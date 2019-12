Kararlarım, yeni yılım ve ben...

Kendime ayırdığım kaliteli zamanda boş boş hava alırken aklıma şu takıldı: Her yeni yıla yeni yıl kararlarıyla girmek gerekiyor. Ama benim vaktim sınırlı, bu yıl neyi değiştiremesem diye oturup liste yapmaya zaman bulamıyorum. En popüler yeni yıl kararlarını önüme koydum. Bunları bu yıl ben de uygulayayım dedim. Sağ olsun Londra merkezli araştırma şirketi Savanta ComRes oturmuş, yeni yıl listelerinde en çok yer alan kararları sıralamış. Hangisi bana ne kadar uyar şöyle bir tarttım.

Kilo ver: Hanimiş ‘body shaming’? Benim kilo verme meselem yok, alma meselem var. Her karşılaştığım, “Çok zayıflamışsın” diyor. ‘Arabaya mı koşacaksınız kardeşim, size ne’ diyemiyorsun. Alabildiğine 1986 bir yorum olan “Biraz ekmek ye”yi de çok duyuyorum. Somun somun ekmek yiyeceğim bu sene sırf bunlar sussun diye. Şekeri, unu, tuzu, alayını artıracağım. Sonra da tomruk kaldırırım spor olsun diye.

Biz de biliyoruz herhalde kendimizi pastorele vermeyi...

Stresi düşür: Doktora gidiyorsun. Şöyle bir şikâyetim var, diyorsun. “D vitamini al, bir de stresi düşür” diyor. Her vatandaşımız amatör olarak tıpla ilgilendiği için eşe dosta sorarsan onlar da aynını söylüyor. Biz de biliyoruz kendimizi pastorale verirsek sinir-stres kalmayacağını da o işler öyle olmuyor işte. Neyse bu stresi düşürcüler bana ekstra stres yüklüyor, onu fark ettim. Onlara yol verip sohbeti keseceğim, stresi oradan bir yüzde 10 düşüreceğim.

Yeni bir hobi edin: Eskilerini yedik bitirdik, yenisini edinmesi kaldı. Bu saatten sonra yeni hobi edineceksem onun günlük hayatıma bir faydası olması lazım. Artık ileri sürüş teknikleri olur, ninja yıldızı atma olur, bu tip şehir hayatına uygun hobiler lazım. Yoksa biz de biliyoruz çömlek yapmayı da evde koyacak yer yok.

Arkadaşlarına ve ailene daha fazla zaman ayır: Bunu aldım. Bunda sıkıntı var hakkaten de zamanlı şeyler hep sıkıntı zaten.

Sigarayı bırak: Yüzde 9 almış bu kalem araştırmada. İlker Küçükparlak’ın şu sözünü hatırlatıyorum bu konu kendi kendime her açıldığında: “Sigarayı bırakmaktaki başarısızlığın en büyük nedeni, bağımlılık olduğu ifade edilse de bağımlılık olduğunun gerçekten idrak edilememesi.” Ben tekrarlaya tekrarlaya idrak ettim. Ama kendisi ‘son bir sigara’ törenine de haklı olarak karşı. Misal “Jübile kültürü bağımlılık nesnesinin ödül olarak algılanıyor oluşuna işarettir” de diyor. Böyle olunca yılbaşında son bir sigara içeyim de öyle bırakayım demek anlamlı değil. Bu açmazı kafamda çözünce bırakacağım.

Daha çok hareket et: ‘Spora git, merdiven çık’ falan demek isteniyor. Ben yetkisi olsa yürüyen merdivenin solunda durmayı KHK ile yasaklayacak bir kişiyim. Size anlatayım diye hava almaya çıkıyorum, düzenli köpek gezdiriyorum, işe gidip gelirken ara mesafeleri yürüyorum, hiç hareket sıkıntım yok, hamdolsun. 10 bin adım kotasını öğleni bulmadan çoktan doldurmuş oluyorum. Hiç üstüme alınmadım bu kararı, boşu boşuna listemde kalabalık etmesin.

Kararı alıyorum da hatırlayamıyorum

Daha pozitif ol: Bunlar da ‘stresi düşür’cülerle aynı kafadalar. Bu kablo buradan çıkar, ‘meditasyon yap’a bağlanır. Denerim diyeceğim ama hiç boşuna kendimize tutturamayacağımız hedef koyup sonra tutmadı diye canımızı sıkmayalım.

Bu arada bütün bunları sayarken geçen yıl aldığım kararlarda ne durumdayım, onu bir tartayım diye geçti aklımdan. Ne karar aldığımı hatırlamadığımı fark ettim. Bu da aslında beni büyük resme götürüyor. Yeni yıl için ne karar aldığımı yıl sonunda da hatırlamak başlı başına bir yeni yıl kararı olabilir gibi.