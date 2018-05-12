Ikigai kitabÄ±nÄ±n yazarlarÄ±ndan Francesc Miralles, mutlu hayatÄ±n reÃ§etesini verdi: AkÅŸam yataÄŸa girdiÄŸinizde, o gÃ¼nÃ¼n yaÅŸamaya deÄŸdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼necek bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸ olun

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriHÃ¼rriyet Pazar Ikigai kitabÄ±nÄ±n yazarlarÄ±ndan Francesc Miralles, mutlu hayatÄ±n reçetesini verdi: AkÅŸam yataÄŸa girdiÄŸinizde, o günün yaÅŸamaya deÄŸdiÄŸini düÅŸünecek bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸ olun
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Hürriyet Pazar
btuna@hurriyet.com.tr - FotoÄŸraflar: Levent KULU
12.05.2018 - 12:56, Son GÃ¼ncelleme:

Ikigai kitabÄ±nÄ±n yazarlarÄ±ndan Francesc Miralles, mutlu hayatÄ±n reçetesini verdi: AkÅŸam yataÄŸa girdiÄŸinizde, o günün yaÅŸamaya deÄŸdiÄŸini düÅŸünecek bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸ olun

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Ikigai kitabÄ±nÄ±n yazarlarÄ±ndan Francesc Miralles, mutlu hayatÄ±n reçetesini verdi: AkÅŸam yataÄŸa girdiÄŸinizde, o günün yaÅŸamaya deÄŸdiÄŸini düÅŸünecek bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸ olun

Â Francesc Miralles ile Hector Garciaâ€™nÄ±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Ikigai, Ã§oksatan kitap. Ikigai, kabaca â€˜hep meÅŸgul kalarak mutlu olmakâ€™ demek. Yataktan kalkmak iÃ§in bir sebebin olmasÄ±... Okinawaâ€™nÄ±n Ogimi kasabasÄ±nda, 100 yaÅŸÄ±n Ã¼zerindeki Japonlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸerek yazdÄ±lar. Miralles, Ipsos tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen â€˜AraÅŸtÄ±rmada Yenilikler KonferansÄ±â€™ iÃ§in Ä°stanbulâ€™daydÄ±.Â 

Bir Ä°spanyol, nasÄ±l oldu da JaponlarÄ±n yaÅŸam tarzÄ± Ã¼zerine kitap yazdÄ±?

- Hector 14 yÄ±ldÄ±r Japonyaâ€™da yaÅŸÄ±yor, eÅŸi Japon. Hareketleri, tepkileri ve dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ÅŸ biÃ§imi bile bir Japon gibi artÄ±k. Bense uzun yÄ±llardÄ±r Japonya kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne ilgi duyuyorum. Biz bu iÅŸe kalkÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, Japonyaâ€™da dahi Ikigai hakkÄ±nda yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir kitap yoktu. Bazen uzaktan bakanlar, iÃ§inde yaÅŸayanlardan daha berrak bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± getirebiliyorlar.

Ikigai kitabÄ±nÄ±n yazarlarÄ±ndan Francesc Miralles, mutlu hayatÄ±n reÃ§etesini verdi: AkÅŸam yataÄŸa girdiÄŸinizde, o gÃ¼nÃ¼n yaÅŸamaya deÄŸdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼necek bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸ olun

* Kitaba ilginin sebebi ne sizce?

- BugÃ¼ne kadar yaÅŸlanmanÄ±n olumsuz yÃ¶nleri Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ± hep. HastalÄ±klardan, yalnÄ±zlÄ±ktan, yoksulluktan bahsedildi. Biz Ogimiâ€™de baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ yaÅŸlanmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. GenÃ§liÄŸinizdeki heyecanÄ± koruyarak, aktif kalarak yaÅŸlanabilirsiniz.

* Ä°kigai kabaca â€˜hep meÅŸgul kalarak mutlu olmakâ€™ demek. Bu ne tÃ¼r bir meÅŸguliyet? 100 yaÅŸÄ±na kadar Ã§alÄ±ÅŸÄ±n mÄ± diyorsunuz?

