulamanın çiftçinin maliyetini yüzde

15-20 artırıyor olması üreticinin de tüketicinin de cebine yansır.”

(Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu)

Akdeniz artık hep kurak

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün geçen hafta açıkladığı rapora göre 2019, ölçüm yapılmaya başlanan 1880’den bu yana kaydedilen en sıcak ikinci veya üçüncü yıl olacak. Akdeniz Havzası’ndan 43 ülkenin yer aldığı hükümetlerarası ‘Akdeniz için Birlik’ kuruluşunun raporuna göreyse sıcaklık ve kuraklıktan en fazla bu ülkeler etkileniyor.

Toprakların % 60’ı etkilenir

“Çok ciddi bir sonbahar kuraklığı yaşadık. Şimdiye kadarki yağış bitkilerin topraktan çıkması için yeterli olmadı. Bu durum özellikle hububat ve bakliyat üretimini yani Türkiye topraklarının yüzde 60’ını etkiliyor.”

(Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu)

Rekor 7 milyon 652 bin ton buğday ithal ettik!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019’un 10 ayında

6 milyon 750 bin tonu ekmeklik, 902 bin tonu makarnalık olmak üzere 7 milyon 652 bin ton buğday ithal edilerek bu alanda rekor kırıldı. Buğday ekilen alansa 9 milyon hektardan 7.2 milyon hektara geriledi.

Sosyoekonomik kuraklık geliyor

“Şu anda meteorolojik kuraklıktayız. Bu durum hidrolojik kuraklığa doğru ilerliyor. Tarım bundan payını almaya başladı. Ama asıl önemli olan ve öyle görünüyor ki bizi de bekleyen, sosyoekonomik kuraklık. Örneğin 2010’da ve sonraki üç yılda Suriye’de üst üste yaşanan olağanüstü kuraklık, tarımın bırakılarak şehirlere göç edilmesine, fiyat artışlarına ve çatışmalara neden oldu. Birleşmiş Milletler’in de raporlarında belirttiği gibi, ülkedeki iç çatışmaların önemli bir nedeni buydu. Türkiye’de de bu tür bir kuraklık ve olumsuz etkilerinin yaşanma ihtimali var.”

(İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu)

Türkiye kuraklık haritası



Son ayların meteoroloji verilerine göre, Türkiye’nin özellikle Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri şiddetli kuraklık yaşıyor.Çiftçinin kaybı fiyatlara yansır

Çiftçinin kaybı fiyatlara yansır

“Şu anda Ege’deyim, sahada dolaşıyorum. Birçok ağaç uyanmış ve çiçekleri tomurcuk durumunda. Bir ağacın uyanması için topraktaki ısının 14 derece olması gerekiyor. İçinde bulunduğumuz mevsimde durumun böyle olması hiç normal bir şey değil. Burada da çiftçi büyük kayıp yaşayabilir. Tabii bu durum ürünün maliyetine, o da ekim biçim alanlarının daralmasıyla birlikte fiyatlara yansır.”

(Çiftçi Sendikaları Genel Başkanı Abdullah Aysu)



KONYA OVASI

Verilere göre yakın zamana kadar ‘Türkiye’nin tahıl ambarı’ diye bilinen bölge, şiddetli kuraklık yaşayan yerlerden.

KISA KISA...

Kuyucuk Gölü geri dönüyor



Bir zamanlar kuş cennetiydi. Angıt, sakarmeke, yeşilbaş ördek, kara boyunlu batağan, sığırcık ve boz kaz gibi 232 kuş türünü barındırıyordu. Sonra drenaj kanalları ve göle su ulaşmaması nedeniyle gözlerimizin önünde kurudu. Kars’ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü’nün buraya kadar iç karartıcı seyreden hikâyesi şimdi değişiyor. Önemi anlaşılan gölün yeniden yaşam bulması için gerekli çalışmalar yapılmaya başlandı. Her şey yolunda giderse suyun geri döneceği kesin. Ama giden canlılar döner mi, şimdilik bilinmiyor.

Dağ keçilerinin en sevdiği şehir: Tunceli

Kış, doğadaki birçok canlı için sıkıntı demek. Kimi zaman yiyecek bulma zorunluluğu birçok ilde domuzların, tilkilerin, dağ keçilerinin şehrin içlerine kadar girmelerine neden oluyor. Ancak hiçbir il bu konuda Tunceli gibi şanslı değil. İlçeler başta olmak üzere, zarar görmeyeceğini anlayan birçok canlı il merkezine kadar iniyor. Dağ keçileri son olarak da Pülümür merkezde görüldü.