Kim bu Gandalf?
Haftayı kim Gandalf olarak tamamladı? Elon Musk’ın işleri nasıl, bir sıkıntısı var mı? 1 Nisan anketine göre milletimizin şaka dünyasıyla arası nasıl? Kritik sorular, kritik cevaplar, hepsi burada...
1 - Hangi ünlü bu hafta canlı yayında rejiye kurulup kendini kaybetti?
a. Nihat Doğan
b. Seren Serengil
c. Hakan Peker
d. Seda Sayan
e. Bülent Ersoy
2 - Aşağıdakilerden hangisini bu hafta bir sebepten Gandalf kılığında gördük?
a. Tekin Çetindor
b. Tamer Karadağlı
c. Etyen Mahçupyan
d. Kemal Kılıçdaroğlu
e. Mustafa Denizli
3 - Elon Musk bu ara neyin eşiğindeymiş?
a. Sürmenajın
b. Tükenmişlik sendromunun
c. İflasın
d. Emekliliğin
e. Sinir krizinin
4 - Poltio.com’un 1 Nisan anketinde ilginç sorular var. Mesela aşağıdakilerden hangisi sizce yüzde 70’in üzerinde evet almıştır?
a. Şakadan, laubalilikten hiç hoşlanmam
b. Sonradan pişman olduğum şakalar yaparım
c. Ben şaka yaparım ama bana yapanın kalbini kırarım
d. Sadece 1 Nisan gibi özel günlerde şaka yaparım
e. El şakasına bayılırım
Cevaplar: 1-C, 2-D, 3-C, 4-B
Yorumları Göster
Yorumları Gizle