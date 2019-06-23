Kilo vermenizi ve sağlıklı kalmanızı sağlayacak 15 yöntem...

20 dakikada beyninizi kandırın



Diyete başladığınızda beyin, vücuda az besin girdiğini hisseder ve bunu bir tehdit olarak algılayarak, olduğundan daha fazla yağ depolar. Diyetlerin başarısız olmasının çoğu nedeni, fiziksel açlıktan çok, duygusal açlıkla hareket edilmesi. Açlık sinyallerinizi gözden geçirin. Enerjiniz mi düştü, sersemlik mi hissediyorsunuz? Bu durumlar fizyolojik açlık sinyalleridir. Yapmamız gereken, sezgisel beslenme düzeni edinmek. Sezgisel beslenme için, oturarak yiyin ve ortalama 20-25 kez çiğneyin. Doyma sinyalleri vücuttan beyne yirmi dakikada iletilir. Vücudu yavaşlattığınızda doğru miktarda tüketme konusunda beyninizin sinyallerini yakalarsınız.

2+1 sistemi ASLA ŞAŞMAZ

Gününüzü iki ana ve bir ara öğün olarak planlayın. Ne kadar sık yerseniz vücudunuzda o kadar sık insülin salgılanır ve o kadar sık acıkırsınız. Ne kadar aralıklı yer ve vücudunuzun besinleri sindirmesine izin verirseniz o kadar uzun süre

tok kalırsınız.

Sık ara öğün dost değil düşman

Sık ara öğünden kaçının. Öğünler arasına en az 3-4 saat koyun.

BOL BAHARAT KATIN

Yapılan araştırmalar yemeklere kırmızıbiber ve zencefil gibi baharatların katılmasının özellikle yağ yakımında yararlı olduğunu söylüyor.

Sır olarak tutun

Diyette olduğunuzu çevrenizle paylaşmayın. Böylelikle“Bu kadarcıktan bir şey olmaz” gibi ısrarcı cümlelere maruz kalmadığınızı fark edeceksiniz.

Yalnız yemeyin

TV karşısında, sinirliyken, araba kullanırken yani konsantrasyonunuz başka yerdeyken yemeyin. Yalnız değil, sevdiklerinizle yiyin; bir eğlence haline getirin.

Küçük tabak, düşük kalori

Tabaklarınızı küçükleriyle değiştirin. Küçük tabaklarda yemek yemek, porsiyon algınızı etkilediği için daha az yemenizi sağlar.

Açlıkla susuzluğu karıştırmayın!



Bazen açlık susuzlukla karıştırılıyor. Acıktığınızı hissettiğinizde, büyük bir bardak su için; aç mısınız, değil misiniz; sorgulayın. Belki de sadece susuz kaldınız.

Açlığınızı 1’den 10’a puanlayın

Açlığı anlamanın bir diğer yolu, “Gerçekten aç mıyım” diye sorup 10 üzerinden puan vermek. Puanınız 4-6 arasındaysa gerçekten açsınız demektir. Sofrada turuncu olmasınTuruncu, sarı ve kırmızı gibi renkler iştahı artırıcı etki gösterir. Masalarınızda bu renkleri tercih etmeyin.

Sofrada turuncu olmasın

Turuncu, sarı ve kırmızı gibi renkler iştahı artırıcı etki gösterir. Masalarınızda bu renkleri tercih etmeyin.

Bol bol sütlü kahve tüketin

Balık, mantar, kabak ve zerdeçalı sofranızdan eksik etmeyin. Kahve, özellikle sütlü kahve tok tutar. Ara öğünlerinizde sütlü kahveye yer verin.

Hazıra kilo mu dayanır?

Öğünlerinizi daha önceden planlamak, hem diyetinizi kontrol etmenizi kolaylaştırır hem de israfı azaltmanıza yardımcı olur.

İki gün vejetaryen beslenin



Haftada en az iki gün kısmi vejetaryen beslenin. Hayvansal proteini süt, yoğurt, kefir ve ayrandan sağlayın.

Ölçümlerinizi yaptırın

Sağlıklı beslenme, kişinin genetiğine, bio-kimyasına, sosyal hayatına, fiziksel aktivite yetkinliğine ve psikolojik yapısına göre düzenlenen bir davranış değişikliği sürecidir. Önerilen beslenme programlarında mutlaka vitamin, mineral, karbonhidrat, yağ, protein örgüsü, kişiye adapte

edilerek aktarılmalı.

Yumurta, -400 kalori demek

Kahvaltıda yumurta yediğinizde gün içerisinde ortalama 400 kalori daha az tüketirsiniz. Kahvaltıda paketli ve işlenmiş gıdaları tüketmeyin çünkü bu ürünler yüksek miktarda şeker, yağ, kalori ve katkı maddesi içerir.

Katkıda bulunanlar: Prof. Dr. Derya Uludüz (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı), Taylan Kümeli (beslenme ve diyet uzmanı), Dilara Koçak (beslenme ve diyet uzmanı), Dr. Ayça Kaya (iç hastalıkları uzmanı), Elif Nida Zafer (Acıbadem Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı)



İllede rejim diyorsanız!

Dilara Koçak, “Kilo vermenize yardımcı olacak tek bir beslenme düzeni veya diyet programı herkes için uygun değil. En iyi diyet, sürdürülebilir olan ve kişinin kendini en rahat hissettiği diyettir” diyor. Peki size hangisi uygun?

İşte popüler 5 alternatif:

*Ketojenik diyet: Düşük karbonhidratlı, protein ve özellikle yüksek oranda yağ içeren bir diyettir.

*Protein ağırlıklı beslenme: Adı üstünde, protein tüketimine dayalı bir diyet. Proteinlerin sindirimi uzun sürdüğü için tok tutuyor ve sindirilirken daha fazla enerji harcıyorsunuz.

*Aralıklı oruç yöntemi: Birkaç değişik tarzda uygulanıyor. Beş gün normal yiyip iki gün kısıtlı zaman diliminde yemek yiyebilir veya her gün yemek yediğiniz zamanı kısıtlayabilirsiniz. Akşam son öğününüzü 18.00’de bitirip ertesi gün ilk öğünü 12.00’de yemek gibi örneğin...

*Sıvı diyeti: Smoothie’ler, çorbalar, sebze-meyve suları... Gıdalar, günün bir ya da iki öğününde sıvı formunda tüketiliyor.

*Nordik beslenme: Kilo kaybını değil, sağlıklı beslenmeyi merkezine alır; ağırlıklı olarak tam tahıllar, orman meyveleri, yağlı balıklar, baklagiller, kuruyemişler ve kök sebzeler tüketilir.

Not: Bu diyetlerin hiç birini beslenme danışmanınızın onayı olmadan uygulamayın.



