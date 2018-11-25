Kara Cuma hanginiz?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriKara Cuma hanginiz?
GeriHürriyet Pazar Kara Cuma hanginiz?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Pazar
Mehmet İREN
25.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kara Cuma hanginiz?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kara Cuma hanginiz?

Meşhur indirim gününden bilgisayar başında randıman elde edemeyince şansımı dışarda denedim. Ucuza hayal kırıklığı almış oldum. Mehmet İren yazdı

180x70. Mutfak dolaplarının el verdiği buzdolabı ölçüsü bu. Herhangi bir tarafa 5 santim oynarsa giremiyor. Ne var bunda diyeceksiniz; şu var, bu biraz saçma bir aralıkmış. Sığan üç buzdolabı var. Fiyatları da 1.9, 2.4 ve 3 civarında. Çok bir farkları da yok özellik olarak. Böyle olunca da spesifik bir markanın spesifik bir modelini arıyor oluyorum.
İnternette buldum kendisini, hafta başından attım sepete, sinsi gibi ‘Black Friday’ bekliyorum. Hafta içi bir baktım, benim buzdolabı 300 lira yukarı gitti. Cuma da 350 liralık sert bir düşüşle haftayı 1850 bandında kapadı. “Bak sen şu oyunlara, buzdolabı değil yatırım aracı mübarek” dedim ve offline alışveriş ortamına yöneldim.
‘Efsane Cuma’ önde, onu az farkla ‘Şanslı Cuma’ takip ediyor
Şemsiyemi X-ray’den geçirip AVM’ye girdim. Offline sakin, öyle çılgın bir alışveriş ortamı yok. Ama benim buzdolabı da yok. Olsaymış 1.7’yi bulacakmış ama mağazada olmadığından bulamıyor. Mecidiyeköy’de varmış. Oraya da gider, üst aramasından geçer, o buzdolabını alırım diye düşündüm. Yolda da boş durmadım, internetten buzdolabı kovalamaya devam ettim.
Telefon bir yandan zangır zangır titriyor. SMS, mail, pop-up, ne kadar iletişim kanalı varsa indirim haberleri yağdırıyor sağ olsun. “Ben bu işleri yemem” demek isterdim ama daha önce oraya buraya tıklarken kettle, saksı ve dürbün almışlığım var. Yine de bu sefer belli bir hedefim olduğu için kafam nispeten rahat.
Yalnız indirim konusuna fazla kafayı takmaktan olsa gerek, vardığım noktada biraz salağa bağlamış durumdayım. Hâlâ indirim cumasının bir cumalığını göremedim. Telefonum beni eve dönüp 40 liraya indirimli kar botu sipariş etmenin mantıklı olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Ayrıca vitrinlerde günün adı bile net belirlenememiş. Geçen sefer Hamza Yerlikaya’nın çıkışıyla ‘Kara Cuma’ ismi tepki çekmişti. Yerini alacak isim üzerinde toplumsal mutabakat oluşmadan alışveriş günü gelip çatınca herkes kafasına göre gitmiş. ‘Efsane Cuma’ önde, onu az farkla ‘Şanslı Cuma’ takip ediyor, ‘Beklenen Cuma’ da şansını deniyor.
İndirim gününe de buzdolabına da adım adım soğumaya başladım. Arada soluklanırken telefonumdan kritik bilgiler edinmeye devam ediyorum. Birincisi, bu indirim günü işi beyaz eşyada çok anlamlı olmuyormuş. İkincisi, dev boy bulaşık deterjanında yüzde 50 indirim varmış. Bulaşık deterjanını direkt alıyorum. Ötekine yapacak bir şeyim yok, buraya kadar geldik artık.
Yüzde hesaplama,
karşılaştırmalı analiz,
yakın geçmiş fiyat eğrisi...
Neredeyse “Bulun o dolabı bana, yoksa dağıtırım burayı” diye girdiğim mağazadan alışverişimi tamamlamış ama attığı taş ürküttüğü kuşa değmemiş biri olarak çıkıyorum. Durduk yere AVM’den AVM’ye gezmek suretiyle 50 lira kâr ettim.
Hırsımı atmak için eve dönüp hızlıca matkap fiyatlarına baktım, yine hafta başında sepetime attığım kitaplardan 7 lira kâr ettiğimi fark edip huysuzlandım, çöken uçak bileti sitelerine de
giremedim.
Şimdi bana sorarsanız Kara Cuma nedir diye, eve gelince parçası bozuk çıktığı için geri giden buzdolabı ve toplu taşımada şoföre “Bugün Karanlık Cuma imiş, siz indirim yapmıyor musunuz” diyen amcanın meşru sorusudur derim.
Ha ama şunu da atlamayalım: Bir zihin aktivitesi olarak epey anlamlı. Yüzde hesaplama, kur çarpanı, yakın geçmiş fiyat eğrisi, karşılaştırmalı analiz gibi şeylerle uğraşmanızı sağlıyor. Bu anlamda belli bir yaş üzeri için sudoku neyse, altı için de ‘Black Friday’ o.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Üniversite yılları... Eskişehir!

'Estağfurullah...Nispet yok'

Para dağıttı

'Hiç öğretmenim olmadı ama... Bir okulum oldu!'