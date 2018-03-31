İstanbul, bizimlesin!

Mekân seçimi başarılıydı; Altı defile dışında adres Zorlu PSM’ydi. Doğru bir adres. Öncelikle güvenli; alandaki kafelerle de sosyalleşmek için alan sağlıyor. Blogger’lardan moda editörlerine muhtelif isimler çevre kafelerde birleştiler. Hatta parti savaşları bile oldu: Vogue Türkiye ve Harper’s Bazaar partileri art arda geldi, davetliler nereye akacağını bilemedi!

◊ Bu sezon 33 marka ve tasarımcı Sonbahar/Kış 2018 koleksiyonlarını sergiledi. Bu isimlerin 17’si koleksiyonları Zorlu PSM’de defile formatında, altısı mini defile formatında, beşi ise Studio alanında sunum formatında gerçekleştirdiler. En çok konuşulanlar ise URUN, Lug Von Siga, Aslı Filinta, Sudi Etuz oldu.

◊ Moda haftamızın tarihi ünlülerle dolu: Meg Ryan’dan Alessandra Ambrosio’ya, Tamara Ecclestone’dan Georgia May Jagger’a pek çok ismi ağırlamıştık. Ama son iki sezondur deyim yerindeyse yerli-yabancı ‘tık’ yoktu. Bu sezon en azından ‘yerli ünlülerimiz’ geri döndü. Bir örnek: Çarşamba akşamı Belma Özdemir, Sertab Erener’in ‘Oceans of Noise’ grubunun performansıyla defilesini sundu.







◊ Hazır ünlülerden bahsetmişken... DB Berdan’ın defilesinde oyuncu Burcu Özberk podyumda yürürken, Serel Yereli defilenin finalinde şarkı söyleyerek bir performans sergiledi. Ön sırada da ünlü yağmuru vardı; Serenay Sarıkaya’dan Hande Soral’a, Arda Turan’dan Oğulcan Engin’e, Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftine popüler kültür yıldızları defileleri izlediler.



DB Deniz Berdan



◊ Organizasyondan bahsedersek... Tamam, moda haftamız Londra, New York ve Paris’le rekabet edecek konumda değil henüz. Ama yiğidi öldür, hakkını ver: Organizasyonel anlamda Berlin ya da Stockholm’daki moda haftalarından eksiği yok, fazlası var. Evet; son iki sezondur zor zamanlar geçirdik. Ama görünen o ki küllerimizden doğuyoruz. Bu sezon eski-yeni tasarımcıların birliğiyle çeşitlenen kreasyonlar sayesinde İstanbul yükselecek. Koleksiyonlar trendleri yakalıyor, işçilik başarılı. Bu başarıyı iki sezon sürdürürsek, yükseleceğiz. Atın fav’a bekleyin!



St.Nian

HER YAŞTAN TOP MODELLER PODYUMDA

Bu zamana kadar moda haftamızın lokomotifi üç isim, Tülin Şahin, Çağla Şıkel ve Didem Soydan yine podyumdaydı. Çok çalışkanlar, hakları ödenmez. Taze kana da ihtiyaç varken, art arda New York, Paris ve Milano Moda Haftaları’nda yürüyen Öykü Baştaş umut verdi. Malum, dünya podyumlarında ‘zamansız’ modellerle yeniler el ele. Kate Moss (44) ile Kaia Gerber (19) gibi. Bizde de Çağla Şıkel 39, Tülin Şahin 37, Öykü Baştaş 21 yaşında....



Aslı Filinta’nın çiçekçi konseptli defilesinde sadece Türk modeller seçildi.