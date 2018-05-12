İki haftalık yaz tatili tüm sezona nasıl yayılır?

Temmuzda 15 günlük otel fiyatları

(Ücretler 11 Mayıs Cuma günü Hotels.com’un fiyatlandırmalarından örnek alınmıştır.)

◊ Bodrum merkezde üç yıldızlı bir hotelin dört kişilik bir aile için sadece konaklama bütçesi 4200 TL.

◊ Ayvalık merkezde bir butik otelin dört kişilik bir aile için sadece konaklama bütçesi 4 bin 636 TL.

◊ Çeşme’de dört yıldızlı, kendi plajı ve havuzu olan bir otelin kahvaltı dahil dört kişilik bir aile için bütçesi 9 bin 862 TL.

◊ Alanya’da beş yıldızlı, her şey dahil konaklamalı bir otelin dört kişilik bir aile için bütçesi

13 bin 192 TL.



Datça Mesudiye’de modern eşyalarla döşenmiş, palmiye ağaçlarının sardığı, 3+1 250 metrekare olan villanın aylık kirası.

2 haftalık otel yerine 2 aylığına kendi eviniz

COLDWELL BANKER TÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI GÖKHAN TAŞ

◊ Genel anlamda sezonluk ev kiralamanın süresi hazirandan eylül sonuna kadar, dört aydır.

◊ Mayıstan ekim sonuna kadar altı aylık kiralamalar ya da aylık kiralamalar da yapılabiliyor.

◊ Dört aylık sezonda 16 bin liraya kiralayacağınız evin tüm yıl kirası 24 bin lira olur. Sezonluk kiranın yarısını (8 bin lira) ekleyip evi yıllık kiralamak çok daha avantajlı. Her iki türlü de dört kişilik bir ailenin, iki haftalık otel ya da pansiyonda ödediği parayla iki aylık yazlık kiralanabiliyor.

◊ Otelde kaldığınız zaman rezervasyonda sorun yaşayabiliyorsunuz. Kendi evinizdeyse istediğiniz kadar misafir davet edip, istediğiniz süre boyunca tatil yapabiliyorsunuz. Üstelik dışarda harcadığınız yeme-içme masrafı da azalıyor.

◊ Didim bölgesi birkaç yıldır düşük gelir grubuna sahip kişiler tarafından tercih ediliyor. Orta ve üst gelir grubuna sahip kişiler için Bodrum... Bodrum’da üst gelire hitap eden havuzlu yazlık villaların aylık kirası 5 bin dolar ile 15 bin dolar arasında. Didim’deyse 2 bin 500 TL’den başlayan aylık fiyatlarla yazlık ev kiralanabiliyor.

◊ Evlerin hepsi eşyalı olarak kiralanıyor. Eşyalar sözleşmede demirbaş olarak kayıt altına alınıyor. Sözleşmeyi imzalarken demirbaş listesini çok iyi kontrol etmek gerek.

◊ Giriş ve çıkış tarihleri sözleşmeye ekleniyor. Eğer süreyi uzatma kararı alırsanız iki hafta önceden bildirmeniz isteniyor.

◊ Sözleşmede, konakladığınız süre boyunca su ve elektrik kullanımları, site yönetim aidatlarını karşılayacağınıza dair maddeler de var.

◊ Sezonluk kiraların çoğu baştan peşin olarak ödeniyor. Normal bir kira sözleşmesinden daha sert bir sözleşme yapılıyor.

◊ Yetkisi olmadığı halde evin anahtarını eline geçiren ve evi kiraladıktan sonra parayı da alıp ortadan kaybolan insanlar olabiliyor; dikkat!

◊ Kontrat, mutlaka mülkün tapu sahibiyle, TC kimlik numarasını kontrol ederek imzalanmalı. Arkadaş ya da site yöneticisiyle imzalanmamalı.

◊ Beğenilen ev, kiralanmadan önce mutlaka gidip komşularla görüşülmeli ve o insanlardan çevrede yaşayan toplulukla ilgili referans alınmalı.



Site içindeki 4+1 havuzlu villanın haftalık kira ücreti.



Emekliler en çok Datça’daki Aktur Sitesi’ni tercih ediyor. Burası denize sıfır konumda bol bol dinlenebileceğiniz huzurlu bir alan. Ayrıca Didim ve Bodrum Turgutreis emeklilerin gözde sayfiye mekânlarından. “Yok ben huzur değil, biraz da eğlence isterim” diyorsanız Alaçatı’da bir taş ev ya da Bodrum Yalıkavak’ta sezonluk villa kiralayabilirsiniz.

Bütçenize göre yazlık ev için bölge önerileri

HÜRRİYET EGE TEMSİLCİSİ DENİZ SİPAHİ

◊ Lüks tatil bütçesine sahip kişiler Çeşme Alaçatı ya da Çeşme Paşalimanı’nı, Bodrum Türkbükü’nü tercih ediyor. Buradaki havuzlu villa ve müstakil evlerin sezonluk fiyatları 75 -100 bin TL arasında değişiyor.

◊ Az bütçeyle, sakin bir tatil geçirmek isteyen emeklilerin Ege Bölgesi’ndeki tercihleri, kuzeyde Çandarlı, Dikili, Akçay; güneyde Didim, Köyceğiz ve Datça. Son dönemde birçok emeklinin Çandarlı, Dikili’ye geldiğini duyuyorum. Kıyılar temiz, araç kullanmadan da otobüs, dolmuşla seyahat edilebiliyor. Pazarlardan alışveriş imkânı var.

