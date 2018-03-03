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    Kadınlar Günü etkinlik takvimi 'Bahar kadınlarla geliyor'

    Hürriyet Haber
    03.03.2018 - 14:27 | Son Güncelleme:

    Şiddetin her türü artar ve boyutları değişirken; kadınlar sessiz kalmayıp uğradıkları şiddeti duyurmaya, haklarını aramaya devam ediyor. Sonuçlarını da alıyor. Bursa’daki pembe vagon uygulaması kaldırıldı. İstanbul’da tanımadığı genç kadına yumruk atan kişi, gelen tepkiler üzerine tutuklandı. 8 Mart yaklaşırken, kadınların sesi her zamankinden daha gür çıkıyor. Farklı illerde gece yürüyüşleri, paneller, festivaller, eylemler düzenleniyor. İşte 8 Mart haftası takvimi...

    4- Gündüz mitingi

    8 Mart Koordinasyonu tarafından bugün 13.00’te, İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda düzenlenecek mitingin teması barış. Kadınlara ve çocuklara yönelik artan cinsel saldırı ve şiddet politikası da kınanacak. Kadınlar, OHAL ve KHK’lara itirazlarını dillendirecek.

    7 - İzmir’in öncüleri buluşuyor

    Biz Dünyayız Platformu, ‘Eşitlik Mücadelesinde İzmir’in Öncü Kadınları. Biz Dünyayız’ başlıklı bir etkinlik düzenliyor. Tepekule Kongre Merkezi’ndeki etkinlik saat 10.30’da Belma Çağdan’ın ‘İz Bırakan Kadınlar’ sergisi ile başlayacak. 11.00’de, açılış konseri, ardından paneller var.


    8- Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar...

    Ayşecan Kurtay, Ayşegül Sağbaş, Beyza Boynudelik, Didem Ünlü, Füruzan Şimşek ve Nur Gürel’in hazırladığı ‘Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar-Saygı’ sergisi, Bursa Nilüfer Belediyesi, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde açılacak. Sanatçılar, Ursula Le Guin’in feminist bakış açısından aldıkları cesaretle, özel alanı kamusal alana çevirerek izleyiciye ‘sanatçı kadının evinde’ bir olay yeri incelemesi yapma imkânı vermeyi hedefliyor.

    Kapılar onlara açılıyor

    İstanbul Modern’de, tüm kadın ziyaretçilere müze girişi, atölye çalışması, rehberli tur ve film gösterimi ücretsiz. Rehberli tur, 10 kadın sanatçının çalışmasını kapsıyor. 16.00-17.00 atölye çalışması, 17.00-17.45 ‘Sanatçı ve Zamanı’ rehberli sergi turu, 18.00-19.30 film gösterimi. Atölye çalışması ve rehberli tur rezervasyonu için: egitim@istanbulmodern.org, (0212) 334 73 41. 

    Kadınlar Günü etkinlik takvimi Bahar kadınlarla geliyor

    Feminist gece yürüyüşü

    Kadınlar 16’ncı kez İstanbul Taksim’deki Fransız Kültür Merkezi önünde buluşup Tünel’e kadar yürüyecek ve hayatları, bedenleri, gelecekleri üzerinde hak iddia edenlere, karar alanlara itiraz edecek. Buluşma saati 19.30. Çanakkale’de de gece yürüyüşü düzenleniyor. 21.00’deki yürüyüşün buluşma yeri, Golf Aile Çay Bahçesi.

    9- Sahne Frida’nın

    İstanbul Şişli Belediyesi’nin Kadınlar Günü etkinliklerinin tamamı, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde. 9 Mart akşamı, saat 20.30’da Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo’nun hayatını konu alan ‘Frida’ adlı oyun sahnelenecek. Bilgi için: (0212) 708 87 37. 

    Kadınlar Günü etkinlik takvimi Bahar kadınlarla geliyor

    10- Filmmor yola çıkıyor 

     16. Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 10 Mart’ta İstanbul’da başlıyor. Programda film gösterimlerinin yanı sıra paneller, forum, atölye ve söyleşiler de var. Festival durakları şöyle: 10-17 Mart İstanbul, 23-25 Mart Antalya, 30 Mart-1 Nisan İzmir, 6-8 Nisan Trabzon, 13-15 Nisan Bodrum, 20-22 Nisan Mersin, 27-29 Nisan Adana ve 4-6 Mayıs Diyarbakır. Sinemacılara biri umut, diğeri korku veren iki ödül dağtılıyor: ‘Mor Kamera Umut Veren Kadın Sinemacı Dayanışma Ödülü’ ile ‘Altın Bamya Ödülleri’. Detaylı bilgi için: www.filmmor.org

     

     

    Etiketler: Kadınlar Günü , Kadınlar Günü resepsiyonu , kadınlar günü 2017
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