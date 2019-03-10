Kadın gücü her koşulda birbirini takdir ve tebrik etmektir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriKadın gücü her koşulda birbirini takdir ve tebrik etmektir
GeriHürriyet Pazar Kadın gücü her koşulda birbirini takdir ve tebrik etmektir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Pazar
10.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kadın gücü her koşulda birbirini takdir ve tebrik etmektir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadın gücü her koşulda birbirini takdir ve tebrik etmektir

Onlar dünya çapında şöhretli iki top modelimiz: Öykü Baştaş ve Günce Gözütok. Namı diğer ezber bozanlar. Ülkemizde güzellikleri ‘yeterli’ gelmedi; rotayı yurtdışına kırdılar ve tarih yazdılar. Neredeyse iki yıldır zirvedeler. İşte moda haftalarında podyum podyum gezerken yaşadıkları... Aslı Barış/abaris@hurriyet.com.tr

“İnanılmaz çirkin bir kadın hem de öyle böyle değil, rahatsız edici derecede çirkin ve tipsiz biri.”
“Güzel mi çirkin mi bilmem ama ‘Kezban’ olduğu kesin.”
Sosyal medyadaki envai çeşit ‘sözlük’lerde sıralanan hakaretlerin hedefinin, dünya çapında bir süpermodel olduğunu, moda haftalarını turladığını, ünlü tasarımcıların reklam kampanya yüzü, süperstarların klip yıldızı olarak nam saldığını söylesek, herhalde “Olur mu” der, güler geçerdiniz. Gelin görün ki, ülkemizde oluyor.
İki genç, disiplinli, çok başarılı kadın... Henüz 20’li yaşlarının başlarındalar; ama dünyanın en ünlü tasarımcılarının defilelerinde, reklam kampanyalarında, dergi kapaklarındalar. Onlar Türk moda tarihinde bu başarıları yakalayan, dünya çapındaki top modellerimiz: Öykü Baştaş ve Günce Gözütok. Özellikleri: Ezber bozmaları.
Valentino’nun yüzü
Ülkemizde modellik yapmak istediler ama heyhat: Fazla zayıf, fazla uzun, ‘kara kuru’ bulundular. Rotayı yurtdışına kırdılar. Ve anında dünya modasına yön verenlerin podyumlarında buldular kendilerini...
Öykü 2017’de Gucci podyumunda, Günce ise 2048’de Balenciaga defilesiyle parladı. Ve her sezon başarılarını katlayarak ilerlediler. Örnek verelim: Bu sezon Günce’yi Dolce&Gabbana, Emilio Pucci’de, Moncler’de, Öykü’yü Rodarte’de, MSGM’de izledik. Günce Vogue Italia için çekim yaptı, Öykü Valentino’nun reklam kampanyasında yer aldı. Bu heyecanlı anı şöyle anlatıyor: “Moda haftaları dışında beni en çok heyecanlandıran işlerden biri Valentino kampanyası... Yıllardır hayranı olduğum insanlarla yan yana çalışma şansı buldum. Maria Carla (Boscono) gibi bir ikonla çekim yapmak ve bu fotoğrafları da hayranı olduğum fotoğrafçı Juergen Teller’ın çekmiş olması, yaşadığım en mutlu deneyimlerden biriydi.”

Kadın gücü her koşulda birbirini takdir ve tebrik etmektir
Hayal kırıklığını aşmak...
Peki bu şöhret nasıl geldi? Peşinen belirtelim: Bu bir Külkedisi masalı değil. ‘Doğru zamanda, doğru yerde’ klişesi hiç değil. Kan ter ve gözyaşı hikayesi. Şöyle anlatalım: İkisi de üniversite öğrencisi. Öykü Bilgi Üniversitesi’nde Mimarlık, Günce de Özyeğin Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret okuyor. Ders programları çok yoğun. Buna rağmen ceplerinde harçlıklarıyla risk alıp, yurtdışına gidip yüz binlerce modelin dişe diş mücadele ettiği moda başkentlerinde zirveye çıktılar. Peki ne pahasına?
Yeri gelince uykusuz, yemek yemeden, ellerinde harita yabancı kentlerde günde 12 seçmeye katılıyorlar. Günce şöyle anlatıyor: “Her ülkede farklı ajanslarla çalışıyorum. Cast direktörleri ajanslara haber veriyor ve seçmelere çağrılıyoruz, işlere kabul ya da reddediliyoruz. Bazı günler 5, bazı günler 10-12 seçme oluyor.” Öykü de sürecin zorlayıcı olduğunu söylüyor: “Sizi casting’e, beğenirlerse fitting’e çağırıyorlar. Kıyafeti size uygun bulurlarsa, sizi defileye seçiyorlar. Fakat bunların hepsi her saniye iptal olabiliyor. Çok istediğiniz defileye seçildiğinizi zannederken, sabah uyandığınızda iptal olduğunuza dair bir mail gelmiş olabiliyor... O yüzden en zorlayıcı kısım bu hayal kırıklığını hızlıca aşıp, diğer şovlarınıza odaklanmak.” Günce de benzer bir motto’da: “Bir gün en tepedesiniz; 6 ay sonra oraya çıkamıyorsunuz. ‘Hayat bu olur, daha güzeli olur olmazsa da sağlık olsun’ diyorum her sezon.”
Onları bu derece işlerine odaklı ve güçlü kılan, başkaları için bir örnek olmak... Öykü şöyle anlatıyor “Bazı insanlar onları yapmak istedikleri şeyler için teşvik ettiğimi ve cesaretlendirdiğimi söylüyorlar, benim için en mutlu edici tepki bu. Birilerine umut verebilmiş olmak beni çok mutlu ediyor.”
Günce ise genç model adaylarına ‘kalıplaşmış güzellik algısından’ uzak durmalarını öğütlüyor: “Dünya artık değişken; bugün moda olan yarın değil. Bir yerde birtakım güzellik kalıpları geçerli diye her yerde geçerli değil. Doğduğunuz yerden kültürel olarak beslenin, kendinizi geliştirin, kimseden destek almadan, kimseye bağlı olmadan dünyaya açılın. Doğru insanlarla çalışın; başladığınızda da disiplinli, dakik ve saygılı bir iletişimde olun.”
Kadın gücü her koşulda birbirini takdir ve tebrik etmektir

Kılavuza gerek yok: Öykü ve Günce’nin uluslararası moda camiasındaki başarıları artarak devam edecek. En güzeli -her türlü eleştiriye rağmen- bunun emeklerinin karşılığı olması ve haliyle onlara doğal gelmesi. Günce şöyle özetliyor: “Kadın gücü birbirini her koşulda takdir ve tebrik etmektir, yanında olmaktır. Bu sebeple kadınların ‘yapabildiğini’ gösteren reklamlara gülüyorum. Kadınlar zaten yapıyor. Ve zaten başarılıyız. Bunu bir yeti olarak göstermek bile bir ayrımcılık.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bengü’nün bebeğinin ismi belli oldu

Gamze Özçelik Arakanlı Müslümanları ziyaret etti

Cem Özer'den çok konuşulan paylaşım

Hazal Kaya'dan hocasına veda