◊ Yükselen bir yer daha var: Foça... Popüler olan yazlık bölgelerinin aksine, büyük bölümü SİT kapsamında. İnşaat göreceli olarak az; bakir, güzel kıyıları olan, özelikle emeklilerin tercih ettiği bir yer oldu.

◊ Çeşme’de çok lüks bölgeler, barlar, restoranlar, oteller olduğu gibi, mütevazı ama güzel yerler de var. Örneğin Ovacık, Ildırı ya da Dalyan...

◊ Yine de bir liste yapmak gerekirse, Ayvalık, Marmaris, Karaburun son dönemde en fazla konuşulan yerler. Son y ıllar için Selimiye’yi de unutmamak gerek!



Çınarcık Koru’da 3+1 100 metrekare kendine ait bahçesi olan müstakil evin aylık kirası.



Didim Akbük’te sahile yakın konumda yer alan 3+1 100 metrekare, özel bahçeli müstakil evin aylık kirası.



Fotoğraflar yanıltıcı olabilir

POSTA GAZETESİ EMLAK YAZARI YILDIRAY GÖKKAYA

◊ Yazlık ev kiralamanın belirli bir zamanı yok. Avantajlı bir tatil yapmak istiyorsanız, yazı beklemeden bahar gibi aksiyon almanızda fayda var. Son dakikacılık hem seçeneklerinizi azaltır hem de talep artacağı için daha yüksek fiyatlar ödemenize neden oluyor.

◊ Yazlık kiralanan ev kiralarının, dört kişilik bir ailenin otelde yapacağı iki hafta tatille kıyaslandığında uygun olduğunu söyleyebiliriz.

◊ Türkiyemiz’in her yeri cennet. Akdeniz’den Ege’ye, Marmara’dan Karadeniz’e kadar dünyanın en güzel sahillerine sahibiz. Ama çalışanlar için, hafta sonu ailesinin yanına kaçabileceği yakın lokasyonlarda bir yazlık ev tercih etmeleri çok önemli.

◊ Kiralamak istediğiniz ev için internet ortamında yayınlanan ya da size gönderilen fotoğraflar aldatıcı olabilir. Eğer gidebiliyorsanız, kiralamak istediğiniz yazlığı mutlaka gidip yerinde görün.

◊ Ev kiralarken öncelikle yapmanız gereken kiralamayı düşündüğünüz evin sahibini ya da kiralamayı yapan firmayı araştırmak olsun. Mümkün olduğunca bu tarz kiralamalarda uzmanlarla çalışmayı tercih edin.

◊ Banka yerine kirayı elden isteyen kişilerden uzak durun. IBAN ya da hesap numarası yerine isme veya cep telefonuna havale istiyorsa şüphelenin.

Bölgedeki fiyatları inceleyin, size kiralanan ev daha ucuzsa şüphelenin.



Dört villanın yer aldığı, site içerisinde ortak havuz kullanımlı, bu villanın sezonluk kirası 27 bin TL. Aylık kiralanmak istenirse haziranda 12 bin, temmuz ve ağustosta 17 bin, eylül ayındaysa 12 bin TL olarak değişiyor.

1 yıllık kirayı kışın peşin ödemek daha avantajlı

EMLAK DANIŞMANI VE YAZARI TEBERNÜŞ KİREÇÇİ

◊ Biz millet olarak son dakikacıyızdır. Bunun yansıması olarak genelde sezonun açılışıyla birlikte yazlık ev kiralamalarda artış olur. Kaldı ki sezon ortasında yani yüksek sezonda da kiralama azımsanmayacak kadar çoktur. Genelde kiralama yapan mülk sahipleri de aracılar da buna hazırdır.

◊ Yazlık kiralanan evlerin bütçeleri, dört kişilik bir ailenin iki hafta otelde yapacağı tatille kıyaslandığında ev kiralamak mutlaka avantajlı olur. Ama bu konsepti tercih edenler sadece fiyat cazibesinden dolayı tercih etmiyor. Yılda bir ya da birkaç ay olsa da havuzlu yahut özel bahçeli güzel bir evde yaşama şansı buluyor.

◊ Sezonluk ev kiralarken varsa, elektrik, su, telefon sayaçlarına dikkat edilmeli.



Kayaköy’de doğayla iç içe yer alan villada 4 oda 1 salon ve 3 banyo bulunuyor. Etrafı çevrili müstakil havuzu olan bu villanın haftalık kirası.



Bodrum’un en gözde beldesi Yalıkavak’taki 140 metrekare, 4+1 villanın 4 aylık kirası. Bahçenin yanısıra büyük bir terası da mevcut.

YAZLIK KİRALAMANIN 4 AVANTAJI

◊ Ev kiralamak, aile ve emekliler için diğer alternatiflerden çok daha ekonomik...

◊ Ev rahatlığı olduğu için, dışarıda yemek yeme ve para harcama sıkıntısı ortadan kalkıyor...

◊ Kaldığınız otelin kurallarına bağımlı olmada, istediğiniz kadar misafir ağırlayabilirsiniz...

◊ Şehre yakın sayfiye yerlerini seçerseniz, hafta sonlarını da yazlık evinizde geçirebilirsiniz...