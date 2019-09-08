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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
guliz.arslan@hurriyet.com.tr
08.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstiklal Caddesi’ne ‘sihirbaz’ geliyor

Güliz Arslan
Güliz Arslan
guliz.arslan@hurriyet.com.tr
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Güliz Arslan
Güliz Arslan
guliz.arslan@hurriyet.com.tr
İstiklal Caddesi’ne ‘sihirbaz’ geliyor

Halil Altındere, Yapı Kredi’nin 75’inci yılı vesilesiyle 12 Eylül-3 Kasım tarihlerinde Hou Hanru küratörlüğünde bir sergi açıyor. Çoğu Türkiye’de ilk kez gösterilen 25’ten fazla üç boyutlu işi bir araya getiren ‘Abrakadabra’yı sanatçıyla konuştuk.

Abrakadabra’ya gelen izleyiciyi neler bekliyor?

- Son 10 yılda yaptığım hiperrealistik balmumu, silikon heykeller, bronz işler ve bu sergiye özel ürettiğim yeni eserlerden oluşan bir seçki. Ana tema, serginin adından da anlaşıldığı üzere, sihir. Gündelik hayatta karşılaşılan nesneler ve durumlar, sihirbaz eli değmişçesine dönüşmüş, yeni anlamlar yüklenmiş olarak izleyiciyle buluşacak.

 Küratörünüz Türk sanatseverlerin iyi tanıdığı Hou Hanru. Sergiyi nasıl kurguladınız?

- Yapı Kredi’nin, sergi mekânının belleğinin ve tabii İstiklal Caddesi’nin kavramsal çerçevenin oluşmasında payı büyük. Hou Hanru’yla çalışırken, sergiyi İstiklal Caddesi’nin bir devamı olarak kurgulama fikri çıktı. Mekânı caddenin karanlık, çıkmaz sokaklarını hatırlatacak şekilde yeniden düzenledik. Her odayı yine bu ilhamla farklı gri tonlarında boyadık. Birkaç yıl evvel MAXXI Müzesi’nde Hanru, 15’ten fazla çalışmamı sergilemiş ve bana sadece üç boyutlu işlerimden oluşan bir sergileme yapmak istediğini söylemişti. Yıllar sonra bunu Yapı Kredi’de gerçekleştirmek benim için çok önemli.

 Bu sergideki işleriniz, gündelik yaşamın gerçekliği ve hayal dünyası arasındaki sınırların geçişkenliğini sorguluyor. Siz işlerinizi üretirken hangisine daha yakın bir noktada duruyorsunuz?

- Gerçek ama bir o kadar da sıradışı görünen durumlar ilk günden beri işlerimin bir parçası oldu. Atölyemde sıfırdan soyut bir şeyler yaratmak yerine hayatın içinden konuları ele alarak, onları sanatın nesnesi haline getiriyorum. Sanıyorum gerçek ile kurgu arasındaki geçişkenliği ele aldığım işlerime en yakın örnek, şu anda Venedik Bienali’nde sergilenmekte olan ‘Uzay Mültecisi’ (Space Refugee) projesi.

İstiklal Caddesi’ne ‘sihirbaz’ geliyor

‘Telephone Call from Istanbul’ (solda) ve ‘Half Assistant’ sergide görebileceğiniz işlerden ikisi.

Doğa ve mimarlığın izinde sanat

Canan Tolon’un İstanbul Modern’deki sergisi ‘Sen Söyle’de doğa ve çevre, mimarlık ve kültür etkileri geniş yer tutuyor.

Kuşağının en özgün ve yaratıcı sanatçılarından Canan Tolon, Türkiye’de ilk kez bir müze çatısı altında sergi açtı. 2 Şubat 2020’ye kadar sürecek sergide yer alan eserler çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye çeşitli. Küratörlüğünü İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu’nun üstlendiği ‘Sen Söyle’, onun sanatındaki dönüşüm ve gelişimin ikonik örneklerini bir araya getiriyor.

İstiklal Caddesi’ne ‘sihirbaz’ geliyor

Direnç, çelişki ve sonuç

Eserlerin merkezini, kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. Tolon, her iki varoluşun birbiri üzerindeki etkisi, birbirlerine gösterdikleri direnç, karşılaşmalarından doğan çelişki ve sonuçlar etrafında bir dünya tasarlıyor. Çalışmalarında çim tohumu, su, kahve telvesi gibi doğal malzemeler kullanan, metal parçalarını açık havada bırakarak doğanın resimde canlanmasını sağlayan sanatçı için zamanın izleri önemli bir başlangıç noktası.

İstiklal Caddesi’ne ‘sihirbaz’ geliyor

Halil Altındere
İstiklal Caddesi’ne ‘sihirbaz’ geliyor


 

 

 

 

Güliz Arslan
Güliz Arslan
guliz.arslan@hurriyet.com.tr
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