Kahvaltının mutlulukla ne alakası var?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriKahvaltının mutlulukla ne alakası var?
GeriHürriyet Pazar Kahvaltının mutlulukla ne alakası var?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Pazar
24.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kahvaltının mutlulukla ne alakası var?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahvaltının mutlulukla ne alakası var?

Defalarca test edip onayladıktan sonra rahatlıkla söyleyebilirim ki öğünün mutlulukla bir ilgisi olabilir ama hafta sonu kahvaltıya çıkmak net ilgisiz. İnsanın gereksiz maceralara ihtiyacı olduğunda seçilebilecek bir yöntem olarak işe yarıyor ama. (Mehmet İren yazdı)

Bir keresinde tatildeyiz. Sabah inanılmaz aç kalktım. Dedim, “Kalk bir şalvarlı Miyazaki teyzesi bulalım da serpme kahvaltı ayağına bize güzel bir keriz silkeleme yapsın”. Aynen de öyle oldu. Dünyanın en minnoş teyzesi bize bir fiks mönü kahvaltı yapıştırdı ki öyle güzel yapıştırılır.
Ama benim bu dışarıda kahvaltı olayına önyargım sadece tatil beldelerine has bir durum değil. Hatta evde ikiye katlanıyor. Kim açtı başımıza bu kahvaltı meselesini diye homurdanıyorum. Kahvaltıya mı? “Olur gidelim de, nereye gidelim” derken son yıllarda dışarıda ettiğim kahvaltılar gözümün önünden geçiyor.
Aç karnına, düşük şekerle kendini kaybetmelik ortam
Rumelihisarı gibi bariz manzarası olan yerlere kahvaltıya gitmek vardı. Orada da kahvaltı o kadar önemli olmuyordu, şöyle bir hava alıyordun ama neticede kahvaltı da ediyordun ayrıca. Hesap biraz kahvaltıya göre şey olabiliyordu ama işte güzel hava aldın mı aldın. Böyle manzaralı yere gidebilir olan gitsin tabii ne güzel. Bana terste kalıyorlar.
Tek bir kahvaltıcıdan çıkıp durduk yere bir ‘kahvaltıcılar sokağı’ sahibi olan Beşiktaş’a gideyim desem kendimi ‘Bu ne maceracılık, hayırdır’ diye durdururum. Özellikle hafta sonları bütün sokak bir kahvaltı metrobüsüne dönüşüyor. Sıra da bekliyorsun. Böyle aç karnına, düşük şekerle falan tam kendini kaybedip bayılmalık bir ortam. Sırada olay çıkmıyor ama onun hakkını vereyim. Sahanda yumurta kuyruğu, lokma kuyruğu gibi niye oluştuğu tam belli olmayan kuyruklar, nezih kuyruklar oluyor, herkes adabıyla bekliyor. Git mesela, havalimanı dış hatlar pasaport kuyruğuna, ne bileyim toplu taşımaya binme kuyruğuna, o kuyrukla bu kuyruğu oluşturan aynı halk olamaz dersin. Kuyruğun ucundaki şey önemsizleşince nizamı artıyor demek ki, enteresan!
Toptancıdan halka,
çok tatlı bir fiyatla...
Neyse, köy kahvaltısı işine girelim desen, o benim çokluğuyla asabımı da çok bozuyor. Masaya kimsenin yiyemeyeceği kadar malzeme serpip sonra topluyorsun. Sakin bir hafta sonundan ziyade büyük bir lojistik operasyona katılmışım gibi hissediyorum.
Köy temalı israf tutunca şarküteriler “Bu malzemelerin hepsi bizde zaten var, Allah’ın enayisi biz miyiz” demişlerdi. Toptancıdan halka, çok tatlı bir fiyatla... Oralarda kahvaltıya biraz ekstra bir gastronomik sorumluluk bindirilmiş, kavurma kavurmalığıyla karşısındakini etkilemeye çalışıyor falan. Mamulünden katılımcısına her şeyde böyle kahvaltı temalı moda partisi gibi bir haller. Haliyle bunu da eliyoruz.
İşte Karaköy olsun, Kadıköy olsun kafesi bol semtlerimizde seçenekler var. Buralarda da tatlı bir yoğunluk ve o yoğunluğu yönetememe halleri oluyor. Misal geçen yine hava güzel diye tufaya gelip kendimizi kafeye attık. Siparişten 40 dakika sonra dediler ki “Mutfakta malzeme yokmuş, o yumurtayı veremiyoruz, bunun da bilgisini vermiş olalım”. Mutfağın malzemeye bakıp garsona söylemesi, onun da yolunun bizim masaya düşmesi arasında aç geçen arada, yine bir kahvaltı sırasında benzer bir durum başına gelip, “Aç insanla oyun olmaz” diyerek sinir krizi geçiren arkadaşım aklıma gelmişti. İster misin aynısı olsun falan demiştim açlığı bastırmak için. İstemezdim esasen ama oldu. Sık da başıma geliyor kahvaltı deneyiminde mekânın afrasının tafrasının hakkını verememesi.
Tablo böyle olunca da hafta sonu geldi mi biri kahvaltı diyecek diye ödüm kopuyor. Sabah herkesten erken kalkıp kahvaltımı edip geçmekle bu öğünü komple pas geçmek arasında kararsızım. Evin bahçesi olsa hiçbir güç beni hava güzel diye dışarıda kahvaltı etmeye çıkaramaz da yok işte. Yoksa kişisel kanaatim kahvaltının mutlulukla uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığı yönünde.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Sen bu kızın kıymetini bilmezsin’

Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in acı günü

Sahnede doğum günü sürprizi

Brezilya'da Adana karpuzu