- Barcelonaâ€™da yÃ¼zbinlerce yaÅŸlÄ± insan, kanepelerinde tek baÅŸÄ±na oturup tÃ¼m gÃ¼n televizyon izliyor. YaÅŸamla baÄŸlarÄ± yok. Ä°ÅŸte bu Ikigaiâ€™nin tam zÄ±ttÄ±dÄ±r. Herkes yaÅŸÄ±na ve fiziksel kapasitesine uygun bir meÅŸguliyet bulabilir. Emekli olduktan sonra hayatÄ±nÄ±zÄ±n asÄ±l anlamÄ±nÄ± keÅŸfedebilirsiniz. Babam 59 yaÅŸÄ±nda iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 16 yaÅŸÄ±ndan beri Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Kendini iÅŸe yaramaz, yalnÄ±z hisseti. TÃ¼m gÃ¼n televizyon karÅŸÄ±sÄ±nda oturmaya baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸ yerindekiler dÄ±ÅŸÄ±nda arkadaÅŸÄ± da yoktu. Ä°ki yÄ±l sonra hastalandÄ±. Ä°ÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan Ã¼Ã§ yÄ±l sonra ise Ã¶ldÃ¼. Japonyaâ€™da insanlar kendilerini emekliliÄŸe hazÄ±rlÄ±yorlar. Bize gÃ¶re emeklilik, Ã¶lÃ¼mden bir Ã¶nceki adÄ±m. BaÅŸkalarÄ±na faydamÄ±zÄ±n dokunacaÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k planlar yapabiliriz.

* Ä°nsanÄ±n hayatta tek bir Ikigaiâ€™si mi olur?

*Â  HayÄ±r, biz deÄŸiÅŸtikÃ§e Ikigaiâ€™miz de deÄŸiÅŸebilir. Bana kalÄ±rsa bir Ã¶mÃ¼r boyunca birkaÃ§ kez doÄŸup Ã¶lÃ¼yoruz. Ä°nsanlar 10-15 yÄ±llarÄ±nÄ± bir mesleÄŸe adadÄ±ktan sonra artÄ±k zevk almadÄ±klarÄ±nÄ± fark edip yeniden baÅŸlayabiliyor. AynÄ± ÅŸey dul kalanlara, boÅŸananlara da oluyor. Kendinizi yeniden yaratmanÄ±z gerekiyor. Ama bazÄ±larÄ±nÄ±n hayatta tek Ikigaiâ€™si oluyor. En tipik Ã¶rneÄŸi doktorlar.

Ikigai kitabÄ±nÄ±n yazarlarÄ±ndan Francesc Miralles, mutlu hayatÄ±n reÃ§etesini verdi: AkÅŸam yataÄŸa girdiÄŸinizde, o gÃ¼nÃ¼n yaÅŸamaya deÄŸdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼necek bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸ olun

DoÄŸayla tekrar baÄŸlantÄ± kurun

*Â Â Diyelim ki Ikigaiâ€™mizi kaybettik veya hiÃ§ olmadÄ±. Ne olduÄŸunu nasÄ±l buluruz?

- Logoterapiâ€™nin yaratÄ±cÄ±sÄ± Viktor Franklâ€™a gÃ¶re, hayat amacÄ±nÄ± bilmiyorsan amacÄ±n onun ne olduÄŸunu bulmak olmalÄ±. Bunun iÃ§in de farklÄ± ÅŸeyleri denemen gerekir. BaÅŸka bir mistik ise ne istemediÄŸini bul, onlarÄ± eledikten sonra geriye kalan senin hayat amacÄ±ndÄ±r diyor. Randy Pauschâ€™a gÃ¶re, ileri yaÅŸta kendini kaybolmuÅŸ hissediyorsan, sebebi genÃ§lik hayallerini unutmuÅŸ olmandÄ±r. OnlarÄ± yeniden hatÄ±rlaman gerek. KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardan itibaren gÃ¼nlÃ¼k tutmak faydalÄ± olabilir.

*Â Â BatÄ±, neden hep mutluluÄŸun sÄ±rrÄ±nÄ± DoÄŸuâ€™da arÄ±yor?

- Bence bu iki yÃ¶nlÃ¼ iÅŸleyen bir durum. Mesela JaponlarÄ±n hayat boyu Ã¼Ã§ dini oluyor. DoÄŸduklarÄ±nda ÅŸintoistler. Evlilik Ã§aÄŸÄ±na geldiklerinde HÄ±ristiyan oluyorlar, Ã§Ã¼nkÃ¼ HÄ±ristiyan evlilik seremonisi onlara sempatik geliyor. Budist olarak Ã¶lÃ¼yorlar, Ã§Ã¼nkÃ¼ Budizm varoluÅŸ Ã¼zerine iÃ§lerini rahatlatÄ±yor. HÄ±ristiyan Ã¼lkelerin pek Ã§oÄŸunda genÃ§ler manevi bakÄ±mdan eksiklik hissediyor ve cevap bulmak iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ±ya bakÄ±yor. Belki kiliseye gitmek yerine Zen meditasyonu yapmak daha havalÄ± geliyor. Ya da katÄ± kurallar olmayÄ±ÅŸÄ±nÄ± benimsiyorlar.

