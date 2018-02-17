‘Karadeniz’in divası’ Yağmur Okur’un etkileyici yaşamöyküsü... 'İçimde kelebekleri biriktirdim biriktirdim ameliyattan sonra hepsini saldım...'

* İçinizde bir kadın olduğunu ne zaman fark ettiniz?

- Çocukluğumdan bu yana kız gibiydim. Evcilik oyunlarında hep anne rolündeydim. Erkeksin ama kız elbiseleri giymek, anne olmak istiyorsun fakat bunu içine hapsediyorsun. Ne zaman dışarı çıkıyor bu duygu? Annen, baban, abin evden gidince... Bilezik takıyorsun, ablanın elbiselerini giyiyorsun... Hapsedilmiş bir insansın. Adını koyamıyorsun.

* Adını ne zaman koydunuz?

- Ergenlik döneminden sonra. “Kadın olmalıyım” dediğim dönemse askerlikten sonraya denk geliyor.

* İlkgençlikte bu hislerle boğuşurken çevreniz nasıl davranıyordu?

- Küçüklüğümde ‘karı kılıklı’, ‘top’ dediler. Bir gün öğretmenim ablamı çağırıp “Volkan kız gibi davranıyor, hiç fark etmediniz mi?” diyor. Ablam anneme söylüyor. Bir gün boyunca beni izliyorlar. El hareketlerim, yürüyüşüm, konuşma şeklim, oturuşum gerçekten de öyle... Sonra beni alıp Haydar Dümen’e götürdüler.

* O ne dedi size ve ailenize?

- Durumu anneme kâğıda çizerek anlattı. Dedi ki, ”İyileşme şansı yok, olan olmuş.” Ergenliğe girildi, rüyada erkekler görüldü, aşk yaşandı... Lise yıllarında hastaneye yatırıldım. Terapilerle topluma kazandırılma, cinsel kimlik, cinsel tercih, hayattaki rolüm anlatıldı. Doktorlardan ne olduğumu öğrendim. 15 yaşında her şey netleşti.

* ‘Ne olduğunuzu’ söylediler?

- Eşcinselmişim. Eşcinselin anlamını o zaman öğrendim.

* Anneniz ne yaptı?

- Çok üzüldü, hâlâ ağlar.

* Babanız?

- Köyde babama dedikodumu yapıyorlardı. Babam anneme, annem bana söylerdi. Hep stres içindeydik.

“Bu kadar mı önemliymiş” dedim

* Okul yılları nasıl geçti?

- İmam dayım vardı, onun gibi olmak isterdim. Kur’an kursuna gittim, o dönem oradan sonra imam hatibe gidiyordun. Gittim. Sonra askerlik dönemi... Askerde “Meslek seçimi yapılacak” dediler, sesim güzel olduğu için “Sanatçıyım” dedim, çıktım. Sesim de beğenildi. Oradaki eski solistle birlikte kanuncu yetiştirdi beni.

* Askerlik, Yağmur Okur’un doğmasına vesile oldu diyebilir miyiz?

- Yalanla başlayan müzik hayatı değişmemi sağladı. Çünkü askerlikte “O sahnede böyle” denildi. Ben de daha rahat oldum. Sahneye çıkmasaydım böyle olamazdım.

* Ameliyata nasıl karar verdiniz?

- Kadınları kıskanıyorsun, onlar gibi olmak istiyorsun ama bir fazlalığın var. İstediğin gibi giyinemiyorsun. Bizim oraları geçtim, İstanbul’da bile el ele gezebilir mi iki gay? Bir de son erkek arkadaşım beni sekreteriyle aldatmıştı. Şu cümleyi kullandı bana; “Canım kadın istedi.” “Bu kadar mı önemliymiş” dedim, ertesi gün mahkemeye başvurdum. Ameliyat olmak için gittiğimde doktorum beni estetik yaptırmaya gelen bir kadın zannetti.

* Ameliyattan sonra ne hissettiniz peki?

- İçimde kelebekleri biriktirdim biriktirdim, hepsini saldım. Hiç o kadar mutlu olmamıştım.

* Ameliyattan sonra hayatınızda neler değişti?

- Anaçlık geldi, çocukları seviyorum. Sahneye bakış açım, kostümler, günlük giyim tarzım değişti. Kadınlık, sadece evde yemek yapmak, giyinmek, makyaj yapmak değilmiş. Kadınlık oturabilmekmiş. Kadınlık dışarıdayken ne kadar güzel oldu, ne kadar hanımefendi denilebilmekmiş.

* Ailenizle görüşüyor musunuz?

- Evet, bana gelirler. Yeğenim bana ‘teyze’ der. Anneciğimin yanına, köyüme giderim. Babamla da görüşüyorum. Canımı veririm onlara. Ama üzülmesinler diye hâlâ derin konulara girmiyorum. Ameliyat oldum mu diye soru işaretleri var kafalarında. Konduramıyorlar.



Volkan Okur, sahnede Yağmur adını kullanıyor. ‘Karadeniz’in Divası’ Yağmur, çıktığı etkinliklerde büyük ilgi görüyor.

Annem hiç ‘kızım’ dememiştir, ‘yavrum’ der

* İlk defa bu röportajda mı dillendiriyorsunuz?

- Evet. Tek hayalim kaldı, anne ve babamın bilip de bağrına basması. Acaba babam nasıl tepki verecek? Bunu göze alarak geldim sizinle konuşmaya. Her yerde afişlerim var, kadın gibi görüyorlar zaten. Ama annem bana hiç ‘kızım’ dememiştir, hep ‘yavrum’ der. Babam da öyle...

* Ya aşk?

- Sağ gözündeysem, sol gözünden kıskanan bir insanla beraberim.

* İçinizde kalan bir şey var mı?

- Sevdiğim

adamla evlenmek. Hayatımda iki kez gemileri yaktım. İlki ameliyat içindi, bir de şimdi bu röportaj için. Değer görmek, sevilmek çok güzel bir duyguymuş. O kadar güzel bir duygu ki ilk defa aileme açılmak, çözüm bulmak istiyorum. Çünkü belki yakında evleneceğim. Ailemin o zaman da yanımda olmasını istiyorum.