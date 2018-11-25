Hüzünlü gözlerin ardındaki sır

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriHüzünlü gözlerin ardındaki sır
GeriHürriyet Pazar Hüzünlü gözlerin ardındaki sır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Pazar
25.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Hüzünlü gözlerin ardındaki sır

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
Hüzünlü gözlerin ardındaki sır

Gaziantep’teki Zeugma Müzesi’nin üst katına çıktığınızda karanlık bir odanın sonunda sizi, etkileyici bakışlara sahip ‘Çingene Kızı’ mozaiği karşılar. Şehrin sembolü haline gelen bu bakışlar, bugüne kadar hazin bir öykünün izlerini taşıyordu. Bugün ise kavuşma günü: Çingene Kızı mozaiğinin eksik parçaları, yıllar sonra yoğun çabalar sonucunda evine dönüyor. İşte size Gaziantep’ten Ohio’ya uzanan bir ‘kaçırılma’ ve ‘kavuşma’ öyküsü. Gizemli Çingene Kızı mozaiğinin ve eksik parçalarının sırrı...

Yıl 1955... Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Belkıs Köyü... Bir tepenin ardında köylüler tesadüfen kalıntılar bulur. Kazdıkça mezar odaları, heykeller, mozaikler ortaya çıkar. Bunların para ettiği de anlaşılınca uzun yıllar sürecek kaçak kazı dönemi başlar. Sonrası bildik hikâye; ele geçirilen pek çok eser gelişigüzel paralara satılır, çoğu da yurtdışına kaçırılır.
Çingene Kızı’nın da yer aldığı dev mozaik, bu furyanın kurbanlarından. Aslında Şarap Tanrısı Dionysos’un dans eden kadınlarından biridir bu figür... Devrilen dev bir sütunun altında kaldığından kaçak kazıcılar tarafından sökülüp alınamaz. Ancak çevresindeki 12 figür, bu kadar şanslı değildir. 1987’de Gaziantep Müzesi kaçakçılık durumuna el atar. Müze, kaçakçılardan artakalanları çıkarmaya başlar. Eserler bulundukça müzeye taşınır.1993-98 arasında, bölgede yapılacak olan Birecik Barajı nedeniyle kurtarma kazıları için kollar sıvanır. Pek çok kazı yapılır. Kazı ekibi, 1998’de de Çingene Kızı’nın olduğu 7 metreye 8 metre devasa taban mozaiğine ulaşır. Mozaik, devrilen bir sütunun kaldırılmasıyla tesadüfen bulunur. Hüzünlü bir yüz çeker dikkatleri... Kazıda çalışanlar işçilerden biri kulağındaki küpeler, iri gözleri ve başındaki yemeni nedeniyle onu ‘Çingene Kızı’na benzetir. İsmini böyle alır.

Hüzünlü gözlerin ardındaki sır

Hüzünlü gözlerin ardındaki sır
Bu 12 mozaik ait olduğu yere, Gaziantep Zeugma Müzesi’ne yarın geri dönüyor.
Ertuğrul Günay anlatıyor...
Gaziantep Zeugma Müzesi’ne taşınır ‘Çingene Kızı’... Ancak bu dev mozaiğin diğer parçalarının akıbeti ise yıllarca belirsizliğini korur. Taa ki 2012’ye dek.
Hikâyenin buradan sonrasını, eserin eksik parçalarının ülkemize dönmesinde büyük emeği olan, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’dan dinleyelim:
“Zeugma Mozaikleri arasında ‘Çingene Kızı’ adıyla ünlü mozaik tablosunun bazı parçaları 1960’lı yıllarda yurtdışına çıkarılmış. ABD’de Bowling Green State Üniversitesi tarafından 1965’te satın alınarak depoya konulmuş. O tarihlerde mozaiklerin Antakya kaynaklı olduğu düşünülmüş. 2011’de Üniversite Tiyatro binası içinde sergilenmesi amacıyla restore edilmiş; bu sırada yapılan çalışmalarda Dr. Rebecca Mohlhot bu mozaiklerin Zeugma kaynaklı olabileceğini düşünmüş. Bu bilgi, aynı çalışmayı paylaşan Dr. Stephanie Langin-Hooper tarafından Zeugma Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay’a iletilmiş.”
Uzayan süreç...
Günay, sürecin devamında Türk heyetin de Ohio’ya giderek incelemeler yaptığını anlatıyor: “Kasım-Aralık 2012’de dönemin Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü ve Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı ekibi, uzmanlarla birlikte Ohio’da BGSU’ya gidip rektör ve ilgililerle görüştüler. Görüşmede üniversite yetkililerinin iyi niyeti görüldü ve iade koşullarının müzakeresi başladı. Ancak takip eden dönemde bakanlık ve üniversite yönetimlerinin değişmesi sürecin uzamasına yol açtı. Sonuçta, mozaik parçalarının replikalarının Türkiye’de yapılarak sergilenmek için Üniversiteye armağan edilmesi şartıyla iade kararlaştırıldı...”
Dionysos’un düğününün resimlendiği mozaiğin boyutları yaklaşık 8 metreye 7 metre. Küçük bir kısmında Çingene Kızı figürünün yer aldığı mozaikte başka birçok figür var. İşte bunların 12’si ABD’den Türkiye’ye getiriliyor. Getirilenler, mozaiğin eksik parçaları. Böylelikle neredeyse 60 yıllık ayrılık sona eriyor...

Sizi her yerden görür!

Hüzünlü gözlerin ardındaki sır

Çingene Kızı mozaiği, Zeugma Antik Kenti kazılarına o dönem başkanlık eden emekli öğretim üyesi Rıfat Ergeç ve ekibi tarafından, 1998 yılındaki kurtarma kazıları sırasında bulundu. Bir vatandaşın gösterdiği yerde kırık bir sütunun kaldırılmasıyla tesadüfen ortaya çıktı. Mozaik Roma döneminde bir villanın yemek odasının zeminin süslüyordu. Mozaik ustası ‘Çingene Kızı’nın gözbebeğini öyle yerleştirmiş ki etrafındaki 360 derecelik açının neresinde olursanız olsun gözleri sizi takip ediyor. Tıpkı Mona Lisa’nın gözleri gibi... Çingene Kızı’ halen Zeugma Müzesi’nin ikinci katında özel bir odada sergileniyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (24.11.2018) 2
daha fazla video için
Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Evleniyorlar mı?

Kızları için bir aradalar

RobIn Hood Scarlet’a karşı

Sütyen detayı yordu