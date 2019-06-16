Issız tatil! Bir kayanın ucunda üç gün neden tatil yaptım?

İlk kez çocukluk arkadaşım bahsetmişti. Kayaların üzerinde çadır kurduğunu, etrafta kimse olmadığından dalga sesinden başka bir ses olmadığını, önünde ıssız bir koy olduğunu anlatmıştı. Hemen ertesi gün soluğu anlattığı yerde aldım. İlk kampı da o zaman attım.

Aradan beş yıl geçti. Her bayram çocukluk arkadaşlarımla bayram tatillerinde buluşup bu kayalıkların üzerinde kamp yapıyorum. Bu yıl 5. kez o ıssız yerde buluştuk.

Büyük buluşma için haftalar öncesinden yazıştık plan yaptık. Kayalara gitmek için her yıl kullandığımız şişme botu tamir ettim. Tam sekiz yerinde patlak vardı.

Bu yıl sayımız 9’du. Hem malzeme hem de insan sayısı olarak şişme botun götürmesine imkân yoktu.

Göcek’ten farksız

Köseağzı’nda küçük motorlu kayığı olan İlhami Abi’nin yanında aldık soluğu. Para karşılığında seferler düzenliyor. Her yıl bıkmadan bize aynı hikâyeyi anlatıyor: “Bakın gençler, geçenlerde burada bir aile mahsur kaldı. Sahil güvenlik bile alamadı onları. Tepeden ekmek attık. Deniz sakinleşince almaya gidebildik. İki gün mahsur kaldılar...” Kısaca bize “Gitmeyin, kalmayın” ya da “Giderseniz alamayabilirim” demeye çalışıyordu. Haklılık payı da vardı. Karadeniz bu, sağı solu belli olmaz.

Ama macera ağır basıyor. 4 kişilik tekneye, 7-8 kişi eşyalarla doluştuk. Biri yanlışlıkla yan yatsa denizi boylayacağız.

Neyse ki yolculuk kısa. Karayla mesafe 10 dakika. Dışarıdan nasıl bir yer olduğu anlaşılmıyor. Büyüsünü anlamak için gitmek, görmek şart.

Bu sefer şans bizden yanaydı. Deniz dümdüz ve berraktı. Tekne koya yaklaştığında Göcek’e geldiğimizi sandık. Hızlıca eşyaları boşaltıp, çadırları kurduk. Üç gün sonra bizi alması için İlhami Abi’nin oğlu Aykut’la sözleştik. Tedirgin bakışlarla ayrıldı yanımızdan...





Mandaların mekânıymış

Buranın bir adı da Dombay Kayalıkları. Muhtarın yalancısıyız, hikâye şöyle... Bu bölgede mandalara ‘dombay’ deniyor. Şimdi bir uçurumun dibinde olan kayalıklara eskiden iniş varmış. Ancak yine sapa bir yerde olduğundan sadece mandalar iniyormuş. Yıllar sonra toprak kaymaları ile ulaşım kesilmiş.

Arkadaki tepelikten küçük küçük taş parçaları sürekli düşüyor. Ancak çadırları kurduğumuz yer kısmen emniyetli. Üzerimize gelmeden hızı kesiliyor taşların...

Buranın en güzel özelliklerinden biri 10 metre yüksekteki bu kayalıkların tam ortasında kumlu bir alanın olması. 5-6 çadır kurulabiliyor. Bu yüksekliğe kumun nasıl gelmiş olabileceğini Karadeniz çocukları olarak biliyoruz: Kışın fırtınalarda dalgaların boyu buralara kadar gelebiliyor. Yıllarca o dalgalarla gelen kumlar burada bir kumluk oluşturmuş.

Balık, pavurya tuttuk

Üç gün boyunca burada kaldık. Yanımıza gelen olmadı. Gürültü çıkaran olmadı. İnternet yoktu. Telefonda kayaların ucuna gidince zar zor çekiyordu. Tam bir teknoloji detoksu...

Yiyeceğimiz bittiğinde bu sefer deniz yardıma koştu. Hiç olmadığı kadar istavrit vardı. Denize daldık. Karadeniz’in meşhur yengeci pavurya çıkardık. Tutması biraz meşakkatli. Eldiven yoksa işiniz zor.

Buradaki en büyük keyfim kayalara tırmanıp denize atlamak. En yüksek noktası 10 metreye yakın. Tehlikeli ama balıklama, çivileme, bombalama her türlüsünü atladık. Atladıkça şehirde içimize kaçan, rumuzunu emen stresten kurtulduk...

Tavsiyem, ıssız tatili mutlaka denemelisiniz. İlla Karadeniz’in bu köşesine gelmenize gerek yok. Anadolu’nun dört bir yanı buna benzer bakir yerlerle dolu. Bakmasını bilene...

Yanınızda olsun

* Çadır, şişme yatak ve bir sandalye şart. Bunları saymıyorum bile. Gündüzün sıcağına aldanmayın, geceleri her yer serin; yanınıza ya bir tulum ya da battaniye alın.

* Kampın olmazsa olması ateş. Her yerde odun yok. Toplam malzememiz kadar bir çuval da odun götürdük. Üşenmeyin, yoksa tadı olmaz.

* Biz lüks kampçılardanız. Türk kahvesi olmadan kamp yapmıyoruz. Siz de kervana katılın, bir cezve ve kahveyi almayı unutmayın.

* Böcek ilacı olsun yanınızda. Belli olmaz doğa bu, zira bu kampta ilk kez bir akrep gördük. Öldürmedik ama tekrar gelmemesi için de dua ettik...