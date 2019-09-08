Ä°ki sÄ±radÄ±ÅŸÄ± sergi
Borusan Contemporary, 14 EylÃ¼lâ€™de iki yeni sergiyi sanatseverlere sunuyor. Medya sanatÄ±nÄ±n Ã¶ncÃ¼lerinden Bill Violaâ€™nÄ±n kiÅŸisel sergisi â€˜Bill Viola: GeÃ§iciâ€™ ve ÅŸair Turgut Uyarâ€™dan alÄ±nan ilhamla yaratÄ±lan Dr. Necmi SÃ¶nmez kÃ¼ratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki â€˜SÃ¶ylenir ve YarÄ±m KalÄ±r BÃ¼tÃ¼n AÅŸklar YeryÃ¼zÃ¼nde IIâ€™.
Borusan Contemporary, 16. Ä°stanbul Bienali ile birlikte aÃ§Ä±lacak yeni sanat sezonunda video sanatÄ±nÄ±n Ã¶ncÃ¼lerinden Bill Violaâ€™nÄ±n Ä°stanbulâ€™daki ilk sergisi ile Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. â€˜Bill Viola: GeÃ§iciâ€™, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±nÄ±n kariyerinin ilk yÄ±llarÄ±ndan bugÃ¼ne farklÄ± Ã¼retim dÃ¶nemlerine Ä±ÅŸÄ±k tutuyor. Sergide sanatÃ§Ä±nÄ±n on yapÄ±tÄ± Ã§aÄŸdaÅŸ sanat izleyicileri ile buluÅŸturulacak. DiÄŸer Ã¶nemli sergi ise Dr. Necmi SÃ¶nmez kÃ¼ratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki â€˜SÃ¶ylenir ve YarÄ±m KalÄ±r BÃ¼tÃ¼n AÅŸklar YeryÃ¼zÃ¼nde IIâ€™.ÂEtkinlik, geÃ§en sezon Turgut Uyarâ€™dan alÄ±nan ilhamla aralarÄ±nda Borusan Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanat Koleksiyonuâ€™na yeni dahil olan eserlerin de bulunduÄŸu seÃ§kiyi izleyiciye sunan serginin geniÅŸletilmiÅŸ olarak devamÄ± niteliÄŸinde. Video-heykelden fotoÄŸrafa, neon yerleÅŸtirmelerinden interaktif Ã§alÄ±ÅŸmalara dek â€˜deneyselâ€™ yaklaÅŸÄ±mlarÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±karan sergi, sanatÃ§Ä±larÄ±n geleceÄŸe ait Ã¶ngÃ¶rÃ¼lerini dijital yorumlarla ortaya Ã§Ä±karÄ±rken, Uyarâ€™Ä±n ÅŸiirinde yer verdiÄŸi â€˜bugÃ¼nÃ¼n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±â€™ gÃ¶rselleÅŸtiriyor. â€˜Bill Viola: GeÃ§iciâ€™, 13 EylÃ¼l 2020â€™ye, â€˜SÃ¶ylenir ve YarÄ±m KalÄ±r BÃ¼tÃ¼n AÅŸklar YeryÃ¼zÃ¼nde IIâ€™Â 8 Mart 2020â€™ye kadar ziyarete aÃ§Ä±k kalacak. KÃ¼Ã§Ã¼k bir not: Borusan Contemporary yalnÄ±zca hafta sonlarÄ± 10.00â€“19.00 arasÄ±nda aÃ§Ä±k. MÃ¼zede 11.00-18.00 saatleri arasÄ±nda, her saat baÅŸÄ± dÃ¼zenlenen Ã¼cretsiz rehberli sergi turlarÄ± bulunuyor.
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