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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Pazar
Aslı BARIŞ - abaris@hurriyet.com.tr
31.03.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

İstanbul, bizimlesin!

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İstanbul, bizimlesin!

Moda haftamız Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul 11. sezonunda küllerinden doğdu: Işıl ışıl parlayan yeni markalarımız, dünya çapında top modellerimiz, işleyiş anlamında başarılı bir organizasyonumuz var. Böyle devam edersek, İstanbul parlayacak, at fav’a bekle!

Mekân seçimi başarılıydı; Altı defile dışında  adres Zorlu PSM’ydi.  Doğru bir adres. Öncelikle güvenli; alandaki kafelerle de sosyalleşmek için alan sağlıyor. Blogger’lardan moda editörlerine muhtelif isimler çevre kafelerde birleştiler. Hatta parti savaşları bile oldu: Vogue Türkiye ve Harper’s Bazaar partileri art arda geldi, davetliler nereye akacağını bilemedi!

◊ Bu sezon 33 marka ve tasarımcı Sonbahar/Kış 2018 koleksiyonlarını sergiledi. Bu isimlerin 17’si koleksiyonları Zorlu PSM’de defile formatında, altısı mini defile formatında, beşi ise Studio alanında sunum formatında gerçekleştirdiler.  En çok konuşulanlar ise URUN, Lug Von Siga, Aslı Filinta, Sudi Etuz oldu.

◊ Moda haftamızın tarihi ünlülerle dolu: Meg Ryan’dan Alessandra Ambrosio’ya, Tamara Ecclestone’dan Georgia May Jagger’a pek çok ismi ağırlamıştık. Ama son iki sezondur deyim yerindeyse  yerli-yabancı ‘tık’ yoktu. Bu sezon en azından ‘yerli ünlülerimiz’ geri döndü. Bir örnek: Çarşamba akşamı Belma Özdemir, Sertab Erener’in  ‘Oceans of Noise’ grubunun performansıyla defilesini sundu.

İstanbul, bizimlesin


◊ Hazır ünlülerden bahsetmişken... DB Berdan’ın defilesinde oyuncu Burcu Özberk podyumda yürürken, Serel Yereli defilenin finalinde şarkı söyleyerek bir performans sergiledi. Ön sırada da ünlü yağmuru vardı; Serenay Sarıkaya’dan Hande Soral’a, Arda Turan’dan Oğulcan Engin’e, Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftine popüler kültür yıldızları defileleri izlediler.
İstanbul, bizimlesin

DB Deniz Berdan

◊ Organizasyondan bahsedersek... Tamam, moda haftamız Londra, New York ve Paris’le rekabet edecek konumda değil henüz. Ama yiğidi öldür, hakkını ver: Organizasyonel anlamda Berlin ya da  Stockholm’daki moda haftalarından eksiği yok, fazlası var. Evet; son iki sezondur zor zamanlar geçirdik. Ama görünen o ki küllerimizden doğuyoruz. Bu sezon eski-yeni tasarımcıların birliğiyle çeşitlenen kreasyonlar sayesinde İstanbul yükselecek. Koleksiyonlar trendleri yakalıyor, işçilik başarılı. Bu başarıyı iki sezon sürdürürsek, yükseleceğiz. Atın fav’a bekleyin!

İstanbul, bizimlesin

St.Nian

HER YAŞTAN TOP MODELLER PODYUMDA

Bu zamana kadar moda haftamızın lokomotifi üç isim, Tülin Şahin, Çağla Şıkel ve Didem Soydan yine podyumdaydı. Çok çalışkanlar, hakları ödenmez. Taze kana da ihtiyaç varken, art arda New York, Paris ve Milano Moda Haftaları’nda yürüyen Öykü Baştaş umut verdi. Malum, dünya podyumlarında ‘zamansız’ modellerle yeniler el ele. Kate Moss (44) ile Kaia Gerber (19) gibi. Bizde de Çağla Şıkel 39, Tülin Şahin 37, Öykü Baştaş 21 yaşında....

İstanbul, bizimlesin

Aslı Filinta’nın çiçekçi konseptli defilesinde sadece Türk modeller seçildi.

İstanbul, bizimlesin


Öykü Baştaş, Sudi Etuz podyumunda yürüdü.

 

 

 

 

 

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