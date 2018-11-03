İşte biz o gün tükeneceğiz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar Haberleriİşte biz o gün tükeneceğiz
GeriHürriyet Pazar İşte biz o gün tükeneceğiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Pazar
ysonmez@hurriyet.com.tr
03.11.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

İşte biz o gün tükeneceğiz

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
İşte biz o gün tükeneceğiz

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Londra Zooloji Derneği’nin hazırladığı ‘Yaşayan Gezegen 2018 Raporu’na göre gezegenimizde canlı popülasyonunun yüzde 60’ı yok oldu. Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) verilerine göre her 13 dakikada 1 canlı türü yok oluyor. Türkiye’de de durum hiç iç açıcı değil. Tehlike altındaki türlerin sayısı 2008’de 131’ken, bugün yaklaşık 400’e çıkmış. Hangi hayvanlar tehlike altında, kurtarmak için ne yapabiliriz?

Yunuslara kıymayın efendiler
Onlar, yaşam alanlarının kaybı, deniz ve ses kirliliği, tesadüfi avcılık ve kasti öldürme gibi tehditlerle karşı karşıya. Tüm bu tehditlerin bir araya gelerek yarattığı olumsuzluklar, denizlerimizdeki yunus türlerinin neslinin devamı için ciddi bir risk oluşturuyor.

İşte biz o gün tükeneceğiz

Sazlık yoksa sazkedisi de yok
Avcılık, doğal yaşam alanı kaybı, bataklıkların tarım alanına dönüştürülmesi, kemirgenlerle mücadele sonucu avlandığı hayvanların azalması gibi nedenlerle sazkedisi ülkemizde ‘nesli tehlike altında’ bulunan türler arasında.
İşte biz o gün tükeneceğiz

110 milyon yıldır varlar ama tehdit altındalar
Onlar 110 milyon yıldır Akdeniz’de yüzüyor. Türkiye, iribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) ve yeşil deniz kaplumbağasının (Chelonia mydas) en önemli yuvalama alanlarından. Ne var ki yaşam alanı kaybı, iklim değişikliği, plastikler, hedef dışı avcılık gibi nedenlerle gelecekleri tehlike altında.
İşte biz o gün tükeneceğiz

Yok olma tehlikesindeki canlıları evlat edinin
Türkiye’de canlı nüfusu, her geçen gün biraz daha düşüyor. Onlara yardım etmek, durumlarını tersine çevirmek mümkün. Aşağıdaki canlılardan evlat edinerek onların yaşam savaşına ortak olabilirsiniz. (Detaylı bilgi için: Meltem Gökçen, 0212 528 20 30, mgokcen@wwf.org.tr)

RAPORDAN ÇARPICI BAŞLIKLAR...

* Her şey toprağı işlemekle başladı, öyle de gidiyor
Rapor, biyolojik çeşitlilikteki azalmayı tetikleyen en önemli etmenlerin arazileri hor kullanım olduğuna dikkat çekiyor. Veriler, MS 1500 yılından bu yana yok olan tüm bitki, sürüngen, kuş ve memeli türlerinin yüzde 75’inde yaşam alanlarının işgal edilmesi olduğunu ortaya koyuyor.

* Geri dönüş mümkün, yaşamak için yaşat
Geleceğe yönelik son öngörüler, mevcut Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Stratejik Planı’nın birçok hedef için başarılı olma ihtimalinin pek de mümkün olmadığını gösteriyor. Bu eğilimi durdurmak ve 2030 itibariyle eğimi yukarıya çevirebilmek için taahhütlerin gerçekleştirilmesine yönelik daha güçlü eylemler içeren bir anlaşma sunmak gerekiyor.

* Kaynağından market rafına giden meçhul yol...
Son 50 yıl boyunca doğal kaynakları tüketme seviyemiz yüzde 190 oranında artış gösterdi. Daha sürdürülebilir bir sistem yaratmanın yolu, üretim, tedarik ve tüketim alışkanlıklarımızda önemli oranda değişiklikler yapmaktan geçiyor. Bunun için gezegenin hangi noktasında olursa olsun, kaynağından market raflarına uzanan yolda hangi etmenlerin işin içine girdiğini detaylı bir şekilde kavramamız gerekiyor.

* Bir zamanlar buralar hep ormanlıktı...
Ağaçlandırma ve restorasyon çalışmaları küresel orman kaybını bir ölçüde yavaşlatmış olsa da, boyutlar yine de kaygı verici. Tropik ve subtropik kuşakta bulunan 46 ülkeyi kapsayan araştırma 2000 -2010 yılları arasında yaşanan orman kaybının yüzde 40’ının büyük ölçekli tarım, yüzde 33’ünün ise yerel geçimlik tarım faaliyetlerinden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Kalan yüzde 27’lik orman kaybının nedenleri ise kentsel gelişim, altyapı projeleri ve madencilik.

İşte biz o gün tükeneceğiz


 

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ev sahibi, ünlü oyuncuya dava açtı

'Yurtdışı yasağımı kaldırın'

Cem'den Defne'ye 20 bin dolarlık hediye

Mezarlığı yeniletti