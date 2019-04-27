Kadınlara özel ilk ve tek futbol turnuvası başlıyor
2013’ten beri düzenlenen ‘Kızlar Sahada İstanbul Kupası’ bu sene yedinci kez bugün, yarın ve 4-5 Mayıs’ta ENKA Spor Kulübü’nde yapılacak.
Kız çocukları ve her yaştan kadın söz konusu olduğunda “Yapamazsın” denilerek kodlanan toplumsal cinsiyet rolleri, en büyük düşmanımız. ‘Kızlar Sahada’, bu önyargıları futbol aracılığıyla kırmak amacıyla düzenlenen bir turnuva ve her yaştan 100 bin kadını sahaya çıkarmayı hedefliyor. Turnuva kapsamında düzenlenecek ‘2019 Kurumsal Kupası’ sponsorluklarından ve seyirci biletlerinden elde edilecek gelir ise dezavantajlı bölgelerdeki kız çocuklarının katılacağı ücretsiz futbol kamplarına, kişisel gelişim ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim giderlerine aktarılacak.
‘Kızlar Sahada’ kurucu ortağı Kiraz Öcal detayları şöyle anlatıyor: “Başlangıcından bugüne, 50’yi aşkın firma ve bir o kadar da bağımsız takım turnuvamızda yer aldı. Bu yıl 24 takım var. Bu senenin bir özelliği de kadının güçlenmesi ve sosyal kalkınma alanında çalışan kurumların da aramızda olması. Kadın odaklı yatırım platformu Arya Women, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM) ve Kadıköy Belediyesi gibi toplumsal bir meseleyi farklı noktalardan ele alan ve çözüm için çalışan kurumlar bir arada. Bu şekilde, evrensel bir sorun olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasında yan yana durarak birbirimize destek veriyoruz.”
2016’da Dünya Futbol Zirvesi’nde ‘En İyi Kadın Futbol İnisiyatifi’ alanında finalist olan ‘Kızlar Sahada’, Türkiye genelinde çocuklar için futbol kampları düzenlemeye de devam ediyor. Biletlere biletix.com’dan veya turnuva günü kapıdan ulaşabilirsiniz. kizlarsahada.com
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