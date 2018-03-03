Kadınlar Günü etkinlik takvimi 'Bahar kadınlarla geliyor'

4- Gündüz mitingi

8 Mart Koordinasyonu tarafından bugün 13.00’te, İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda düzenlenecek mitingin teması barış. Kadınlara ve çocuklara yönelik artan cinsel saldırı ve şiddet politikası da kınanacak. Kadınlar, OHAL ve KHK’lara itirazlarını dillendirecek.

7 - İzmir’in öncüleri buluşuyor

Biz Dünyayız Platformu, ‘Eşitlik Mücadelesinde İzmir’in Öncü Kadınları. Biz Dünyayız’ başlıklı bir etkinlik düzenliyor. Tepekule Kongre Merkezi’ndeki etkinlik saat 10.30’da Belma Çağdan’ın ‘İz Bırakan Kadınlar’ sergisi ile başlayacak. 11.00’de, açılış konseri, ardından paneller var.



8- Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar...

Ayşecan Kurtay, Ayşegül Sağbaş, Beyza Boynudelik, Didem Ünlü, Füruzan Şimşek ve Nur Gürel’in hazırladığı ‘Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar-Saygı’ sergisi, Bursa Nilüfer Belediyesi, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde açılacak. Sanatçılar, Ursula Le Guin’in feminist bakış açısından aldıkları cesaretle, özel alanı kamusal alana çevirerek izleyiciye ‘sanatçı kadının evinde’ bir olay yeri incelemesi yapma imkânı vermeyi hedefliyor.

Kapılar onlara açılıyor

İstanbul Modern’de, tüm kadın ziyaretçilere müze girişi, atölye çalışması, rehberli tur ve film gösterimi ücretsiz. Rehberli tur, 10 kadın sanatçının çalışmasını kapsıyor. 16.00-17.00 atölye çalışması, 17.00-17.45 ‘Sanatçı ve Zamanı’ rehberli sergi turu, 18.00-19.30 film gösterimi. Atölye çalışması ve rehberli tur rezervasyonu için: egitim@istanbulmodern.org, (0212) 334 73 41.

Feminist gece yürüyüşü

Kadınlar 16’ncı kez İstanbul Taksim’deki Fransız Kültür Merkezi önünde buluşup Tünel’e kadar yürüyecek ve hayatları, bedenleri, gelecekleri üzerinde hak iddia edenlere, karar alanlara itiraz edecek. Buluşma saati 19.30. Çanakkale’de de gece yürüyüşü düzenleniyor. 21.00’deki yürüyüşün buluşma yeri, Golf Aile Çay Bahçesi.

9- Sahne Frida’nın

İstanbul Şişli Belediyesi’nin Kadınlar Günü etkinliklerinin tamamı, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde. 9 Mart akşamı, saat 20.30’da Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo’nun hayatını konu alan ‘Frida’ adlı oyun sahnelenecek. Bilgi için: (0212) 708 87 37.

10- Filmmor yola çıkıyor

16. Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 10 Mart’ta İstanbul’da başlıyor. Programda film gösterimlerinin yanı sıra paneller, forum, atölye ve söyleşiler de var. Festival durakları şöyle: 10-17 Mart İstanbul, 23-25 Mart Antalya, 30 Mart-1 Nisan İzmir, 6-8 Nisan Trabzon, 13-15 Nisan Bodrum, 20-22 Nisan Mersin, 27-29 Nisan Adana ve 4-6 Mayıs Diyarbakır. Sinemacılara biri umut, diğeri korku veren iki ödül dağtılıyor: ‘Mor Kamera Umut Veren Kadın Sinemacı Dayanışma Ödülü’ ile ‘Altın Bamya Ödülleri’. Detaylı bilgi için: www.filmmor.org