*Â Â Kitapta Ã¶lÃ¼msÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼, insanlÄ±ÄŸÄ±n yaklaÅŸmakta olduÄŸu bir yÃ¶n olarak sunuyorsunuz. HayatÄ± bu kadar kÄ±ymetli yapan, Ã¶lÃ¼mlÃ¼ olduÄŸumuzu bilmek deÄŸil mi?

- Zeki insanlar iÃ§in Ã¶yle. DÃ¼nyadaki zamanÄ±nÄ± en iyi ÅŸekilde kullanmak... Marcus Aurellius, â€˜Ã–lÃ¼mden deÄŸil, hayata baÅŸlayamamaktan korkâ€™ diyor. Fakat bilimsel aÃ§Ä±dan bakarsak biyoloji, Ã¶lÃ¼msÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼ yakalamaya Ã§ok yaklaÅŸtÄ±. Bu da bizi bilimkurgunun sÄ±nÄ±rlarÄ±na taÅŸÄ±yor.Â 

*Â Â Mutlu bir hayat yerine tatmin edici bir hayatÄ± kovalamak daha Ã¶nemli deÄŸil mi?

- MutluluÄŸun fazla abartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± doÄŸru. Kimse mutlu olmaya zorlanmamalÄ±. Zaten mutluluk sÃ¼re giden bir hal deÄŸildir. Zaman zaman yakalanan anlardÄ±r. Hayatta acÄ± veren ÅŸeyler var. BunlarÄ± da hakkÄ±nÄ± vererek yaÅŸamak lazÄ±m.

GeÃ§miÅŸten piÅŸmanlÄ±k duymayÄ±n, gelecekten korkmayÄ±n

*Â Â Ama siz de mutluluk Ã¼zerine bir kitap yazdÄ±nÄ±z...Â

- Bence bu basit bir hayatÄ±n, hayatÄ±n anlamÄ±nÄ± bulmanÄ±n mutluluÄŸu Ã¼zerine bir kitap. SÃ¼rekli mutluluktan zÄ±playÄ±n demiyor.

*Â Â Uzun yaÅŸamak, bu yÃ¼zyÄ±lÄ±n saplantÄ±sÄ± gibi. Bunun iÃ§in hayatÄ±n pek Ã§ok zevkinden vazgeÃ§memiz Ã¶ÄŸÃ¼tleniyor. SaÄŸlÄ±klÄ± olmak yeni bir ahlÃ¢k kuralÄ± mÄ±?

- Evet haklÄ±sÄ±nÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ genÃ§lik ve gÃ¼zellik yÃ¼celtiliyor. Herkes genÃ§, saÄŸlÄ±klÄ±, baÅŸarÄ±lÄ± olmak zorunda. Ama bu gÃ¼zellik ve genÃ§lik Ã¼rÃ¼nlerinden gelir elde eden ÅŸirketlerin yarattÄ±ÄŸÄ± bir yanÄ±lgÄ±. HayatÄ±nÄ±zla, kendinizle barÄ±ÅŸ iÃ§indeyseniz genÃ§ ve gÃ¼zel olmak zorunda deÄŸilsiniz. Mutluluk baÅŸkalarÄ±na gÃ¶sterilen bir Ã¼rÃ¼n artÄ±k. Sosyal medyadaki fotoÄŸraflara bakacak olursanÄ±z hayat daimi bir parti, kimse hastalanmÄ±yor.

* Sizden mutlu ve tatmin edici bir hayatÄ±n reÃ§etesini istesem, ne yazardÄ±nÄ±z?

- Kendinizi ve diÄŸerlerini kusurlarÄ±yla kabul edin derdim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi davranÄ±rken bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ± iÃ§ine sokuyoruz kendimizi. Kimseyi deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸma. ZamanÄ±n kÄ±ymetini bil. AkÅŸam yataÄŸa girdiÄŸinde, o gÃ¼nÃ¼n yaÅŸamaya deÄŸdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼necek bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸ ol. Bir arkadaÅŸla gÃ¼zel bir sohbet etmek, iyi bir kitap okumak, film izlemek gibi... BÃ¼yÃ¼k ÅŸeyler olmak zorunda deÄŸil.

Ikigai kitabÄ±nÄ±n yazarlarÄ±ndan Francesc Miralles, mutlu hayatÄ±n reÃ§etesini verdi: AkÅŸam yataÄŸa girdiÄŸinizde, o gÃ¼nÃ¼n yaÅŸamaya deÄŸdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼necek bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸ olun

Benim ÅŸu andaki Ikigaim, insanlarÄ±n gizli yeteneklerini keÅŸfetmelerine yardÄ±mcÄ± olmak. Bunun iÃ§in piyanoyla bir yÃ¶ntem geliÅŸtirdim.

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