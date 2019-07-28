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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
ysonmez@hurriyet.com.tr
28.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Her kuşun yavrusu tutulmaz

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Her kuşun yavrusu tutulmaz

Şu sıralar yere düşmüş bir yavru kuş görmeniz büyük olasılık. Birçoğu göç için ilk uçuş denemelerini yapıyor ve bu deneyim bazen yere çakılmakla sonuçlanıyor. Üstelik hepsi yumuşak iniş yapacak kadar şanslı olmuyor, kimi yaralanıyor. Diyelim ki böyle bir yavruya denk geldik. Ne yapmalıyız?

Merhamet... Hangi canlının olursa olsun, yavruların sevimlilikleri ve savunmasızlıkları ile üzerimizde bıraktığı ilk duygu bu oluyor. Yerde yuvasından ve annesinin korumasından uzak yatan küçük bir yavru kuşa sırtını dönüp gitmek kolay değil. Ancak merhametle harekete geçip müdahale etmek, bazen yarardan çok zarar verebilir. İşte işin incelikleri:

  • İlk tepkiniz, gördüğünüz yavruyu rahat bırakmak olsun. Etrafta anneyi görmemeniz bebeğin terk edildiği anlamına gelmez. Muhtemelen civarda yemek arıyordur ya da belki korku içinde sizin yavrusuna yaklaşmanızı izliyordur.
  • Yavru kuşun türü önemli. Örneğin ebabil ve kırlangıçlar uçma yeteneğini tam olarak kazanmadıkça deneme yapmayan kuşlar. Bu türlerin yavrularının yerde olması normal bir durum değil. Muhtemelen yardıma muhtaç bir yavruyla karşı karşıyasınız. Baykuşlar ve martılar içinse durum farklı. Onlar kanatlarının, uçuş becerilerinin ne durumda olduğunu görmek için birçok deneme yapar. Yani bu türlerin yavrularına yerde denk gelmek gayet normal. Ama karşılaştığınız alaca baykuşsa ve sağlıklıysa dokunmamak gerek. Çünkü alaca baykuşların düştüğü ağaca tekrar tırmanabilme özelliği var. Tırmanamasa bile ebeveyni gelip onu beslemeye devam edebilir.
  • Yapmanız gereken ilk şey kuşun yaralı olup olmadığını anlamak için ayakta durup duramadığına, size karşı kendini savunup savunamadığına bakmak. Sağlıklıysa müdahale etmeden olduğu yerde bırakın. Bir yavru kuşu doğasından ve annesinden ayırmak ona yapılabilecek en büyük kötülük.
  • Etrafta ona zarar verebilecek etkenler varsa, yuvasını bulup oraya yerleştirebilirsiniz. Bu mümkün değilse, yakınlardaki bir ağacın üst dallarına koyabilirsiniz.
  • Diyelim ki kuşun yaralı ya da bakıma muhtaç olduğunu gördünüz. Bu durumda üzerine bir bez ya da gazete kapatarak kuşu alın. Bu, müdahale edilen canlının daha rahat olmasını sağlar.
  • Yuvadan düşmüş kuşa bir süre evde bakmak gerekebilir. Unutmayın, hiçbir kuşa ekmek verilmemeli. Doğal yaşamda etçil beslenen türler (baykuş, şahin, kartal vs.) için protein ağırlıklı, otçul (güvercin, kumru) ve taneci (serçe) türler için karbonhidrat ağırlıklı mama hazırlamak gerekir. Etçiller için bir bardak yavru köpek mamasını, bir bardak su ve biraz kırmızı etle mikserde karıştırıp içine çay kaşığı ucuyla vitamin kompleksi koyabilirsiniz. Ayrıca tür tayini, tür hakkında bilgilendirme, yaban hayvanlarına doğru şekilde yaklaşım, tutma, nakletme, barındırma, besleme, yasal mevzuat, temasa geçilecek kurum ve hayvanın teslim edileceği merkezler konularında bilgi edinmek için WWF- Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından kurulan Türkiye Yaban Hayatı İlkyardım Hattı’na (0850) 203 09 93 No’lu telefondan ulaşabilirsiniz.

Her kuşun yavrusu tutulmaz

UZMANLARDAN YARDIM İSTEMEYİ UNUTMAYIN!

Yavruyu emniyete aldıktan sonra bulunduğunuz ilin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne haber verin, yardım isteyin.

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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