Hazar Ergüçlü: Onur’un zekâsına âşık oldum

26 yaşındasınız ama Nuri Bilge Ceylan, Uğur Yücel, Derviş Zaim ve Onur Ünlü gibi yönetmenlerle çalıştınız. Üzerine bir de Netflix dizisi geldi. Sizinki şans mı yoksa yetenek mi?

- “Şans hazır olanın ayağına gelir” diye bir laf var. Benim sürekli kafamda olan, “Çalışacaksın” sözü! Çalışmaktan kastettiğim, oturup sadece teorik kitaplar okumak değil; hayattan ne alabildiğine bakmak, hata yapmaktan korkmuyor olmak.

◊ Gerçekten korkmuyor musunuz peki?

- Hata yapmaktan ölesiye korkuyorum ama bundan kaçmıyorum. Yüzleşmek benim için yeni bir şey değil. Kendimi risk almamaya çalışan anlarımda yakalayıp yeniden o risk noktasına götürüyorum.

◊ Sizinle aynı nesilden olup bu başarıları hedefleyen çok oyuncu var. Farkınız neydi?

- Bunun cevabını veremem. Ben sadece bu işi iyi yapmaya yardım edecek bazı araçları tespit ediyorum.



‘Mallorca Files’ isimli

dizide oynayacağım

◊ Nedir iyi oyunculuğun araçları?

- Bu işin askeri disiplin gerektirdiğine inanıyorum. Bir şekilde biraz dertli olacak, kafa yoracaksın. Kalbinle ve kendinle hep uğraşacaksın. Yüzleşeceksin! Kim olduğunu, ne olduğunu, kendini bileceksin. Bence yetenek, algınla doğru orantılı. Derinlemesine bakarak her şeyi algılamaya çalışacaksın, hayata karşı kör olmayacak, gözlemleyip şüphe duyacaksın.

◊ Bu hafta BBC’de yayımlanacak de bir dizide yer alacağınız haberleri çıktı. Doğru mu?

- Evet. ‘Mallorca Files’ isimli dizide bir bölüm oynayacağım. Bir makyözü canlandıracağım. Daha fazla bilgi veremiyorum, maalesef. Çekimler Mayorka’da olacak.

◊ Sizi nasıl buldular?

- “Aman Allahım, bir star keşfettik. Türkiye’de yaşıyormuş” gibi bir durum söz konusu değil. Yurtdışında bir ajansla anlaştım. Orada da bir kaynağım oluştu. IMDB sayfamız da bu açıdan gerçekten çok önemli. Menajerime bir mail geldi, deneme çekimi istediler. Kabul edildim.

◊ Peki HBO’dan da bir dizi teklifi geldiği ve kabul etmediğiniz konusu? Bu kadar iyi bir teklifi reddettiğiniz için sosyal medyada “HBO’nun bundan haberi var mı?” yorumlarını okudum. İşin aslı ne?

- Haklılar, o kadar yalan haber okuyoruz ki. Bir deneme çekimi istediler. O tarihlerde başka bir sözleşmem olduğu için yollamadım. Reddetmek gibi bir şey yok.

◊ Yurtdışına dair kariyer planınız var mı?

- Gidip kendimi geliştirip elimden geleni yapacağım. Bedensel ve zihinsel olarak son derece farkında olmak için uğraşacağım. Durmadan deneme çekimlerine gireceğim. Çünkü bu öğretici, dizginleyici ve ders verici.

Beni ego kusarken göremeyeceksiniz

◊ Altı sene önce ilk röportajımızda ağzınızdan zorla laf alınıyordu. Şimdi çok daha rahatsınız, neler değişti?

- O zaman küçüktüm, çok az fikrim vardı. Hayatın gerçekleriyle yeni yüzleşmiş, bunları yeni sindirmeye başlamıştım.

◊ Şimdi?

- Hâlâ korkağım fakat kendimi itiyorum. Büyüdüm, büyümeyi kabul ettim.

◊ Şöhret ve zirveye giden yol korkutuyor mu?

- Hayır, çünkü bende kendini beğenmeme mirası var. Kendini çok cezalandıran, hatayı sürekli kendinde arayan biriyim. Bu yüzden beni ego kusarken göremeyeceksiniz. İnşallah hayat beni değiştirmez.



Onur’un zekâsına âşık oldum

◊ Bir süredir yönetmen Onur Ünlü’yle birliktesiniz. İlişki nasıl gidiyor?

- Çok mutluyum!

◊ Neydi sizi ona âşık eden?

- Zekâsı. Birlikteyken en eğlendiğim insan Onur.

◊ İlişkiniz duyulduğu andan itibaren aradaki yaş farkından başlanarak çok konuşuldu. Bunlara bozuluyor musunuz?

- Bir sürü insanın bir anda size ulaşıp kolayca yargılaması yıpratıcı ve üzücü oluyor. Ama ne kadar takabilirim ki?

◊ İkiniz de bekârsınız. Neden bunları anlatırken çekiniyorsunuz?

- Çünkü işlerimin önüne geçecek, manipüle edilecek. Artık hayatımın indirgenmesini istemiyorum.

◊ Yılbaşı planınız ne? Birlikte mi olacaksınız?

- 1 Ocak 1993 doğumluyum ama annemler bir yıl kaybetmeyeyim diye nüfusuma 31 Aralık 1992 yazdırmış. Bu yüzden doğum günüm ve yılbaşı benim için birlikte kutlanıyor. Kıbrıs’a ailemin yanına gidiyorum. Bir arada olacağız.

Korku ruhumu kemiriyor, bunu silmek isterdim

◊ Nelerle derdiniz var?

- Hayatın kendisiyle, ilahi adaletin olmayışıyla.

◊ Dünya adına 2018’den bir şeyi silecek olsanız bu ne olurdu?

- Korku ruhumu kemiriyor, bunu silmek isterdim.

◊ 2018’in en büyük sürprizi sizin için neydi?

- Netflix için çekilen ‘Hakan: Muhafız’ dizisinde rol almak. Ben de herkes gibi uzaktan dizinin çekileceği haberlerini duyuyordum. Sonra deneme çekimlerine çağrıldım. O kadar heyecanlandım ki... Elimden gelenin en iyisini yaptım ve oldu.

◊ Canlandırdığınız Zeynep’i anlatır mısın?

- Sert, doğrucu, mantıklı. Ama içinde aşırı hassas, kırılgan ve korkan bir kız var. Doğduğundan beri dövüşmek üzerine eğitilmiş.

◊ Dövüşmek üzerine eğitim aldınız mı?

- Eğitim aldım ama daha çok işin şov kısmına yönelik, işe estetik katacak şeyleri öğrendim.



Babam gazeteci, annem haberci. İkisi de çalışıyordu. Muhteşem bir mahallede büyüdüm. Gecelere kadar sokaklarda oynardım. Yazları anneanneme giderdim. Kömür ocağı ve muz tarlaları vardı. Ailem yıllarca kitap okumam için zorladı.

O kadar zorladılar ki 16 yaşıma kadar okumadım. ‘Pollyanna’yı bitirmemiş insandım. Sonra okumayı keşfedince rönesans yaşadım. Orhan Pamuk romanlarına hayranım. ‘Kafamda Bir Tuhaflık’ favori kitabım.